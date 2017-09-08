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    • Туркменистан

    Туркменская певица Лачин Маммедова возвращается с песней про Аркадага

    Известная певица Туркменистана Лачин Маммедова появилась в Сети после семи лет опалы с хвалебной одой о президенте Гурбангулы Бердымухамедове.

    Лачин Маммедова; фото: Top-Antropos.com
    Лачин Маммедова; фото: Top-Antropos.com

    37-летняя Лачин Маммедова опять поет – 20 августа она завела профиль в Инстаграме, куда поместила три видеоролика с песней во славу президента Гурбангулы Бердымухамедова, а также семейные фото. Пока у певицы более 300 подписчиков.

    Возвращение через социальную сеть показывает, что неугодную артистку могут сослать в провинцию, но Интернет все равно дает шанс хоть как-то заявить о себе.

    Маммедова была любимицей первого президента Туркменистана – Сапармурата Ниязова, при нем почести на нее сыпались как из рога изобилия: титулы, звание народной артистки, квартиры, рекламные контракты и денежные премии.

    Вершина карьеры Маммедовой – третье место на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки стран СНГ и Балтии «5 звезд. Интервидение», который проходил в Сочи в 2008 году.

    У себя на родине Лачин трижды становилась победительницей конкурса «Золотой век туркмен», учрежденного президентом Туркменистана.

    Выселили из дома и сделали мать наркодилером

    В 2009 году народная артистка Туркменистана неожиданно попала в списки неугодных. Ее вместе с матерью выселили из собственного дома в столичном районе «Гаудан», конфисковали все имущество, включая две квартиры, и отправили на поселение в Балканский велаят. Мать поп-дивы была уличена в торговле наркотиками.

    По слухам, поводом для разбирательств послужило выступление Лачин в зале для высокопоставленных персон в ресторане «Алтын йылдыз», вопреки запрету некоего сотрудника МНБ (Министерство национальной безопасности).

    Оппозиционные СМИ писали, что министр культуры в 2009 году даже провел собрания в подчиненных ему ведомствах, на которых призывал руководителей быть бдительными при подборе кадров и проверять родственников на предмет «чистоты» перед законом.

    О том, что Маммедова находилась в списках неугодных вплоть до настоящего времени, говорит история, произошедшая в новогоднюю ночь 2017 года: ее клип был показан на Туркменском телевидении, и меры последовали незамедлительно: сразу после праздника руководству канала был объявлен строгий выговор.

    Аркадаг: влюбляются все

    Для возвращения певица спела хвалебную песню, посвященную Аркадагу – нынешнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Сайт «Альтернативные новости Туркменистана» перевел отрывок песни.

    Как бутон, раскрылась жизнь.
    Я – поющая птица Лачин.
    Блага твоей высоко поднятой голове!
    Мы все любим Аркадага.
    Возродились эти земли,
    В гранатовых долинах джейраны пасутся.
    Влюбляются все, кто видел твою страну!
    Мы все любим Аркадага.

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    Списки неугодных…

    В Туркменистане, как при Ниязове, так и при нынешнем президенте Бердымухамедове, существуют списки неугодных исполнителей.

    В них фигурируют популярные певцы Гозель Аннамухамедова, Мурат Овезов, Керим Курбаналиев, Бильбиль Оразова, Энеш Реджепова.

    В сентябре Ц-1 писал о том, что популярный певец Назир Хабибов получил в конце октября 15 лет лишения свободы за «неоднократное приобретение наркотических веществ для личного употребления».

    Источник:Ц-1
    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан
    Теги: Гурбангулы Бердымухамедов Лачин Маммедова Туркменистан
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