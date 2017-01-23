Акбарали Абдуллаев может заявить в Киеве о политическом преследовании

Выдача Киевом задержанного племянника супруги покойного президента Узбекистана Ислама Каримова может затянуться на год, рассказал Ц-1 заместитель генпрокурора Украины.

По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, резонансное задержание 19 января в киевском аэропорту «Жуляны» 33-летнего гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева вряд ли завершится его скорой выдачей узбекским властям.

«Мы ждем получения запроса на выдачу, после чего будет начата экстрадиционная проверка. По окончанию проверки я приму решение, исходя из выводов курирующего подразделения. Сроки проверки зависят от многих факторов – она может продлиться до года», – сказал в интервью Ц-1 Енин.

Абдуллаев после задержания в аэропорту был оставлен под арестом по решению Соломенского районного суда украинской столицы. При себе у узбекистанца были узбекский и доминиканский паспорта.

Акбарали может стать беженцем

Украинские правозащитники, опрошенные Ц-1, говорят, что Абдуллаев может избежать экстрадиции, если он предоставит доказательства, что на родине он столкнулся с политически мотивированным уголовным преследованием, и попросит политического убежища в Украине.

Последнее сделать не так уж и сложно, учитывая положение его двоюродной сестры и дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, в феврале исполнится три года ее бесправному и внесудебному нахождению под домашним арестом в Ташкенте.

Заявление же Абдуллаева о политической подоплеке дела может максимально затянуть его выдачу Ташкенту.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины от 20 января сказано, что Абдуллаев находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере более 91 млн долларов США, укрытии иностранной валюты на сумму около 200 млн долларов США и 271 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тысяч латвийских лат, а также в служебном подлоге.

Князь Ферганской долины

История обогащения Акбарали Абдуллаева тесно связана с причастностью к всесильной президентской семье. Сложно поверить, что задержанный в Киеве бизнесмен еще несколько лет назад назывался одним из вероятных преемников Каримова.

Племянник Татьяны Каримовой, сын ее сестры Тамары Собировой, был арестован в 2013-м. Он проходил по делу группировки, прозванной «Кувасайская мафия».

В 2015-м Акбарали, по данным сайта «Азиятерра», вместе с группой подельников был приговорен к длительному заключению по обвинению в масштабной коррупционной деятельности.

Абдуллаев, которого неофициально прозвали князем Ферганской долины, контролировал вместе с кланом Акрамовых из Кувасая ряд прибыльных предприятий Ферганской и Навоийской областей Узбекистана: «Ферганский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Кизилкумцемент», УП «Ферганская нефтебаза», ОАО «Ферганский масложиркомбинат», а также сеть отелей «Азия».

По данным сайта Uznews.net, порядка 70% предприятий Ферганской долины контролировались Тамарой Собировой и ее сыном.

Участники группы дали показания, что только наличными передали Акбарали порядка 800 млн долларов. Как эти деньги вывозились из Узбекистана, кто этому способствовал, сколько средств уходило в семейный бюджет Каримовых – все эти признания Абдуллаева могут произвести эффект разорвавшейся бомбы.

Интересно, что сроки по делам «кувасайской мафии» получили более 60 человек, но в тюрьму член президентской семьи так и не сел. Как и Гульнара Каримова, Абдуллаев большую часть времени пребывал под домашним арестом.

Смерть первого президента дала шанс Абдуллаеву вырваться на свободу.

По данным сайта «Компромат», член президентской семьи сделал себе паспорт через сотрудника Яккасарайского РОВД Ташкента и выехал из страны.

Зачем Акбарали приехал в Киев, рискуя быть арестованным и выданным Узбекистану, пока неизвестно.

На данный момент Абдуллаев содержится в следственном изоляторе МВД Украины в Киеве.