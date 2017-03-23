100 дней правления Мирзиёева. Итоги

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится у руля страны 100 дней. За минувшие три месяца он запомнился более громкими обещаниями, чем делом.

Мирзиёев и реформы

Инаугурация президента Узбекистана прошла 14 декабря 2016 года. То есть 24 марта исполняется ровно 100 дней со дня вступления в должность нового главы государства.

В первые дни президентства Шавкат Мирзиёев провозгласил курс на реализацию реформ. Однако дальше слов дело не продвинулось. Вслед за критикой медицинской сферы в профильных вузах и медучреждениях начались тотальные проверки.

Вместо реализации четкой концепции реформирования отечественной медицины в руководстве Минздрава «трясут» подконтрольные учреждения. Складывается ощущение, что чиновники не знают, что делать, поэтому устраивают очередные комиссии.

Забуксовала реформа в валютной сфере – самая ожидаемая в 2017 году. Обещанной конвертации валют жители Узбекистана так и не дождались.

Вместо этого официальный курс доллара вырос за три месяца на 10%. На «черном рынке» доллар только за первые дни марта подскочил на 10%, побив очередной исторический рекорд. По этой причине резко подорожали цены на товары и продукты.

Реформы в дорожном строительстве также не привели к должному результату. Несмотря на работу в две смены, в дождь и снег, строители не сумели выполнить поручение президента: сдать к Наврузу крупнейшие инфраструктурные объекты в Ташкенте.

Городские улицы и загородные магистрали после зимы пребывают в ужасном состоянии, но дорожные службы не торопятся делать ремонт.

Критика в адрес государственных учреждений привела к запуску народных приемных. Однако на практике выяснилось, что данные инстанции решают лишь незначительные жалобы населения.

Мирзиёев и бизнес

Одним из столпов предвыборной программы Шавката Мирзиёева был пункт о невмешательстве государства в экономику. Он обещал защитить бизнес от внеплановых проверок со стороны надзорных органов. Предприниматели с энтузиазмом встретили эту новость.

Однако на деле внеплановые проверки остались в виде «контрольных закупок». Фактически власти оставили лазейку для личного обогащения сотрудников налоговой службы.

Восторг от мирзиёевских реформ постепенно сменяется пессимизмом. Об этом Ц-1 рассказали на крупнейшем оптовом рынке страны «Абу Сахий».

«Мы были в восторге от слов президента. Мы думали: наконец вздохнем свободно. Даже друзья и родственники из Америки захотели вернуться в Узбекистан и заняться бизнесом», – рассказывает один из торговцев мелкой бытовой техникой.

По его словам, они с коллегами следили за делом ташкентского предпринимателя Олима Сулаймонова, который после обращения к президенту не только не решил проблемы с коррумпированными чиновниками, а сам оказался под арестом.

Однако девальвация сума, перебои в работе рынка «Абу Сахий», вызванные чрезмерным государственным контролем, печальный конец истории Сулаймонова и внеплановые проверки вернули предпринимателей с небес на землю.

«Теперь здесь надеются, чтобы стало, как раньше. Хоть тяжело было, зато без таких «сюрпризов». Мой партнер по бизнесу продает свою долю. У него большие долги из-за роста доллара. Он не верит в лучшее», – заключил собеседник.

Мирзиёев и сельское хозяйство

На многочисленных правительственных заседаниях и в рабочих поездках по регионам Мирзиёев неоднократно призывал развивать сельское хозяйство. Однако риторика президента все чаще кажется популистской. У него нет конкретных предложений по реформированию отрасли. Мирзиёев предпочитает жестко критиковать подчиненных, зарабатывая себе авторитет в лице избирателей.

Чего только стоит его предложение выращивать лимоны и разводить кур в сельской местности! Инициатива президента напоминает историю с Никитой Хрущевым, который после поездки в США поручил выращивать в СССР кукурузу. Как гласит история, «прорыв в сельском хозяйстве» обернулся фиаско.

Складывается впечатление, что у правительства и президента нет четкой концепции развития страны. Взглянуть хотя бы на Стратегию развития Узбекистана до 2021 года.

Пять приоритетных направлений, указанных в документе, не содержат конкретных мер по либерализации экономики и развитию социальной сферы. В этом случае указ принят ради указа.

И хотя 2017 год в Узбекистане провозглашен Годом диалога с народом и интересов населения, власти не обратили внимания на рациональные предложения граждан по Стратегии развития.

Конечно, 100 дней – не тот срок, после которого нужно делать окончательные выводы. Тем не менее определенная тенденция прослеживается: реформы носят формальный характер, а критикой правительства президент зарабатывает авторитет среди избирателей.

Мирзиёев и враги

Придя к власти, Мирзиёев сразу же положил конец разговорам о повышении в должности одного из старожилов правительства – заместителя премьер-министра и своего давнего конкурента Рустама Азимова. Президент выдвинул на должность председателя правительства Абдуллу Арипова, а Азимова лишил министерского кресла в Минфине.

Спустя месяц Мирзиёев отчитал Азимова за неудовлетворительную работу, обвинив его в «серьезных недостатках и проблемах» финансовой сферы Узбекистана.

Неизвестна судьба другой политической фигуры, потенциально опасной для нынешнего главы государства. Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента страны, с 2013 года находится в изоляции от внешнего мира. По некоторым данным, ее могут в конечном итоге лишить жизни.

Влияние потеряла также семья ее младшей сестры – Лолы Каримовой-Тилляевой. Деятельность крупнейшей в Узбекистане компании по оптовой торговле «Абу Сахий», принадлежащей ее супругу Тимуру Тилляеву, проверяют надзорные органы.

Должности лишился первый заместитель главы всесильной Службы национальной безопасности, Герой Узбекистана Шухрат Гулямов. С ним у Мирзиёева были враждебные отношения. Опасаясь репрессий, Гулямов отправил семью за границу.

Мирзиёев и друзья

После смерти Ислама Каримова в «большую игру» вернулись значимые фигуры. В первую очередь это касается Алишера Усманова, российского бизнесмена узбекского происхождения, с которым Мирзиёева связывают родственные отношения.

У Усманова в Узбекистане несколько коммерческих объектов, включая престижный санаторий имени Федоровича. Бизнесмен к тому же – филантроп.

В одном из интервью Усманов признался, что готов активно инвестировать в Узбекистан, «если позовут на малую родину».

Мирзиёев реанимировал политическую карьеру Абдуллы Арипова, в 2012 году лишившегося должности вице-премьера из-за скандала с компанией «Уздунробита» (МТС-Узбекистан).

Вскоре в парламент вернулся Садык Сафаев, в двухтысячные работавший в структуре МИДа. В среде силовиков также произошли кардинальные перемены. Главным милиционером страны стал Абдусалом Азизов, протеже опального при Каримове Закира Алматова.

Первым заместителем премьер-министра стал Ачилбай Раматов, занимающий должность главы компании «Узбекистон темир йуллари». Акционерное общество, по данным источников Ц-1, находится под контролем силовиков.

Лидеры криминального мира также получили «вольную» от Мирзиёева. В страну разрешили вернуться Гафуру Рахимову. А Салим Абдувалиев по прозвищу Салим-бойвачча (Салим-богач) стал заместителем президента Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Мирзиёев и политузники

Ожидаемой амнистии заключенных по политическим мотивам в Узбекистане не произошло. За несколько месяцев на свободу вышли оппозиционеры Самандар Куканов, Мухаммад Бекжан, Рустам Усманов. Но большинство «узников совести» так и продолжают отбывать срок в колониях Узбекистана за свободу слова и независимую позицию.

Несмотря на призывы международных организаций и лидеров ряда западных стран объявить полномасштабную амнистию политзаключенным, Ташкент предпочитает отмалчиваться.

Мирзиёев и геополитика

Заняв должность главы государства, Мирзиёев заверил избирателей, что будет придерживаться курса Каримова во внешней политике. Тем не менее от идеи полной изоляции он отказался, став инициатором налаживания отношений с соседними странами.

При нем началась активная фаза демаркации государственной границы с Кыргызстаном и Таджикистаном. Обсуждается вопрос упрощения визового режима с Таджикистаном, ожидается восстановление авиарейсов между странами.

Первый государственный визит в ранге президента Шавкат Мирзиёев совершил в Туркменистан. Этим он продемонстрировал свою равноудаленность от мировых и региональных держав. Там же он аккуратно намекнул таджикской стороне, что выступает против возобновления строительства Рогунской ГЭС.

Ранее Мирзиёева ждали в России и Казахстане, где Узбекистан продолжительное время сватают в Евразийский экономический союз – ЕАЭС.

Мирзиёев и мигранты

В отличие от предшественника, Шавкат Мирзиёев прагматично оценивает вклад трудовых мигрантов в экономику Узбекистана.

Если Каримов называл уезжающих на заработки соотечественников «лентяями, позорящими родину», то Мирзиёев поручил правительству способствовать легальной трудовой миграции.

Для этого Агентство по внешней миграции Министерства труда начало активную деятельность по трудоустройству узбекистанцев за рубежом, в первую очередь в России.

Вопрос трудовой миграции станет одним из ключевых в повестке встречи глав Узбекистана и России в апреле 2017 года. Ожидается, что российская сторона объявит амнистию для узбекских мигрантов, временно лишенных права въезжать в РФ.