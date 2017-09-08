Туркменская певица Лачин Маммедова возвращается с песней про Аркадага

Известная певица Туркменистана Лачин Маммедова появилась в Сети после семи лет опалы с хвалебной одой о президенте Гурбангулы Бердымухамедове.

37-летняя Лачин Маммедова опять поет – 20 августа она завела профиль в Инстаграме, куда поместила три видеоролика с песней во славу президента Гурбангулы Бердымухамедова, а также семейные фото. Пока у певицы более 300 подписчиков.

Возвращение через социальную сеть показывает, что неугодную артистку могут сослать в провинцию, но Интернет все равно дает шанс хоть как-то заявить о себе.

Маммедова была любимицей первого президента Туркменистана – Сапармурата Ниязова, при нем почести на нее сыпались как из рога изобилия: титулы, звание народной артистки, квартиры, рекламные контракты и денежные премии.

Вершина карьеры Маммедовой – третье место на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки стран СНГ и Балтии «5 звезд. Интервидение», который проходил в Сочи в 2008 году.

У себя на родине Лачин трижды становилась победительницей конкурса «Золотой век туркмен», учрежденного президентом Туркменистана.

Выселили из дома и сделали мать наркодилером

В 2009 году народная артистка Туркменистана неожиданно попала в списки неугодных. Ее вместе с матерью выселили из собственного дома в столичном районе «Гаудан», конфисковали все имущество, включая две квартиры, и отправили на поселение в Балканский велаят. Мать поп-дивы была уличена в торговле наркотиками.

По слухам, поводом для разбирательств послужило выступление Лачин в зале для высокопоставленных персон в ресторане «Алтын йылдыз», вопреки запрету некоего сотрудника МНБ (Министерство национальной безопасности).

Оппозиционные СМИ писали, что министр культуры в 2009 году даже провел собрания в подчиненных ему ведомствах, на которых призывал руководителей быть бдительными при подборе кадров и проверять родственников на предмет «чистоты» перед законом.

О том, что Маммедова находилась в списках неугодных вплоть до настоящего времени, говорит история, произошедшая в новогоднюю ночь 2017 года: ее клип был показан на Туркменском телевидении, и меры последовали незамедлительно: сразу после праздника руководству канала был объявлен строгий выговор.

Аркадаг: влюбляются все

Для возвращения певица спела хвалебную песню, посвященную Аркадагу – нынешнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Сайт «Альтернативные новости Туркменистана» перевел отрывок песни.

Как бутон, раскрылась жизнь.

Я – поющая птица Лачин.

Блага твоей высоко поднятой голове!

Мы все любим Аркадага.

Возродились эти земли,

В гранатовых долинах джейраны пасутся.

Влюбляются все, кто видел твою страну!

Мы все любим Аркадага.

A post shared by Lachyn Mammedowa (@lachyn.m) on Aug 20, 2017 at 2:17am PDT

Списки неугодных…

В Туркменистане, как при Ниязове, так и при нынешнем президенте Бердымухамедове, существуют списки неугодных исполнителей.

В них фигурируют популярные певцы Гозель Аннамухамедова, Мурат Овезов, Керим Курбаналиев, Бильбиль Оразова, Энеш Реджепова.

В сентябре Ц-1 писал о том, что популярный певец Назир Хабибов получил в конце октября 15 лет лишения свободы за «неоднократное приобретение наркотических веществ для личного употребления».