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    Абдулазиз Мансур избран главным имам-хатибом Ташкента

    Должность главного имам-хатиба Ташкента после смерти Анвара кори Турсунова получил 77-летний заместитель муфтия Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур.

    Абдулазиз Мансур; фото: protoday.uz
    Абдулазиз Мансур; фото: protoday.uz

    По сообщениям источника Ц-1, о назначении в ходе собрания Управления мусульман Узбекистана (УМУ) в мечети Шейха Зайниддина во вторник, 26 июня, заявил муфтий Усманхан Алимов.

    Пресс-служба УМУ подтвердила назначение Мансура на пост главного имама Ташкента.

    При этом религиозный деятель сохранил должности заместителя председателя УМУ и имам-хатиба мечети «Минор».

    Анвар кори Турсунов скончался 13 июня после двух месяцев борьбы за жизнь. В мае должность главного имама столицы временно занимали Эргаш Рустамов и Рахимберди Рахимов.

    Шейх Абдулазиз Мансур выпускник Ташкентского исламского института имени Имама Бухари (1979) и Исламского университета Судана (1981).

    В настоящее время Мансур является членом Международной исламской академии фикха и Высшего совета мусульманских ученых.

    Новый имам-хатиб – частый гость на Узбекском телевидении. В своих выступлениях он неоднократно поддерживал государственную политику «контролируемого ислама», которая практиковалась в Узбекистане в годы правления первого президента РУз Ислама Каримова.

    В 2007 году в одном из выступлений перед активом Наманганской области шейх назвал соотечественников, покинувших страну из-за гонений на мусульман, лжецами и клеветниками.

    Источник:Ц-1
    Темы: Вера и религиозность, Ислам в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: Абдулазиз Мансур Имам Ташкента УМУ
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