Президент Туркменистана примет участие в международном авторалли

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе поездки в Татарстан заявил о желании поучаствовать в международном авторалли «Амуль-Хазар» в сентябре этого года.

Во время встречи с гонщиками из команды «КамАЗ-мастер», прошедшей 6 июля в Казани, глава Туркменистана проговорился о своем участии в гонках наряду с профессионалами.

Бердымухамедов хотел пригласить гонщиков «КамАЗ-мастер» на авторалли «Амуль-Хазар», но в этот момент кто-то из окружения президента сказал, что он сам намерен участвовать в этих гонках, пишут «Хроники Туркменистана».

Президент Татарстана Рустам Минниханов, сопровождавший Бердымухамедова, удивленно спросил, на какой машине он будет соревноваться.

«Это секрет, – с улыбкой ответил туркменский лидер. – Может, на КамАЗе».

Авторалли «Амуль-Хазар» состоится 11–15 сентября на трассе протяженностью свыше тысячи километров в Каракумах.