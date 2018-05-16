17 мая в Центральной Азии начинается Рамадан

В Центральной Азии в отличие от большинства стран священный месяц Рамадан начнется 17 мая. В течение 30 дней верующим рекомендовано воздержаться от приема пищи, питья и интимной близости в светлое время суток.

Рамадан – месяц поста (саум) – для мусульман считается одним из пяти столпов ислама наряду с пятикратным намазом, принятием единобожия (шахада), ежегодным налогом в пользу нуждающихся (закят) и паломничеством в Мекку (хадж).

День начала поста определяется появлением новолуния, и духовенство каждый раз обращается за помощью к астрономам.

«Каждой стране следует самой наблюдать за появлением молодого месяца и решать, когда начинать пост», – говорит известный исламский богослов шейх Ибн Баз.

В нынешнем году в большинстве стран, а том числе в России, пост начался сегодня, 16 мая.

Во время поста разговение (ифтар) наступает с заходом солнца. Утренний прием пищи (сухур) необходимо завершить до восхода солнца. В летнее время постящиеся обходятся без воды и пищи по 17 часов.

В такие дни в регионе растет число мусульман, посещающих мечети и соблюдающих пост, активизируются благотворительные фонды, замирает деловая и культурная жизнь.