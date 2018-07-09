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    • Туркменистан

    Президент Туркменистана примет участие в международном авторалли

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе поездки в Татарстан заявил о желании поучаствовать в международном авторалли «Амуль-Хазар» в сентябре этого года.

    Гурбангулы Бердымухамедов; фото: ТДХ
    Гурбангулы Бердымухамедов; фото: ТДХ

    Во время встречи с гонщиками из команды «КамАЗ-мастер», прошедшей 6 июля в Казани, глава Туркменистана проговорился о своем участии в гонках наряду с профессионалами.

    Бердымухамедов хотел пригласить гонщиков «КамАЗ-мастер» на авторалли «Амуль-Хазар», но в этот момент кто-то из окружения президента сказал, что он сам намерен участвовать в этих гонках, пишут «Хроники Туркменистана».

    Президент Татарстана Рустам Минниханов, сопровождавший Бердымухамедова, удивленно спросил, на какой машине он будет соревноваться.

    «Это секрет, – с улыбкой ответил туркменский лидер. – Может, на КамАЗе».

    Авторалли «Амуль-Хазар» состоится 11–15 сентября на трассе протяженностью свыше тысячи километров в Каракумах.

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Гурбангулы Бердымухамедов, Спорт, Туркменистан
    Теги: авторалли амуль хазар гонки Гурбангулы Бердымухамедов Туркменистан
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