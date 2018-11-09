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    • Туркменистан

    Таджигуль Бегмедова / Повернется ли Ашхабад лицом к своим диссидентам?

    С непередаваемыми чувствами наблюдаю за происходящими в эти дни событиями в Узбекистане: за намерением пламенной активистки Мутабар Таджибаевой, журналисток Галимы Бухарбаевой и Матлюбы Азаматовой посетить родину.

    Они молодцы! Пройдя через тяжелейшие удары судьбы и глухие стены, надеюсь, они достучались до узбекских властей, и это начало.

    Да, сейчас на президента Узбекистана Шавката Мирзиёева смотрит вся Центральная Азия.

    Вряд ли все пройдет быстро и гладко, но мы становимся свидетелями начала диалога активистов и правительства.

    К подобному диалогу стремимся и мы, туркменистанцы. В сентябре 2018 года в Варшаве на правозащитной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) мы в очередной раз попытались призвать официальную делегацию Туркменистана просто начать обсуждение накопившихся за многие годы вопросов по соблюдению прав человека.

    И в очередной раз натолкнулись на глухую стену…

    Вселяет надежду лишь то, что официальный Ашхабад хотя бы отправил свою делегацию на данную конференцию, тем самым прервав период многолетнего отсутствия. Это уже что-то.

    Делегация в полном составе сидела на заседаниях и слушала. Впрочем, ответные выступления туркменских чиновников, традиционно восхвалявших режим, как всегда, не отличались конкретикой.

    Уверена, призывы трех активисток, конечно, при их успешной реализации, станут самыми значимыми страницами в истории Узбекистана.

    Как хочется надеяться, что инициативы соседей откроют глаза и нашим чиновникам в Туркменистане.

    Мы видим, что, в отличие от погрязших в лизоблюдстве чиновников, активисты в ущерб своей личной жизни, рискуя благополучием и безопасностью членов своей семьи, несут в общество добро.

    Нужно иметь политическую волю, чтобы признать гражданское общество и права человека.

    Как видим, у президента Узбекистана Мирзиёева она есть, хотя и ему нелегко работать с зашоренной системой.

    Очередь – за Ашхабадом, уже давно пора, ведь здесь разрыв между разумом и беспределом продолжает расти.

    Таджигуль Бегмедова –
    председатель Туркменского Хельсинкского фонда по правам человека

    Источник:Ц-1
    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан
    Теги: права человека в Туркменистане Таджигуль Бегмедова Туркменистан
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