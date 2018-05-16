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    17 мая в Центральной Азии начинается Рамадан

    В Центральной Азии в отличие от большинства стран священный месяц Рамадан начнется 17 мая. В течение 30 дней верующим рекомендовано воздержаться от приема пищи, питья и интимной близости в светлое время суток.

    Мечеть в Ташкенте во время Рамадана; фото: Умида Ахмедова (с)
    Мечеть в Ташкенте во время Рамадана; фото: Умида Ахмедова (с)

    Рамадан – месяц поста (саум) – для мусульман считается одним из пяти столпов ислама наряду с пятикратным намазом, принятием единобожия (шахада), ежегодным налогом в пользу нуждающихся (закят) и паломничеством в Мекку (хадж).

    День начала поста определяется появлением новолуния, и духовенство каждый раз обращается за помощью к астрономам.

    «Каждой стране следует самой наблюдать за появлением молодого месяца и решать, когда начинать пост», говорит известный исламский богослов шейх Ибн Баз.

    В нынешнем году в большинстве стран, а том числе в России, пост начался сегодня, 16 мая.

    Во время поста разговение (ифтар) наступает с заходом солнца. Утренний прием пищи (сухур) необходимо завершить до восхода солнца. В летнее время постящиеся обходятся без воды и пищи по 17 часов.

    В такие дни в регионе растет число мусульман, посещающих мечети и соблюдающих пост, активизируются благотворительные фонды, замирает деловая и культурная жизнь.

    Расписание месяца Рамадан на 2018 год; источник: "Народное слово"
    Расписание месяца Рамадан на 2018 год; источник: «Народное слово»

    Президент РУз Шавкат Мирзиёев призвал соотечественников провести Рамадан «в духе, свойственном национальным традициям и ценностям».

    Впервые на местном телевидении будет запущена просветительская религиозная передача «Қуръони карим маърифати» («Просвещение Корана»).

    А в Казахстане определили размер фитр-садака (подаяние). Как и в 2017 году, размер подаяния составил 300 тенге (90 центов). Фитр рекомендуется уплатить за себя и каждого члена семьи в течение месяца. В Кыргызстане размер подаяния составил 45 центов. В других странах региона фитр-садака пока не определили.

    В канун Рамадана президент РТ Эмомали Рахмон запретил повышать цены на продукты и призвал воздержаться от расточительства при проведении ифтаров.

    «Такой поступок есть не более чем показуха и расточительство. Такие люди должны знать, что экономное использование продуктов питания, воздержание от расточительства и скромный дастархан для членов семейства, родственников, соседей и друзей принесет всем только пользу», – сообщил он.

    Источник:Ц-1
    Темы: Праздники и празднования, Социальная защита в Узбекистане, Традиции Центральной Азии
    Теги: Рамадан Ураза Центральная Азия
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