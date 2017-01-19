Правозащитники о расправах над политзаключенными в Туркменистане

Смерть в туркменской тюрьме генерала Тиркиша Тырмыева может стать началом нейтрализации политузников в стране, утверждают участники акции «Покажите их живыми!»

Правозащитная акция «Покажите их живыми!» выпустила заявление в связи со смертью в тюрьме в Туркменистане бывшего начальника Государственной пограничной службы страны генерал-майора Тиркиша Тырмыева. 13 января его тело было выдано семье для захоронения.

Осужденный в 2002 году генерал должен был выйти из тюрьмы в 2019 году, но свободы не дождался.

Зачистка перед выборами

Туркменские активисты, объединившиеся в защиту политических узников Туркменистана в кампанию «Покажите их живыми!», предполагают, что причиной нового давления на уже и так лишенных свободы врагов режима могут быть предстоящие 12 февраля выборы президента.

По их мнению, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, намеренный баллотироваться в третий раз, хочет начать свой новый срок «с чистого листа». То есть, окончательно избавившись от тех, кто мог бы представлять для него опасность или знать что-то о его прошлом.

«Смерть Тырмыева, обстоятельства которой неизвестны, перед выборами может стать четким сигналом офицерам силовых структур, что никаких авторитетов для нынешней власти не существует, и только полное подчинение и лояльность могут служить гарантией безопасности для каждого из них», – отмечено в документе.

Запад тоже виновен

Авторы заявления называют смерть генерала вызовом международному сообществу и утверждают, что ответственность за смерти политических узников в Туркменистане лежит и на странах Запада.

Чтобы прекратить практику насильственных исчезновений, «Покажите их живыми!» призывают мировых лидеров жестко реагировать на нарушения прав человека и увязывать заявления мировых лидеров с реальным прогрессом в области прав человека в Туркменистане.

Заявление появилось на сайте 16 января, но на следующий день было удалено. Авторы объяснили это техническими неполадками на сайте.

Кампания «Покажите их живыми!» была создана в 2013-м известными правозащитными организациями для координации усилий по розыску жертв насильственных исчезновений.

Большинство жертв режимов первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, а потом и его преемника – Бердымухамедова были приговорены к длительным срокам лишения свободы в конце 1990-х и начале 2000-х годов в ходе нескольких волн массовых арестов и несправедливых судебных процессов по сфабрикованным обвинениям.

Акция «Покажите их живыми!» задокументировала 88 случаев исчезновений. Родственники большинства заключенных ничего не знают об их судьбе.

Генерал, умерший не на поле брани

Тиркиш Тырмыев родился 2 января 1951 года в Дашогузе. После окончания Ашхабадского политехнического института руководил областным управлением Комитета национальной безопасности в Мары.

С 23 марта 1999 года по 5 марта 2002-го он командовал пограничными войсками Туркменистана.

За месяц до ареста его понизили в должности до руководителя облуправления КНБ.

1 апреля 2002 года генерал был освобожден от занимаемой должности с формулировкой: «В связи с серьезными недостатками, допущенными в работе» и лишен воинского звания и всех государственных наград.

По данным кампании «Покажите их живыми!», в 2002 году Тырмыев был приговорен к 10 годам лишения свободы. В 2012-м его срок продлили, якобы из-за нападения на тюремного охранника.