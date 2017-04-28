Адвокаты оспаривают осуждение известного бухарского целителя

В Бухарский областной суд поступила жалоба адвокатов известного табиба, члена Всемирной организации целителей Кахрамона Пулатова, осужденного на восемь лет, якобы за обман.

Адвокаты целителя из Алатского района Бухарской области Узбекистана Кахрамона Пулатова 20 апреля подали в надзорном порядке жалобу в Бухарский областной суд.

Они оспаривают решение суда Алатского района, ранее приговорившего табиба к восьми годам лишения свободы и денежному штрафу в размере 150 МРЗП, что составляет более 22,5 млн сумов, или более 6 тысяч долларов США по курсу Центробанка страны.

Пулатов, ранее работавший трактористом, неожиданно обнаружил в себе дар целителя. Вскоре он имел тысячи пациентов, которые приезжали лечиться к нему не только из Алатского района, но и со всей Бухарской области и даже из других регионов Узбекистана.

Его адвокаты утверждают, что власти не могут найти ни одного человека, который был бы недоволен лечением у табиба Пулатова.

«Наоборот, его растущий авторитет начал вызывать беспокойство правоохранительных органов Бухарской области», –утверждают его защитники.

Согласно материалам уголовного дела, Кахрамон Пулатов, получив в руки свидетельство Всемирной организации психологов, врачей и народных целителей в Казахстане, приступил к обману людей, и за период своей деятельности, занимаясь лечением людей, обманным путем заработал 1,8 млрд сумов, или 500 тысяч долларов США.

Табибы под угрозой

Один из табибов в столице Узбекистана Ташкенте говорит, что наблюдает кампанию против народных целителей. Он вспоминает, как был осужден на семь лет лишения свободы табиб Абу Бакр из города Газалкента Ташкентской области, имевший тысячи пациентов.

Его осудили, по убеждению собеседника Ц-1, с помощью организованного клеветнического письма. А табиб Абу Бакр был хорошим специалистом по очистке и восстановлению организма.

Самое главное, он предоставлял услуги людям дешевле и качественнее, чем учреждения здравоохранения страны.

По мнению ташкентского табиба, во главе подобных провокаций против целителей стоит Академия народной медицины Узбекистана.

«Чиновники от академии сообщают правоохранительным органам о табибах, не подчиняющихся им или не делящихся с ними своими доходами, организовывают провокационные письма», – говорит он.

По убеждению табиба, плачевная участь – аресты и осуждения – ждет и других народных целителей Узбекистана.