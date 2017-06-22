Задать вопрос главе МИД Узбекистана

МИД Узбекистана рекламирует «прямой диалог» с Абдулазизом Камиловым 5 июля как великое откровение, но готов ли к открытому разговору ветеран узбекской дипломатии?

О том, сколько дней осталось до видеоконференции с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, легко узнать: официальный сайт внешнеполитического ведомства ведет ежедневный подсчет до сокровенного часа Х (сегодня, к примеру, написано, что осталось 13 дней).

По сообщению МИД Узбекистана, Камилов в рамках реализации курса нового президента страны в «Год диалога с народом» 5 июля с 14 до 16 часов по ташкентскому времени будет отвечать на вопросы сограждан, находящихся в стране и за ее пределами, по всем насущным вопросам, связанным с деятельностью его ведомства.

У людей будет возможность задать вопросы непосредственно во время диалога или же отправить их заранее по электронной почте, через соцсети или виртуальную приемную МИД РУз.

Само ведомство уже обобщило и опубликовало наиболее популярные вопросы, которые успели задать узбекистанцы.

Чаще всего людей интересуют такие темы: возвращение на родину соотечественников без документов и финансовых средств; взыскание алиментов на содержание детей, родители которых скрываются за границей; розыск родственников, выехавших с территории Узбекистана; оказание помощи гражданам РУз, осужденным в других странах; доставка тел покойных; оказание содействия в выезде, а также выход из гражданства Узбекистана.

Немало также вопросов, касающихся отношений с соседями, а также делимитации и демаркации внешних границ.

Ц-1 поинтересовался у экспертов, намерены ли они участвовать в дискуссии, и какой актуальный вопрос они бы задали министру Камилову?

Камолиддин Раббимов, политолог (Франция):

– Я не планирую участвовать в дискуссии со своими личными вопросами. Но буду наблюдать, насколько пресс-конференция будет идти свободно, открыто, без манипуляций с отбором вопросов.

За 27-летнее правление жестко авторитарного Ислама Каримова, при котором все госорганы превратились в некие «бункеры», крепко изолированные от общественности Узбекистана, у граждан накопилось много критически важных проблем.

Какие решения предложит многолетний глава МИД и насколько он будет честным с аудиторией – ответы на эти вопросы ждут не только в Узбекистане

Мутабар Таджибаева, президент правозащитной организации «Клуб пламенных сердец» (Франция):

– У меня накопилось много вопросов к властям Узбекистана. Считаю, что дискуссию придется начать, чтобы со временем найти ответы.

Что касается компетенции министра иностранных дел Камилова, то я бы спросила его, как могут активисты, бежавшие из Узбекистана от тюрьмы и репрессий, вернуться в страну; будет ли им открыта такая возможность; разрабатывается ли специальный закон, который сделает возможным такое возвращение?

В первую очередь речь идет о правозащитниках Ёдгоре Турлибекове и Толибе Якубове. Толибу-ака отказали в возвращении, так как он не является гражданином Узбекистана. Визу ему также не дают. Фактически получается, что пожилой человек не может провести последние годы в своем доме и в окружении близких.

Второй вопрос касается возвращения в Узбекистан правозащитных организаций, корпунктов иностранных СМИ. Пока наши просьбы упорно игнорируют.

Наконец, мой третий вопрос: когда Узбекистан пустит в страну 14 спецдокладчиков ООН, а также выполнит решения ООН по делам преследуемых активистов и журналистов: Аъзама Тургунова, Дильмурода Сайида, Гайбуллы Жалилова, Салиджона Абдурахманова, Каюма Ортыкова, Бобомурода Раззакова, Мутабар Таджибаевой, Эркин Мусаева и Санджар Исмаилова?

Бахром Хамроев, правозащитник (Москва):

– Мой вопрос к министру Камилову касается увеличения запросов об экстрадиции граждан Узбекистана, которые находятся за границей. По моим наблюдениям, количество таких запросов резко увеличилось после смерти Ислама Каримова.

Увеличились и скрытые экстрадиции путем похищения людей и депортации. Граждан, которые имеют вид на жительство в других государствах, объявляют в международный розыск по политическим и религиозным мотивам и просят их экстрадировать в Узбекистан.

Недавно мне пришлось защищать Абдуманнона Жумабоева, который имеет вид на жительство в Украине и давно живет во Львове. Москва готова «пачками» выдавать таких людей Ташкенту.

Узбекистан считает, что граждане, покинувшие Узбекистан по разным причинам, являются врагами. Сотрудники СНБ Узбекистана уговаривают коренных узбеков, проживающих в России и других странах, чтобы они сотрудничали с властями. В случае отказа этих людей вносят в черные списки и объявляют в розыск.

Стив Свердлов, представитель Human Rights Watch:

– Я бы хотел задать главе МИД Узбекистана несколько вопросов. В первую очередь: когда в страну будут допущены международные правозащитные организации?

Мы приветствуем заявленную президентом готовность взаимодействовать с Human Rights Watch (HRW), которая не присутствовала в стране с 2010 года.

Мы надеемся, что назначенный представитель HRW сможет посетить Узбекистан, чтобы встретиться с партнерами из гражданского общества, а также с членами правительства, как и во всем мире.

А что касается вопросов, которые мы бы рассмотрели с правительством, их очень много: обсуждение многочисленных случаев политически мотивированных тюремных заключений, которые HRW задокументировала на протяжении многих лет, случаев пыток и преследований журналистов и правозащитников.

Мы также надеемся на беседу с правительством по целому ряду других вопросов – социальных и экономических прав, включая насилие в семье, права ЛГБТ, права детей и инвалидов.

Ташпулат Юлдашев, политолог (США):

– В настоящее время у меня нет ни здоровья, ни желания участвовать в пропагандистских розыгрышах МИД Узбекистана.