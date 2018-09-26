Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Туркменистан

    В Туркменистане отменяют льготы для населения

    С 1 января 2019 года из-за «роста доходов населения» в Туркменистане будут отменены соцнормы на бесплатную электроэнергию, газ, питьевую воду и соль, сообщает госинформагентство ТДХ.

    Туркменские манаты; фото: "Хроника Туркменистана"
    Туркменские манаты; фото: «Хроника Туркменистана»

    Постановление об упразднении льгот было подписано президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Глава государства заявил, что «в нелегкий переходный период были введены льготы по бесплатному пользованию газом, электроэнергией, водой, солью, установлены минимальные тарифы на коммунальные услуги и другие льготы». Но теперь доходы населения якобы выросли, а природные богатства нужно экономить ради будущих поколений.

    С 1 января 2019 года цены на энергию, воду и соль будут рассчитываться по установленным льготам.

    Темы: Туркменистан
    Теги: бесплатный газ отмена льгот Туркменистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Причиной суицида 12-летнего туркменского школьника мог стать призыв на хлопок

    В Лебапском велаяте Туркменистана 12-летний школьник свел счеты с жизнью. Родные требовали от него отправиться на сбор хлопка для небольшого заработка, сообщает Радио «Азатлык».

    Узбекистан

    Выбор редактора

    Новости из Туркменистанa