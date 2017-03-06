Узбекистан и Туркменистан возобновляют былую дружбу

В марте Шавката Мирзиёева ждали в Астане и Москве, но он неожиданно выбрал для первого визита Ашхабад, отношения с которым у Ташкента были лишь формальные.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев удивил экспертов, отправившись с первым официальным визитом в ранге главы государства в соседний Туркменистан.

В честь гостя – памятник и улица

О визите президента в Ашхабад 6–7 марта стало известно на прошлой неделе. Мирзиёев даже перенес традиционное поздравление с Международным женским днем на более ранний срок. Он поздравил женщин с наступающим праздником 4 марта в столичном ресторане «Навруз».

Сегодня президент прибыл в столицу Туркменистана. К его приезду город украсили государственными флагами обеих стран и баннерами с приветствиями на туркменском и узбекском языках.

Во время визита стороны подписали договор о стратегическом партнерстве. Запланировано также посещение конного шоу конное шоу (Бердымухамедов – известный коневод) и открытие памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Туркменабаде.

7 марта Мирзиёев в сопровождении туркменского коллеги побывает в Лебапском велаяте (области) на открытии моста через Амударью Туркменабат–Фарап.

Соглашения о сотрудничестве будут подписаны и на региональном уровне – между Дашогузским велаятом и Хорезмской областью, Лебапским велаятом и Бухарской областью.

Накануне визита узбекского лидера в Ашхабад в Ташкенте переименовали одну из центральных улиц. Теперь улица Тараккиёт носит имя туркменского поэта Махтумкули.

Официальные туркменские СМИ отмечают символичность приезда Шавката Мирзиёева.

«То, что свой первый зарубежный визит новый президент Узбекистана совершает именно в Туркменистан, говорит о взаимном стремлении и заинтересованности обеих стран в активизации и всестороннем расширении конструктивного диалога, отличительными чертами которого всегда были добрососедство, равноправие и взаимоуважение», – пишет Turkmenistan.ru.

Ранее источники в окружении президента Узбекистана говорили, что свой первый официальный визит в ранге главы государства Мирзиёев совершит в Россию. Позже появились сообщения о его желании в первую очередь посетить Казахстан. Решением отправиться в Туркменистан, с которым Узбекистан мало что связывает, он удивил многих.

Узбекистан делает шаги навстречу

Товарооборот между странами по итогам 2015 года составил скромные 320 млн долларов. Для сравнения: Узбекистан торгует с Казахстаном на 2 млрд долларов, Туркменистан с Ираном – на 4 млрд долларов. При этом самый протяженный участок границы у Туркменистана именно с Узбекистаном.

Однако отношения Ташкента и Ашхабада едва ли можно назвать добрососедскими и открытыми. В 90-е годы Узбекистан и Туркменистан установили визовый режим.

Даже жителям приграничья для посещения родственников и друзей в сопредельном государстве нужно было получать дорогостоящие визы в столицах. В 2004 году они получили возможность три дня находиться на территории сопредельного государства без виз. Однако в 2013-м упрощенный пограничный режим был отменен.

В январе 2017-го Узбекистан в одностороннем порядке восстановил действие данного соглашения. Ранее Ашхабад с рабочими поездками посетили заместители председателя правительства Узбекистана Улугбек Розукулов и Рустам Азимов.

Спустя некоторое время за ними последовал президент. Очевидно, что Мирзиёев намерен добиться прогресса в отношениях с южным соседом, в первую очередь в вопросах торгово-экономического сотрудничества.

Нейтралитет и отсутствие свободы

Особое значение имеет визит узбекского лидера с идеологической точки зрения.

Туркменистан – государство с ярко выраженной нейтральной позицией, стремящееся максимально дистанцироваться от участия во всевозможных блоках и союзах. Посещая Туркменистан, Мирзиёев дает сигнал мировым и региональным державам: Узбекистан не намерен принимать чью-либо сторону.

В этом контексте отказ совершать первый официальный визит в Астану и Москву, где долго и настойчиво уговаривают Ташкент интегрироваться в общее экономическое пространство, подтверждает обещание Мирзиёева продолжить каримовскую политику нейтралитета.

Вместе с тем Туркменистан – одна из самых закрытых стран Центральной Азии, где жестко подавляются любые проявления инакомыслия, ее президента зарубежные СМИ называли одним из худших в мире диктатором.

Означает ли этот символичный визит крушение надежд узбекистанских правозащитников на улучшение ситуации с правами и свободами человека в Узбекистане – время покажет.

Транспортный коридор и другие общие интересы

Туркменистан и Узбекистан в 2011 году подписали в Ашхабаде Соглашение о реализации международного транспортного коридора, связывающего Центральную Азию с Ближним Востоком.

Об этом в частности говорили на встрече в туркменской столице Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Азимов.

И в Ашхабаде, и в Ташкенте должны понимать угрозу экономической зависимости от Китая и России. На долю этих стран приходится почти 40% от ВВП Узбекистана и 20% – от ВВП Туркменистана.

Страны стремятся к диверсификации экономики, прежде всего за счет открытия новых рынков сбыта своей продукции. Поэтому Ашхабад и Ташкент заинтересованы в создании транспортных коридоров в Индию, Пакистан, Иран и Турцию.

Диверсификация экономики позволит Туркменистану и Узбекистану продолжать проводить независимую политику без оглядки на региональные и мировые державы, у которых не будет лишнего рычага давления.

В целом, Ашхабад и Ташкент связывают схожие позиции по проблемам региональной безопасности и борьбе с распространением исламского экстремизма. Поэтому полноценной отмены виз ждать не приходится.

Ташкент крайне осмотрительно относится к соседям, граничащим с нестабильным Афганистаном, а Ашхабад выстраивает на опасной границе туркменский железный занавес.