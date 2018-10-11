22-летний сурхандарьинец стал инвалидом после пыток в милиции

Житель Сурхандарьинской области РУз Бектемир Каршиев после ареста по подозрению в краже скота подвергся пыткам, а затем был сброшен с третьего этажа отделения милиции.

Сегодня 22-летний Бектемир Каршиев, житель кишлака Шакаркул Шурчинского района Сурхандарьинской области Узбекистана, является инвалидом 2-й группы. Еще в начале года он был здоровым молодым человеком.

Как рассказывают его родные, утром 23 января Каршиев был арестован по оговору некой женщины-продавщицы по подозрению в краже.

Парня доставили в управление внутренних дел Денауского района Сурхандарьи, но уже по дороге в машине начали бить по голове и по всему телу, требуя от него признаний.

Семья Каршиева говорит, что в машине Бектемира избивал взявший его под арест участковый инспектор милиции Турсун Исаев.

А когда его доставили в управление милиции в Денау и завели в комнату с решетками на окнах на первом этаже, то к избиению парня присоединились сотрудники отдела уголовного розыска под руководством Отабека Давлатова.

Они требовали от задержанного признаний, что он украл скот. «Ты возьмешь на себя кражу коров и баранов!» – кричали на Бектемира, со слов его родных.

Затем парня подняли на третий этаж и там, как говорится в жалобе его тети Зулайхо Ибрагимовой в Народную приемную президента Узбекистана, приставили к окну и продолжали требовать признаний.

«Потом пинком под зад его выкинули с третьего этажа. Бектемир упал с такой высоты и потерял сознание, он оставался лежать на земле…» – говорится далее в письме тети пострадавшего парня президенту Шавкату Мирзиёеву.

«Потом пинком под зад его выкинули с третьего этажа. Бектемир упал с такой высоты и потерял сознание…»

Затем, чтобы скрыть следы пыток, с Каршиева сняли одежду, так как она была в крови, а его одели в чьи-то лохмотья, рассказывают далее родные Бектемира. И только потом сотрудники милиции вызвали скорую помощь и доставили его в отделение реанимации Центра скорой медицинской помощи Денауского района.

Там, чтобы объяснить травмы и падение, милиционеры сказали врачам, что привезенный ими парень – строитель, который в пьяном виде занимался штукатуркой стен на втором этаже и выпал из окна.

На следующий день, 24 января, в больницу вновь явились сотрудники милиции Хуршид и Отабек.

Они пришли с подарками: купили новые вещи Бектемиру вплоть до носков, но при этом пригрозили, что он должен как можно быстрее покинуть больницу, иначе оттуда вынесут его труп, рассказывает Зулайхо Ибрагимова.

В итоге парень лечился в больнице три месяца, но все равно остался инвалидом.

«Сотрудники милиции подвергли его пыткам, чтобы повесить на него нераскрытые преступления», – со слезами резюмирует Ибрагимова.

Согласно истории болезни № 484/122, составленной управлением здравоохранения Денауского района отделения травматологии и ортопедии, у больного в момент поступления в медучреждение были сломаны три ребра, левая и правая крестцовые кости, повреждены легкие и другие внутренние органы, имелись гематомы.

По данным же дежурной части УВД Денауского района, 22-летний Бектемир Каршиев, подозреваемый в краже, при попытке к бегству, возможно, спрыгнул с третьего этажа, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

При этом отмечается активное участие сотрудников милиции по его доставке в больницу.

9 октября Зулайхо Ибрагимова, ссылаясь на постановление президента Узбекистана о запрете пыток и использования показаний, доказательств и сведений, полученных в результате пыток, обратилась к главе государства за помощью.

Она просит президента обеспечить справедливость в деле ее племянника и наказать виновных в пытках, превративших в один день здорового молодого человека в инвалида. А именно сотрудников милиции Денауского района Сурхандарьи Турсуна Исаева, Отабека Давлатова и еще одного милиционера по имени Хуршид.