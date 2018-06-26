Абдулазиз Мансур избран главным имам-хатибом Ташкента

Должность главного имам-хатиба Ташкента после смерти Анвара кори Турсунова получил 77-летний заместитель муфтия Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур.

По сообщениям источника Ц-1, о назначении в ходе собрания Управления мусульман Узбекистана (УМУ) в мечети Шейха Зайниддина во вторник, 26 июня, заявил муфтий Усманхан Алимов.

Пресс-служба УМУ подтвердила назначение Мансура на пост главного имама Ташкента.

При этом религиозный деятель сохранил должности заместителя председателя УМУ и имам-хатиба мечети «Минор».

Анвар кори Турсунов скончался 13 июня после двух месяцев борьбы за жизнь. В мае должность главного имама столицы временно занимали Эргаш Рустамов и Рахимберди Рахимов.

Шейх Абдулазиз Мансур – выпускник Ташкентского исламского института имени Имама Бухари (1979) и Исламского университета Судана (1981).

В настоящее время Мансур является членом Международной исламской академии фикха и Высшего совета мусульманских ученых.

Новый имам-хатиб – частый гость на Узбекском телевидении. В своих выступлениях он неоднократно поддерживал государственную политику «контролируемого ислама», которая практиковалась в Узбекистане в годы правления первого президента РУз Ислама Каримова.

В 2007 году в одном из выступлений перед активом Наманганской области шейх назвал соотечественников, покинувших страну из-за гонений на мусульман, лжецами и клеветниками.