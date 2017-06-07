Акбар Али / Снять маски с лжеправозащитников Узбекистана!

Если Узбекистан хочет войти в мировое гражданское сообщество с поднятой головой, то руководству страны необходимо снять маски со всех лживых борцов за права человека и в первую очередь с Акмаля Саидова.

В призме общения между высшей властью и народом особую актуальность приобретает работа институтов гражданского общества, связывающая всех в единую цепь.

В Узбекистане таким связующим звеном выступает Общественный фонд по поддержке ННО (негосударственные некоммерческие организации) при Олий Мажлисе (парламенте).

Изначально деятельность фонда задумывалась как формирование организации, способствующей оказанию финансовой, консультационной или юридической поддержки ННО.

На самом же деле фонд стал большим мыльным пузырем, имеющим красивую переливающуюся оболочку, но абсолютно пустую внутри.

Возглавляет фонд парламентская комиссия, руководимая Акмалем Саидовым, который третье десятилетие также возглавляет Национальный центр по правам человека.

ННО Узбекистана – в упадке

Считаю, что Саидов как главный рулевой загнал фонд в такое положение. Гражданские институты не просто не развиваются, они приходят в упадок. Большому числу мелких ННО приходится закрываться в связи с отсутствием финансирования.

Очевидно, что деятельность фонда в таком положении – просто фикция.

Возьмем, к примеру, программу грантов и социальных заказов, систематически инициируемую фондом.

Анализируя перечень победителей программ за последнюю пятилетку, несложно заметить, что ежегодно колоссальные деньги выделяются одним и тем же ННО!

Вместо того чтобы развивать общественные инициативы, выделяя финансирование новым ННО, ранее не участвовавшим в республиканских конкурсах и тем более никогда не получавшим финансирования, гранты и социальные заказы выдаются одним и тем же – «своим» для Акмала Саидова ННО, таким как «Мехр кузда», «Логос», «Родничок», «Мехр-шавкат ва саломатлик» и многие другие, которые получали их многократно.

О каком диалоге с народом тогда может идти речь, если его голос вообще не слышат и не хотят учитывать?

Только за 2015–2016 гг. безо всяких объяснений было отказано в выдаче грантов таким ННО, как «Sayxun-ziyo nihollari», «Кувонч коммунал», «Ватан», «Общество польский класс» и многие другим, которые ранее вообще не получали от государства каких-либо грантов.

Уходят к иностранцам

Логично, что после нескольких таких отказов ННО перестают осуществлять попытки участия в развитии общества, гаснут и закрываются либо бегут за грантами к иностранцам, в то время, как другие рисуют на бумаге дутые проекты и «осваивают» бюджеты в личных целях.

Вопрос напрашивается сам по себе: «Куда смотрит Саидов?»

Судя по тому, что это происходит уже не первый год, нетрудно предположить, что это он сам устроил из средств фонда «общественно-собственную» кормушку: гранты и соцзаказы выделяются только «по блату», и только приближенным к кругам Саидова.

И такой произвол с подачи Саидова творится не только в фонде, но и в Национальном центре по правам человека Узбекистана.

Это вопиющий беспредел, когда гражданам страны не оказывается поддержка в главном правозащитном институте, что и происходит в Узбекистане. Людям ничего не остается, как искать помощи и поддержки в других организациях.

Не центр – «почтовое отделение»

Возьмем, к примеру, обращение граждан страны, чьи права были нарушены, от 26 апреля 2014 года к председателю Центральной избирательной комиссии и спикеру парламента с просьбой прекращения беззакония и произвола, творящихся в Центре по правам человека Узбекистана, цитирую: «от которого никакой защиты и помощи нет».

Со слов заявителей, Саидов превратил данный центр в банальное «почтовое отделение» и пересылает жалобы тем, на кого они написаны, без всякого контроля и анализа.

Данная практика Саидова, который формально занимает пост директора центра, а фактически не выполняет своих обязанностей, и вынуждает граждан обращаться в международные правозащитные организации, что, в свою очередь, подрывает авторитет страны.

Диалог действительно начинается, но уже не в пользу Узбекистана.

Ну а если смотреть с позиции граждан, то что еще им остается?!

В итоге – никакого диалога

Ведь у Саидова нет даже графика приема – он не рассматривает жалобы и обращения, не дает ответы на них. Саидов не работает сам и тем самым парализует деятельность центра.

Вместо того чтобы повсеместно вести диалог с гражданами, помогать им в решении их проблем, которые никто, кроме центра, разрешить не в состоянии, Саидов превратил главный правозащитный институт в большую клоаку, своим бездействием обрекая пострадавших на страдания.

Сами заявители в своих жалобах и обращениях по многим делам просят провести независимое расследование дел центра и дать объективную оценку работе Акмаля Саидова.

Акбар Али — псевдоним автора из Ташкента