Туркменская певица Лачин Маммедова возвращается с песней про Аркадага

Известная певица Туркменистана Лачин Маммедова появилась в Сети после семи лет опалы с хвалебной одой о президенте Гурбангулы Бердымухамедове.
37-летняя Лачин Маммедова опять поет – 20 августа она завела профиль в Инстаграме, куда поместила три видеоролика с песней во славу президента Гурбангулы Бердымухамедова, а также семейные фото. Пока у певицы более 300 подписчиков.
Возвращение через социальную сеть показывает, что неугодную артистку могут сослать в провинцию, но Интернет все равно дает шанс хоть как-то заявить о себе.
Маммедова была любимицей первого президента Туркменистана – Сапармурата Ниязова, при нем почести на нее сыпались как из рога изобилия: титулы, звание народной артистки, квартиры, рекламные контракты и денежные премии.
Вершина карьеры Маммедовой – третье место на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки стран СНГ и Балтии «5 звезд. Интервидение», который проходил в Сочи в 2008 году.
У себя на родине Лачин трижды становилась победительницей конкурса «Золотой век туркмен», учрежденного президентом Туркменистана.
Выселили из дома и сделали мать наркодилером
В 2009 году народная артистка Туркменистана неожиданно попала в списки неугодных. Ее вместе с матерью выселили из собственного дома в столичном районе «Гаудан», конфисковали все имущество, включая две квартиры, и отправили на поселение в Балканский велаят. Мать поп-дивы была уличена в торговле наркотиками.
По слухам, поводом для разбирательств послужило выступление Лачин в зале для высокопоставленных персон в ресторане «Алтын йылдыз», вопреки запрету некоего сотрудника МНБ (Министерство национальной безопасности).
Оппозиционные СМИ писали, что министр культуры в 2009 году даже провел собрания в подчиненных ему ведомствах, на которых призывал руководителей быть бдительными при подборе кадров и проверять родственников на предмет «чистоты» перед законом.
О том, что Маммедова находилась в списках неугодных вплоть до настоящего времени, говорит история, произошедшая в новогоднюю ночь 2017 года: ее клип был показан на Туркменском телевидении, и меры последовали незамедлительно: сразу после праздника руководству канала был объявлен строгий выговор.
Аркадаг: влюбляются все
Для возвращения певица спела хвалебную песню, посвященную Аркадагу – нынешнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Сайт «Альтернативные новости Туркменистана» перевел отрывок песни.
Как бутон, раскрылась жизнь.
Я – поющая птица Лачин.
Блага твоей высоко поднятой голове!
Мы все любим Аркадага.
Возродились эти земли,
В гранатовых долинах джейраны пасутся.
Влюбляются все, кто видел твою страну!
Мы все любим Аркадага.
Списки неугодных…
В Туркменистане, как при Ниязове, так и при нынешнем президенте Бердымухамедове, существуют списки неугодных исполнителей.
В них фигурируют популярные певцы Гозель Аннамухамедова, Мурат Овезов, Керим Курбаналиев, Бильбиль Оразова, Энеш Реджепова.
В сентябре Ц-1 писал о том, что популярный певец Назир Хабибов получил в конце октября 15 лет лишения свободы за «неоднократное приобретение наркотических веществ для личного употребления».