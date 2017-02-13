Туркменский размах: Бердымухамедов победил с 97,69% голосов

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил 97,67% голосов избирателей, его восьми соперникам не осталось практически ничего.

На состоявшихся 12 февраля в Туркменистане президентских выборах ожидаемую «победу» одержал действующий глава государства – 59-летний Гурбангулы Бердымухамедов.

Это третьи президентские выборы в политической карьере туркменского лидера, но в этот раз он был «переизбран» на семилетний срок. Внесенные в сентябре 2016 года поправки в Конституцию Туркменистана изменили срок президентского правления с пяти до семи лет.

Глава Центризбиркома Туркменистана, оглашая итоги выборов, сказал, что туркменский народ продемонстрировал сплоченность и единство, сделал важный шаг на пути дальнейшего государственного развития.

Сколько голосов получили другие кандидаты, баллотировавшиеся в президенты Туркменистана – это восемь человек, – ЦИК даже не сообщил.

Результаты, показанные Бердымухамедовым, редки даже для Центральной Азии, где практически в каждой стране правят авторитарные правители, не желающие отдавать власть, несмотря ни на законодательные ограничения, ни на заявленный ими же курс на построение демократии.

Больше, чем Бердымухамедов, голосов на выборах набирал лишь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, за которого в 2015 году отдали голоса 97,7% избирателей.

Покойный президент Узбекистана Ислам Каримов на своих последних выборах в 2015-м победил с результатом 90,39%, его преемник Шавкат Мирзиеёв получил 88,61% в 2016-м, а президент Таджикистана Эмомали Рахмон набрал 83,6% в 2015-м.

Голосовали даже за соседей

Руслан Мятиев, редактор сайта «Альтернативные новости Туркменистана» (АНГ), проживающий в изгнании, говорит, что состоявшиеся накануне выборы отличались массовыми нарушениями.

«Люди не ходили на выборы, а те, кто ходил – за него не голосовали», – утверждает он.

В материале сайта «Выборы-2017: как достигалась высокая явка» сообщается, что в одни руки выдавали по несколько бюллетеней, а пришедшие на выборы обнаруживали, что около их фамилии уже кто-то расписался.

Очевидец выборов из города Мары рассказал АНГ, что на его участок, за которым он наблюдал из окна своего дома, пришли не более 50–55 человек, но в урне к концу дня бюллетеней было раз в 10 больше, ящик был практически полным.

По данным Центризбиркома Туркменистана, явка на выборах была чрезвычайно высокой – пришли проголосовать 97,27% избирателей страны.

Пожизненный президент

Нури Ханамов, лидер Республиканской партии, проживающий в Австрии, в комментарии для Ц-1 назвал выборы фарсом.

«Почти 100% за Бердымухамедова – это беспрецедентно много. Судите сами: из ста человек за него голосуют 97 избирателей. Этим результатам нельзя доверять. Получается, что за него проголосовали родственники тех, кто в тюрьме, уволенные с работы и лишенные пособий», – сомневается Ханамов.

По его словам, за действующего президента проголосовали даже мертвые, за которых заполнили бюллетени члены комиссий.

Лидер Республиканской партии не верит, что международные наблюдатели могли действительно наблюдать за выборами и оценивать их демократичность.

Оппозиционер называет прошедшее голосование показушным и считает, что в феодальной стране не имеет смысла проводить такие выборы.

«Зачем Бердымухамедову выборы? Он может пойти по пути Сапармурада Ниязова (первый президент Туркменистана), которого аксакалы в 1999-м объявили пожизненным президентом. Но избранный на третий срок действующий президент Туркменистана не идет на этот шаг, используя так называемые выборы как ширму», – резюмирует Ханамов.