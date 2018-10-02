Адвокат Гульнары не в курсе о переезде Иман в Лондон

Адвокат Грегуар Манжа, представляющий интересы Гульнары Каримовой в Швейцарии, ответил на запрос Ц-1 о местонахождении дочери его подзащитной.

20-летняя Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, якобы сообщила через аккаунт в Инстаграм, что находится в Лондоне.

Последние публикации, сделанные сегодня, 2 октября, утверждают, что ей удалось вылететь из Ташкента на самолете «Турецких авиалиний», доставивших ее через Стамбул в Лондон 29 сентября.

В доказательство на аккаунте якобы Иман выставлена фотография билета рейса TK 1985 “Турецких авиалиний» Стамбул — Лондон от 29 сентября, вылетевшего в место назначения в 13 часов.

На этой же фотографии была сделана более чем интригующая надпись: «Мама уже дома… Поэтому искали, наверное, что-то важное… Как глупо!»

Ранее, 29 сентября, этот аккаунт поведал о попытке мнимой Иман вылететь из Ташкента 28 сентября рейсом «Узбекистанских авиалиний» в Лондон.

Но девушка не была допущена на рейс, на фото с надписями к ним рассказывалось, что при этом сотрудники аэропорта Ташкента конфисковали ее девайсы — телефон, планшет и компьютер.

Но сегодня этот же аккаунт в Инстаграм публикует фото, сделанное в вагоне лондонского метро, как еще одно доказательство нахождения Иман в столице Великобритании.

Ц-1 обратился за разъяснениями к швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой Грегуа Манжа.

«Я еще не был проинформирован об этом», – так ответил основатель и руководитель базирующейся в Швейцарии и специализирующейся на финансовых преступлениях адвокатской компании Mangeat Attorneys at Law адвокат Грегуар Манжа.

А вопросы Ц-1 относительно судебного дела Гульнары Каримовой, касающегося замороженных в Швейцарии порядка 800 млн долларов США, Манжа предпочел проигнорировать.

31 июля Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвоката Гульнары, протестовавшего против двух ранних ордеров прокуратуры страны.

Правоохранительный орган Швейцарии 22 мая этого года принял два ордера: первый – о конфискации денег; второй – о возвращении большей части из них (686,7 млн франков) в Узбекистан.

Иман – единственная связь с Гульнарой

После ареста Гульнары Каримовой, которая была посажена под домашний арест в феврале 2014 года по воле ее отца, первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в то время 15-летняя Иман разделила заточение матери в ташкентском доме.

21 августа 2015 года приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам Гульнара была признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и осуждена на пять лет ограничения свободы. Летом 2017 года она из-под домашнего ареста была переведена под стражу.

О судьбе Иман было известно очень мало. Тот же аккаунт в Инстаграм поделился, что с сентября 2015 года она была принудительно помещена в гостиницу «Туркестан» в Ташкенте, где находилась под надзором СНБ (СНБ – ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ).

Со смертью 2 сентября 2016 года ее деда, Ислама Каримова, положение Иман не изменилось.

В конце 2016 года ее брат Ислам Каримов, проживающий в Лондоне, говорил, что его сестра остается в гостинице «Туркестан», но не хочет покидать Узбекистан из опасения за жизнь своей матери – дочь была единственным близким человеком для Гульнары, остающимся в стране.

Официальный Ташкент же сообщал, что Иман является свободным человеком и вольна покинуть страну в любой момент.

В июне 2017 года таинственный аккаунт в Инстаграм сообщил от имени Иман, что она отметила впервые за последние три года свой 19-й день рождения на свободе.

В сентябре 2017 года, когда власти страны отмечали годовщину со дня смерти ее деда, Ислама Каримова, Иман появилась на поминках в Самарканде рядом с тетей – Лолой Каримовой-Тилляевой.

Родную сестру Лолу и мать Татьяну Каримову Гульнара обвиняла больше других в своих бедах, говоря о том, что стала жертвой их заговора, который они воплотили совместно с СНБ, уничтожив в ней конкурента на власть в стране.