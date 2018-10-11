Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    22-летний сурхандарьинец стал инвалидом после пыток в милиции

    Житель Сурхандарьинской области РУз Бектемир Каршиев после ареста по подозрению в краже скота подвергся пыткам, а затем был сброшен с третьего этажа отделения милиции.

    bektemir-denau-pytki
    Бектемир Каршиев стал инвалидом за день, проведенный под пытками в милиции Денау; фото: семейный архив

    Сегодня 22-летний Бектемир Каршиев, житель кишлака Шакаркул Шурчинского  района Сурхандарьинской области Узбекистана, является инвалидом 2-й группы. Еще в начале года он был здоровым молодым человеком.

    Как рассказывают его родные, утром 23 января Каршиев был арестован по оговору некой женщины-продавщицы по подозрению в краже.

    Парня доставили в управление внутренних дел Денауского района Сурхандарьи, но уже по дороге в машине начали бить по голове и по всему телу, требуя от него признаний.

    Семья Каршиева говорит, что в машине Бектемира избивал взявший его под арест участковый инспектор милиции Турсун Исаев.

    А когда его доставили в управление милиции в Денау и завели в комнату с решетками на окнах на первом этаже, то к избиению парня присоединились сотрудники отдела уголовного розыска под руководством Отабека Давлатова.

    Они требовали от задержанного признаний, что он украл скот. «Ты возьмешь на себя кражу коров и баранов!» – кричали на Бектемира, со слов его родных.

    Затем парня подняли на третий этаж и там, как говорится в жалобе его тети Зулайхо Ибрагимовой в Народную приемную президента Узбекистана, приставили к окну и продолжали требовать признаний.

    «Потом пинком под зад его выкинули с третьего этажа. Бектемир упал с такой высоты и потерял сознание, он оставался лежать на земле…» – говорится далее в письме тети пострадавшего парня президенту Шавкату Мирзиёеву.

    «Потом пинком под зад его выкинули с третьего этажа. Бектемир упал с такой высоты и потерял сознание…»

    Затем, чтобы скрыть следы пыток, с Каршиева сняли одежду, так как она была в крови, а его одели в чьи-то лохмотья, рассказывают далее родные Бектемира. И только потом сотрудники милиции вызвали скорую помощь и доставили его в отделение реанимации Центра скорой медицинской помощи Денауского района.

    Там, чтобы объяснить травмы и падение, милиционеры сказали врачам, что привезенный ими парень – строитель, который в пьяном виде занимался штукатуркой стен на втором этаже и выпал из окна.

    На следующий день, 24 января, в больницу вновь явились сотрудники милиции Хуршид и Отабек.

    Они пришли с подарками: купили новые вещи Бектемиру вплоть до носков, но при этом пригрозили, что он должен как можно быстрее покинуть больницу, иначе оттуда вынесут его труп, рассказывает Зулайхо Ибрагимова.

    В итоге парень лечился в больнице три месяца, но все равно остался инвалидом.

    fullsizerender-7
    Справка-направление на дополнительное лечение Бектемира Каршиева

    «Сотрудники милиции подвергли его пыткам, чтобы повесить на него нераскрытые преступления», – со слезами резюмирует Ибрагимова.

    Согласно истории болезни № 484/122, составленной управлением здравоохранения Денауского района отделения травматологии и ортопедии, у больного в момент поступления в медучреждение были сломаны три ребра, левая и правая крестцовые кости, повреждены легкие и другие внутренние органы, имелись гематомы.

    По данным же дежурной части УВД Денауского района, 22-летний Бектемир Каршиев, подозреваемый в краже, при попытке к бегству, возможно, спрыгнул с третьего этажа, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

    При этом отмечается активное участие сотрудников милиции по его доставке в больницу.

    9 октября Зулайхо Ибрагимова, ссылаясь на постановление президента Узбекистана о запрете пыток и использования показаний, доказательств и сведений, полученных в результате пыток, обратилась к главе государства за помощью.

    Она просит президента обеспечить справедливость в деле ее племянника и наказать виновных в пытках, превративших в один день здорового молодого человека в инвалида. А именно сотрудников милиции Денауского района Сурхандарьи Турсуна Исаева, Отабека Давлатова и еще одного милиционера по имени Хуршид.

    Источник:Ц-1
    Темы: Пытки в Узбекистане
    Теги: пытки пытки в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    В Ташкенте осудили пятерых человек за связи с «Хизб-ут-Тахрир»

    Сегодня, 9 июля, Ташгорсуд вынес обвинительный приговор двум мужчинам и трем женщинам за «посягательство на конституционный строй» в составе экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир».

    Узбекистан
    Права человека

    Сотрудники Бухарского СГБ и «лохмачи» осуждены за убийство под пытками

    Группа сотрудников управления СГБ в Бухарской области осуждены на сроки от 14 до 18 лет лишения свободы за смерть под пытками в 2015 году предпринимателя Ильхома Ибодова.

    Узбекистан
    Права человека

    Арестованный в Кашкадарье Закир Алиев, возможно, под пытками

    Лидер «Конгресса узбекистанских американцев» Джахонгир Мухаммад считает, что арестованный при возвращении из США в РУз Закир Алиев мог признаться в принадлежности к ИДУ только под пытками.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    Международный позор Узбекистана: в Париже митингует Атаева

    Проживающая во Франции Надежда Атаева организовала пикет во время визита в Париж президента РУз. Та самая, оболгавшая Андижанскую трагедию и злоупотребившая лояльностью миграционной системы Франции.

    Мир
    Люди

    Фармацевт-изобретатель Рахима Очилова: денег не брала, но в клетке в зале суда

    На процессе в Бектемирском районном суде в Ташкенте трое потерпевших заявили, что ответчик – Рахима Очилова не брала 100 тысяч долларов, но она остается под арестом и подсудимой.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Экономика

    Джизакские предприниматели – в ответе за хлопковую страду

    В Джизаке крупнейшей торговой сетью является система маркетов «Zebo». Это около сотни сплошных зданий-магазинов, которые теперь помимо продажи бытовой техники и других товаров озабочены наймом хлопкосборщиков.

    Узбекистан
    Люди

    Фармацевт-изобретатель Рахима Очилова: денег не брала, но в клетке в зале суда

    На процессе в Бектемирском районном суде в Ташкенте трое потерпевших заявили, что ответчик – Рахима Очилова не брала 100 тысяч долларов, но она остается под арестом и подсудимой.

    Узбекистан