100-летний юбилей и открытие памятника Шарафу Рашидову

Впервые за годы независимости Узбекистан отмечает юбилей авторитетного и противоречивого руководителя страны – первого секретаря ЦК Компартии УзССР Шарафа Рашидова.

Сегодня с раннего утра в Джизаке, на родине Шарафа Рашидова, люди столкнулись с перекрытыми дорогами и образовавшимися по всему городу пробками.

Кроме того, весь Джизак оказался усеянным людьми в зеленой милицейской форме, в задачу которых прежде всего входит изоляции городского центра от присутствия простых граждан и их автотранспорта.

Дело в том, что в городе состоится торжественное открытие памятника Шарафу Рашидову, приуроченное к его столетию. Будущий политик, крупный советский партийный и государственный деятель родился в Джизаке 6 ноября 1917 года.

В церемонии должен принять участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который и инициировал возведение монумента и празднование юбилея руководителя Советского Узбекистана.

Возвращение в историческую летопись Узбекистана имени Шарафа Рашидова – еще одно новшество, вносимое в идеологию и политику страны новым президентом.

Во времена его предшественника, первого президента Ислама Каримова, имя Рашидова было внесено в список табуированных тем. О нем не упоминали никогда и ни при каких обстоятельствах.

Шараф Рашидов, поэт и писатель, возглавил УзССР в 1959 году, став в 33 года одним из самых молодых руководителей республиканского уровня в Стране Советов.

С его правлением связывают огромные индустриальные и сельскохозяйственные достижения страны, в том числе в производстве хлопчатника, но который в итоге стал роковой для него отраслью.

По официальной версии, Рашидов умер от сердечного приступа 31 октября 1983 года, по другой – что он покончил жизнь самоубийством: отравился или застрелился.

По воспоминаниям руководителей СССР того времени, среди них и Михаила Горбачева, на Рашидова оказывалось неимоверное давление по выполнению плана по хлопку. А в год его смерти он не мог дать Москве запрашиваемый урожай из-за непогоды.

В итоге после последнего разговора с Генсеком ЦК Компартии СССР Юрием Андроповым участь Рашидова была предрешена.

Андропов делился со своими подчиненными, что получает сотни жалоб на узбекского руководителя, в том числе о коррупции, приписках, кумовстве и других злоупотреблениях.

В итоге в 1984 году в УзССР была направлена следственная группа, расследовавшая «хлопковое дело», ставшее символом приписок и раздутой советской экономики, с которым навсегда осталось связанным имя Рашидова.

Осуждение Рашидова было столь велико, что на заседании пленума Компартии УзССР в 1984 году было принято решение о его перезахоронении. Его прах был эксгумирован из центра Ташкента, где по планам должны были возвести мемориальный комплекс, и похоронен на Чагатайском кладбище.

Что означает реабилитация Рашидова нынешним лидером Узбекистана?

Его несогласие с интерпретацией «хлопкового дела»? Оценкой наследия Рашидова, в котором, возможно, он видит больше позитивного, чем негативного? А может, протест по поводу завышенных требований, выполнение которых без приписок было невозможным?

Возможно, ответы на эти вопросы мы услышим от самого Мирзиёева сегодня на церемонии открытия памятника в Джизаке.