В Туркменистане отменяют льготы для населения

С 1 января 2019 года из-за «роста доходов населения» в Туркменистане будут отменены соцнормы на бесплатную электроэнергию, газ, питьевую воду и соль, сообщает госинформагентство ТДХ.

Постановление об упразднении льгот было подписано президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава государства заявил, что «в нелегкий переходный период были введены льготы по бесплатному пользованию газом, электроэнергией, водой, солью, установлены минимальные тарифы на коммунальные услуги и другие льготы». Но теперь доходы населения якобы выросли, а природные богатства нужно экономить ради будущих поколений.

С 1 января 2019 года цены на энергию, воду и соль будут рассчитываться по установленным льготам.