Акром Юлдашев – мертв… Или все же жив?

Судьба Акрома Юлдашева, лидера так называемой организации «Акромия», остается тайной, несмотря на отчеты HRW и СМИ о его смерти, его близкие верят, что он может быть жив.

Акром Юлдашев, которому сейчас, при условии, что он жив, было бы 53 года, был или остается самым закрытым политическим узником Узбекистана.

О его судьбе с 2009 года не знает не только общественность, но и его ближайшие родственники – под такой тайной власти Узбекистана не содержали никого, оставляя даже злейшим врагам право на свидания с родными.

Но в случае с Юлдашевым можно с легкостью представить, почему он, находившийся в заключении в Узбекистане с 1999 года, будучи осужденным за религиозный экстремизм на 17 лет лишения свободы, обрушил на себя весь гнев узбекских властей, став эпицентром их ненависти…

События масштаба Андижанской бойни 13 мая 2005 года независимый Узбекистан не переживал.

Андижан потряс страну до основания и на миг поставил под вопрос существование системы власти в Узбекистане и лично президента Ислама Каримова. Юлдашев, названный вдохновителем и организатором Андижанских событий, естественно, должен был ответить.

Умер в 2010 году?

О судьбе лидера организации, условно названной экспертами его именем – «Акромия», не было известно ничего до января 2016 года, когда международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о том, что им стало известно, что он умер в 2010 году в тюрьме от туберкулеза.

Стив Свердлов, эксперт HRW по Центральной Азии, говорит, что не сомневается в надежности источника, передавшего эту информацию со ссылкой на власти Узбекистана, но подтверждает, что это сообщение не получило более заслуживающего доверия подтверждения.

По словам правозащитника, случай Юлдашева является самым сложным среди всех политзаключенных Узбекистана. Власти подвергли его наиболее жесткой изоляции, как ни одного другого узника.

Родные Юлдашева, однако, не хотят верить в сообщение о его смерти. Супруга религиозного лидера Ядгора и ее дети проживают в США, и там по крупицам собирают сообщения и знаки, говорящие за то, что их супруг и отец – жив.

Один из ближайших родственников Юлдашева в разговоре с Ц-1 тщательно подбирает слова, говорит почти полушепотом, как будто боится спугнуть или растерять значение слов, выходящих из его уст.

«Мы не получали подтверждения, что Акром Юлдашев умер, – говорит он. – Но за последний год мы слышали по крайней мере два раза о том, что он жив. Мы не можем сказать, от кого мы получили информацию, но мы верим, что это так».

Власть молчит

МВД Узбекистана не ответило на запрос Ц-1 о судьбе Акрома Юлдашева, отправленный на этой неделе.

В адресованном пресс-службе Министерства письме звучала просьба подтвердить факт смерти Юлдашева и сообщить о месте его захоронения, а если он жив, то ответить на вопросы о месте его сегодняшнего содержания, состоянии здоровья, причинах нахождения в неволе, несмотря на завершение в 2016 году срока его 17-летнего заключения.

Акром Юлдашев – религиозный лидер, автор книги «Путь истины», имевший большое влияние на частных предпринимателей в Андижане благодаря сформулированной им формуле экономического успеха через религиозное послушание и духовность.

Как рассказывают соратники Юлдашева, даже после его осуждения они не отказались от его учения, став вскоре одними из самых успешных предпринимателей в Андижанской области.

Но их успеху пришел конец вместе со сменой хокима Андижанской области в 2004 году. 23 бизнесмена были арестованы летом 2004 года, а несправедливый суд над ними, начавшийся в феврале 2005 года(все они обвинялись в религиозном экстремизме), стал причиной вспыхнувшего в Андижане 13 мая 2005 года народного восстания.

Ни Андижана, ни его лидера…

Выступление андижанцев, требовавших прав человека и справедливости, правительственные войска Узбекистана в тот же день утопили в крови, без предупреждения расстреливая из БТРов, всех, кто попадался им на глаза.

По словам прямых свидетелей резни, чудом выживших во время массового расстрела, в тот день были убиты, по самым скромным подсчетам, не менее тысячи человек, и среди них – женщины и дети.

По версии же властей, в Андижане произошел теракт, который был организован из тюрьмы Акромом Юлдашевым, а извне – властями США и целым рядом работавших на них журналистов.

Но, утверждая это, власть во главе с Исламом Каримовым не допустила проведения независимого расследования, которого требовал в том числе Европейский союз, и предпочла мировую изоляцию с ярлыком кровавого изгоя.

Историю Андижанской бойни по сей день продолжают тщательно затирать и стирать из памяти, как будто ее и не было, а теперь как будто не стало и ее якобы организатора Акрома Юлдашева, исчезнувшего, сгинувшего и испарившегося без следа…