Адвокаты Сайфулло Саипова: «Дональд Трамп давит на следствие…»

«Президент США Дональд Трамп давит на следствие своими высказываниями», – заявили адвокаты узбекистанца Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке.

Как пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный судом Манхэттена документ, адвокаты Саипова просят судью Вернона Бродерика лишить прокуратуру права требовать смертной казни для обвиняемого.

По мнению защиты, глава Минюста США Джефф Сешнс не может быть объективен, поскольку Трамп оказывает на него давление, публично требуя смертной казни для узбекистанца и обвиняя в номенклатурной борьбе накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Адвокаты Саипова просят вместо Сешнса назначить независимого прокурора.

Сайфулло Саипов 31 октября 2017 года за рулем пикапа въехал в толпу на одной из улиц Нью-Йорка. Погибли восемь человек, еще около десяти пострадали. Позже полиция Нью-Йорка признала инцидент терактом.

Узбекистанец, попавший в США по визовой лотерее Грин-карта, признался в совершении теракта под влиянием пропагандистских материалов «Исламского государства».