Абутов: «Досаждает появление «новых принцесс» в Узбекистане…»

Мухаммадсалих Абутов, религиозный деятель и бывший узник Узбекистана, обеспокоен вхождением во власть дочерей президента. Шавкат Мирзиёев и его семья наступают на те же грабли, предостерегает он.

Несмотря на изгнание в далекой от Узбекистана Швеции, Мухаммадсалих Абутов пристально следит за всеми новостями на своей родине.

Имам и оппозиционер, бежавший из Узбекистана после нескольких лет, проведенных в неволе по обвинению в членстве в исламской организации «Хизб-ут-Тахрир», Абутов придерживается либерально-демократических взглядов и хочет установления именно такого общества в стране.

Абутов был одним из первых узбекистанских диссидентов, обративших внимание на назначение в апреле Саиды Мирзиёевой, старшей дочери главы государства, на должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз.

Тогда он обратился к ней через ее страницу в Facebоok с вопросами, в числе которых интересовался, каким образованием и опытом работы она обладает. Но никакого ответа не последовало.

В последующие недели, как делится Абутов, его подозрения в отношении назначения дочки президента усилились. Он увидел, как властно повела себя Саида, как «поджимают перед ней хвосты» чиновники, даже будучи выше ее рангом.

То же самое происходит и с Шахнозой, младшей дочерью президента. С января прошлого года она занимает должность заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Министерства дошкольного образования (МДО) РУз. Но на профильных официальных мероприятиях с участием Шахнозы дочь главы государства затмевает даже министра МДО.

Мухаммадсалих Абутов посвятил стихотворение восхождению на властный Олимп Узбекистана «новых дочерей» президента, при этом он проводит прямую параллель между дочерьми Мирзиёева и прежними «принцессами» страны – Гульнарой и Лолой, дочками первого главы государства Ислама Каримова.

В интервью Ц-1 Мухаммадсалих делится, почему Шавкат Мирзиёев совершает ошибку и чем чревато повторение истории «властных дочерей» для страны.

– Мухаммадсалих, спасибо, что согласились на интервью. Расскажите, когда и почему вы обратились к Саиде Мирзиёевой?

– Я рад, что сайт Ц-1 обратил внимание и на новую «принцессу». Узбекистанские журналисты за рубежом почему-то не делают этого. А между тем феномен «принцесс» для нас не новость. Во избежание большого бедствия в будущем мы должны оперативно не только сами уделить внимание этому вопросу, но привлечь общественность к данной теме.

Я человек, который осознанно наблюдал за периодом правления президента Ислама Каримова, от начала и до конца. А также за его дочерьми. Я написал ряд статей и стихотворений, касающихся его дочерей – Гульнары и Лолы Каримовых. Я высмеивал их, теперь же все знают, что ничего, кроме позора, они не нажили, украденные миллиарды не помогли.

Можно сказать, из-за того, что мы это уже проходили, появление новых «принцесс» досаждает мне. Мы не должны повторять прошлых ошибок. Поэтому я наблюдаю за ними.

Меня от них коробит. В поведении дочерей Мирзиёева Саиды и Шахнозы видна фальшивость. Они показывают несвойственную им серьезность. Тем не менее появление в эшелонах власти вроде как меняющегося Узбекистана не оппозиционных политиков, изгнанных из страны специалистов, а этих девиц, – не что иное, как несправедливость.

– Что вы хотели узнать у Саиды Мирзиёевой? Какие вопросы ей задали?

– После назначения Саиды Мирзиёевой и начала ее «выходов» в свет, а конкретнее – 21 апреля через ее страницу в Facebook я задал ей следующие вопросы:

«Саида Мирзиёева, как вы добились занимаемой нынче должности? Или вы специалист, глубоко знающий эту отрасль, и по этой причине Администрация президента привлекла вас к работе?

Может быть, вас признали соответствующей этой должности за какие-то имеющиеся таланты?

Может быть, вы действительно обладаете многогранным талантом, о котором мы не знали?

Эти вопросы я задаю еще и потому, что если вы заняли эту должность праведным путем, благодаря своим знаниям и талантам, то мы должны восхищаться этим. Мы как народ страны имеем право знать это. Поэтому я прошу вашего разрешения войти на вашу страницу. Конечно, буду благодарен вашему ответу.

Если вы ответите на мои вопросы, то эти ответы я размещу на своей странице. Потому как считаю, что общественность должна знать о вас больше. К тому же ваши ответы покажут, ведете ли вы диалог с представителями народа».

– Получили ли вы ответ?

– Нет, несмотря на то что с момента подачи вопросов прошло полтора месяца, я до сих пор не получил никакого ответа.

Видимо, наша новая «принцесса», говорившая в своем выступлении о том, что не нужно избегать диалога с народом – необходимо отвечать на интересующие людей вопросы, посчитала ниже своего достоинства говорить со мной.

По истечении трех дней я написал: «Сожалею, что госпожа Мирзиёева не ответила мне. Значит, она еще не достигла уровня общения с простонародьем. Она повторит судьбу Гульнары, поскольку высокомерна».

– Что, по вашему мнению, означает молчание или игнорирование?

– Как я отметил выше, все дело в высокомерии. В то время, когда более 300 пишущих расхваливают дочерей Мирзиёева, число критиков едва достигает пяти. Все знают, как в Узбекистане умеют восхвалять, и возведение на пьедестал «новых принцесс» уже началось.

И это делают те же, кто восхвалял Гульнару Каримову. И делают это не простые люди, а писатели, поэты, актеры и другие представители искусства. Они соревновались в восхвалении Гульнары, но никто из них не сказал ни единого слова в ее защиту после ареста. Их предостаточно, и я считаю, что они недостойны звания интеллигенции. Человеку должно быть стыдно за подобное лицемерие и двурушничество.

Саиде Мирзиёевой тоже нравятся последователи этой школы. Похожие на меня ее не восхваляют. Наверное, не к лицу ей и похожим на нее «великим личностям» отвечать нам?! А настоящую принцессу, дочь короля Швеции, можно встретить на улице и запросто поговорить с ней, а она наследница трона и во власть не лезет.

– Саида призывала к большей открытости, а сама на деле закрыта – это были просто слова?

– Дело в том, что Саида, говорящая об усилении роли прессы, сама избегает общения со СМИ. Восхваляющих много, им не нужно отвечать. Так пусть хотя бы ответит на вопросы критикующих!

– Почему дочери Мирзиёева, несмотря на опыт предшественницы – Гульнары, которая сейчас в тюрьме, все же лезут во власть?

– Патернализм – система отношений, основанная на покровительстве, опеке и контроле старшими младших (подопечных), а также подчинении младших старшим. (Из Википедии) По сути, можно использовать это слово в положительном смысле, если применять его по отношению к семейным отношениям.

Занятие ответственных должностей Саидой и Шахнозой Мирзиёевыми, их мужьями можно считать не чем иным, как злоупотреблением служебным положением.

На должности важно назначать достойных людей. В одном из хадисов Пророк, мир ему, говорил: «Поручив дело не тому, кто владеет им, жди Судного дня».

Со сколькими несчастьями столкнулся во времена президентства Ислам Каримов? А сколько еще чиновников, которые не соответствуют своим должностям?..

Под соответствием я подразумеваю человека, не только знающего тайны и секреты профессии, а человека, который по совести работает во благо народа и родины. Я думаю, что дочери Мирзиёева не подходят в силу отсутствия у них как научного, политического, так и жизненного опыта. Они лишь баловни своего папы.

– Что означает для Узбекистана вхождение дочерей во власть?

– Это означает лишь то, что мы снова наступаем на те же грабли. На Мирзиёева мы возлагали какие-то надежды. Знаете, при нем начались какие-то послабления, в том числе в отношении религиозных узников, которые при Каримове подвергались самому жестокому террору.

При Каримове никто и подумать не мог, чтобы их исключили из «черного списка», освободили из тюрьмы, помиловали, позволили живыми и здоровыми вернуться в свои дома. Это все создало в народе доверие к Мирзиёеву.

Однако на сегодняшний день мы видим в этом самолюбование, что он не похож на великих реформаторов.

Стремление дочерей к высоким постам, поездка зятьев на свадьбу принцев в Дубай показывают, что они относят себя к высшему сословию. По отношению к простому народу они видят себя представителями высшей касты, а это противоречит прославляемым ими же таким вещам, как законность, человечность и справедливость.

– Мухаммадсалих, какой совет вы бы дали Мирзиёеву?

– Господин президент! До этого я дважды обращался к Вам. Хотя Вы не обратили на мои призывы внимания, я решил благодаря предоставленной Ц-1 возможности еще раз обратиться к Вам.

Если Ваше стремление к реформам истинно, доведите это дело до конца. Еще не было реформ в сфере религии, нет личной свободы.

В одиночестве Вы не станете реформатором. Начните реформы с парламента. Там сидят не те депутаты, которые могут осуществлять реформы. До конца года дайте возможность вернуться в страну находящейся за рубежом оппозиции, и пусть она примет участие в парламентских выборах.

В этом случае Вы увидите живой парламент. С «живыми трупами» осуществление реформ невозможно.

Возвращение на родину жен и детей ИГИЛовцев стало очень хорошим делом. Ведь они узбекистанцы. Необходимо было показать, что родина заботится о них. Однако за рубежом все еще находятся тысячи тех, кто покинул страну по религиозным мотивам.

Они не совершали преступлений в Узбекистане. Покинув родину в те времена, они сегодня, как бродяги, скитаются в разных странах без документов и возможностей.

Верните их тоже на родину, господин президент! У них нет другой родины. Среди них нахожусь и я.

– Большое вам спасибо, Мухаммадсалих, за интервью!