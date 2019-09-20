Ахмад ходжи Хорезми / Узбекистан должен открыться ученым

Рад, что в Узбекистане признали катастрофическое сокращение земельных угодий и нехватку воды, но почему Ташкент не возвращает в страну тех ученых, которые сказали об этом первыми и оказались в изгнании?

На прошлой неделе, 13 сентября, в Узбекистане была опубликована амбициозная Стратегия развития сельского хозяйства на период с 2020 по 2030 годы. В ней впервые были признаны стоящие перед страной проблемы в области экологии.

Что в настоящее время 45% орошаемых земель в стране засолены, а 19% – сильно засолены.

За последние 15 лет наличие орошаемых полей на душу населения в стране сократилось на 24% – с 0,23 до 0,16 га, и если не предпринять безотлагательных мер, то орошаемые площади в течение следующих 30 лет в РУз сократятся еще на 20–25%.

Институт мировых ресурсов прогнозирует, что к 2040 году Узбекистан станет одной из 33 стран с наибольшим дефицитом воды, а капельное орошение используется сегодня на 1% территории сельхозугодий Узбекистана.

Это все так, и об этом я не уставал говорить и предупреждать Ташкент на протяжении уже более 20 лет.

Но для начала – позвольте мне объяснить причину моей эмиграции в Великобританию, ведь я не политический оппозиционер, не правозащитник и не критик правительства.

Земля — наркоман

Моя борьба за улучшение экологии биосферы Узбекистана стала причиной, по которой меня превратили во врага режима первого президента РУз Ислама Каримова, и я с середины 2000-х годов не по своей воле стал эмигрантам.

Долгие годы в Узбекистане, работая в Академии наук, я проводил исследования проблемы использования агрохимикатов. Как показали результаты наших исследований, применение агрохимикатов в высоких дозах стало причиной ухудшения экологии биосферы и плодородия почв Узбекистана.

Уже в начале 1990 года было заметно, что использование минеральных удобрений в умеренных дозах не давало эффекта. Такие почвы дехкане называли: «земля-наркоман» – земли ничего не родили без химии.

Ленин был не прав

В 1994 году издательством «Фан» (Ташкент) была выпущена моя книга: «Научные основы повышения эффективности удобрений». В этой книге впервые на основе неопровержимых научных данных было показано вредное воздействие агрохимикатов на экологию биосферы и плодородие почвы.

Я убедительно доказал несостоятельность и даже ложность теории Владимира Ленина, что «в социализме агрохимикаты постоянно повышают плодородие почв». Эта книга имела большой резонанс, были многочисленные отклики и обсуждения, и в 1995 году она была удостоена премии аль-Хорезми.

После чего я не давал покоя правительству Ислама Каримова, требуя начать заниматься защитой и улучшением экологии биосферы, но меня власть игнорировала.

Когда все эти мои заявления и обращения остались без внимания, мы с коллегой – аграрием и экологом Курбаном Разиковым начали проводить в Ташкенте пикеты с целью защиты нашей земли и водных запасов.

Мы призывали других ученых прекратить лизоблюдство и начать заниматься истинной наукой.

Но в результате нашей борьбы за экологию биосферы нас и других подобных нам ученых уволили с работы как не прошедших аттестацию. Так мы и стали эмигрантами в борьбе за экологию биосферы родины.

После прихода к власти в 2016 году новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд изменений в политической, социальной, экономической и других областях.

Его внимание к науке, призыв к соотечественникам вернуться на родину вселили в меня большие надежды.

С целью продолжать работу по улучшению экологии биосферы родины я пытался приехать в Узбекистан. Я также получил «добро» от СНБ для поездки в Узбекистан.

Но вот в посольстве Узбекистана в Лондоне мне сказали: «Сначала «отблагодарите» МИД, затем отблагодарите нас и получите вашу визу».

Поскольку взяточничество является уголовным преступлением, я не «отблагодарил» их, и они не дали мне визу. Подробности об этой ситуации сообщало Радио «Озодлик».

Узбекистан закрыт

Не смог я приехать в Узбекистан даже на основании Указа президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Узбекистане», хотя как гражданин Великобритании я имею право на безвизовый въезд сроком на 30 дней.

Оказалось, что мое имя в – «черном списке», и меня ждет разворот на паспортном контроле при пересечении границы.

Перед Узбекистаном стоят серьезные проблемы в области экологии, стране грозит одно из самых суровых испытаний, порожденных человеческой деятельностью и связанных с изменением климата.

Если президент Мирзиёев действительно понимает важность момента – начать действовать сейчас и немедленно, – он должен начать с восстановления справедливости, признания правоты тех, кто был первым…

Ахмад ходжи Хорезми – доктор сельскохозяйственных наук, лауреат премии Аль-Хорезми и Академии наук Узбекистана



Великобритания, Стокпорт