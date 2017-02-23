Акбарали Абдуллаев – от баловня судьбы до арестанта

«Эта история началась в 2012 году. Я уехал из Узбекистана после того, как меня предупредили: «На тебя есть политический заказ», – начал свое выступление в суде Киева родственник семьи первого президента Узбекистана.

И ныне молодой человек, в 2012 году, когда его бизнес-империя в Ферганской долине Узбекистана начала давать трещину, Акбарали Абдуллаев был всего-навсего 28-летним мужчиной.

И состояние, которым он владел, и бизнес, которым он распоряжался, никак не соответствовали ни его возрасту, ни статусу, кроме одного – родства с президентом страны Исламом Каримовым.

С 14 января Абдуллаев, сын родной сестры супруги Каримова Татьяны, находится под арестом в Украине. Накануне по решению Печерского районного суда Киева его арест был продлен еще на 12 месяцев, несмотря на требование Ташкента о его немедленной выдаче.

Узбекистан требует его экстрадиции из Украины, обвиняя в многомиллионных хищениях государственных средств, считая, что он с 18-летнего возраста являлся «теневым директором» ряда крупных предприятий Ферганской долины.

Абдуллаев говорил на суде в Киеве о правах человека, о неминуемых пытках в Узбекистане, обо всем, о чем десятилетиями рассказывали оппоненты и жертвы каримовского режима, к которому он сам имел непосредственное отношение.

«Политический заказ»

Проблески опалы Акбарали Абдуллаева, как он рассказал накануне Печерскому районному суду Киева, проявились летом 2012 года.

Когда по обвинению в организации преступного сообщества в Ферганской долине были арестованы директора сразу нескольких предприятий.

По данным СМИ, Абдуллаев и связанные с ним люди контролировали Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ), сеть гостиниц «Азия» в разных городах страны, Кувасайский цементный завод, ОАО «Фергана текстиль», фабрику «Silver Silk», ОАО «Кварц», ОАО «Кувасай текстиль» и ряд других предприятий.

«За один день всех директоров предприятий посадили. Я избежал ареста, потому что на три месяца уехал из страны. На меня выходили спецслужбы и говорили: «Вернись, иначе мы будем пытать твоих людей. Я вернулся», – эмоционально рассказывал Абдуллаев.

После возвращения на родину ему приказали вернуть все, чем он владел, – заводы, гостиницы, дома, недвижимость за границей.

«На меня изначально повесили 400 млн долларов. Я спросил, откуда эта сумма. Получил ответ: «Твои люди дали такие показания». Через некоторое время сумма увеличивается до 800 млн, опять-таки по показаниям, которые никто не может проверить. Я не мог увидеть своих людей и взять адвоката», – говорил он.

Отбирали всё в подвале Аппарата президента

В своем выступлении Акбарали не называл конкретных имен и заказчиков преследования.

Но один факт не оставляет сомнений: президент Каримов и его окружение знали обо всем происходящем. Не исключено, что даже наблюдали за его допросами.

«Меня все время допрашивали в подвале Аппарата президента. Это были не простые допросы – это было физическое и моральное давление. Я сказал: «Если сверху на меня заказ, то я все отдам – мне ничего не нужно», – утверждает племянник супруги первого президента.

Все его имущество в итоге конфисковали: заставили оформить на акции заводов, учреждения, недвижимость, предприятия внутри страны и за пределами дарственные в пользу государства.

«Забрали даже мои сбережения: привезли в банк, снял наличные и передал чемоданы с деньгами людям из Службы национальной безопасности», – сказал он.

Но и после «дарственных» дело члена президентской семьи не отправили в архив. В 2013-м Акбарали снова вызвали на допрос и закрыли в маленькой комнате подвала (СНБ. – Ред.) на 95 дней.

Молодой миллионер спал без матраца, его семь дней морили голодом и заставляли звонить брату и сестре. Родственники в итоге были вынуждены переписать весь свой бизнес в пользу государства.

«Я в этом подвале три раза умирал. Четыре офицера держали меня за руки, когда мне кололи какие-то уколы. Изо рта шла пена. У меня было кислородное голодание», – вспоминает Абдуллаев.

Его опустили 31 декабря 2014 года. Домой он едва дошел: после трех месяцев заключения отказывали ноги.

Но аппетиты его недругов росли. По словам Абдуллаева, на очередном допросе уже в начале 2015 года его попросили переписать даже те зарубежные фирмы, которые он продал. И это условие он выполнил.

Арест закончился тюрьмой

В 2015-м Абдуллаева задерживает Служба национальной безопасности (СНБ), опять-таки прикрываясь «приказом сверху». В этот раз в камере он провел девять месяцев вместе с подсадной уткой от спецслужб.

«Я подписывал какие-то бумаги, даже не читая. Когда просил ознакомиться, мне говорили: «Ты забыл, что с тобой было три месяца назад?» – вспоминает Абдуллаев.

«Меня все время изолировали от людей и прятали по подвалам, чтобы от меня не исходила информация», – признается узбекистанец.

Этот арест закончился судом и обвинением по 167-й статье Уголовного кодекса («Хищение») и 210-й («Взятка должностному лицу»). При обыске в доме Абдуллаева, по его словам, нашли валюту, что дало основание еще для обвинения по 177-й статье («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей»).

Во время суда в Ташкенте Абдуллаеву и его адвокату не дали сказать и слова. Судья, как и остальные, повторил знакомую фразу «приказ сверху». В общей сложности он был осужден на 15 лет тюрьмы.

После суда Абдуллаева этапируют в колонию, а через девять месяцев переводят в тюрьму. Дело закончилось неожиданно: в 2016-м проводится кассационный суд, где судья признается, что якобы перепутал статьи. Новый срок – шесть лет, а также три амнистии позволили ему выйти на свободу.

Будут пытать, потом убьют

После всех злоключений племенник Татьяны Каримовой оформляет заграничный паспорт и выезжает из страны. Акбарали говорит о получении документов очень размыто и не акцентирует, что покинуть страну он смог только после смерти всесильного Каримова.

С его слов, он не знал, что находится в розыске Интерпола, и первое время считал арест в Киеве ошибкой, полагая, что с него не сняли старую карточку розыска. Если бы сразу понял, что все так серьезно, – заявил бы о преследовании и получении статуса беженца еще в киевском аэропорту, где был задержан.

«Если я уеду в Узбекистан – я умру. Я согласен умереть сразу. Но они будут пытать, а потом убьют меня на зоне. Дайте мне возможность бороться», – закончил свою речь в киевском суде Абдуллаев.

Символично, но…

Увидеть на скамье подсудимых членов семьи президента Узбекистана Ислама Каримова, и прежде всего самого Каримова, казалась несбыточной мечтой многих узбекистанцев и их родных.

Хищение и грабеж – это мизер, который можно было бы предъявить Каримовым и их ближайшему окружению, превратившимся в богатейших людей благодаря приватизации экономики 32-миллионной страны и установлению контроля над всеми ее доходными отраслями (не считая массовых убийств, пыток, попрания прав граждан и законодательства).

И дело 33-летнего Акбарали Абдуллаева – тому наглядное доказательство.

Но торжеством справедливости в аресте и преследовании Абдуллаева не пахнет. Подобно мафии узбекский режим расправляется с одним из оступившихся и пришедших в немилость членов. И совершает это теми же методами, которыми затыкает рты и ломает диссидентов и других неугодных людей. Ведь другого он не знает и не умеет.