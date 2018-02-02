Активист «Эзгулика» из Андижана ожидает суда за «религиозный экстремизм»

Председатель Андижанского областного отделения правозащитного общества «Эзгулик» Мусаджон Бабаджанов 5 февраля предстанет перед судом по обвинению в религиозном экстремизме.

Дело правозащитника, обвиняемого по статье 244 частям 1 и 2 Уголовного кодекса Узбекистана – «Организация религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских либо других запрещенных организаций, и участие в них» – рассмотрит Кувинский районный суд Ферганской области.

Бабаджанов категорически отрицают свою вину. По его словам, он – востоковед, получивший образование по востоковедению в Ташкенте и Каире (Египет). И всю свою профессиональную карьеру посвятил образованию других людей, в том числе – о вреде радикальных религиозных учений.

«На эту тему я опубликовал несколько книг, – рассказывает правозащитник. – Выступаю в периодической печати. Теперь эту мою деятельность мне вменяют в вину…»

6 октября 2017 года домой к Бабаджанову пришли двое мужчин, представившихся оперативными сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом Ферганского городского отделения внутренних дел.

Они назвали только свои имена: Джавланбек и Акмалджан.

Затем мужчины заявили, что в компьютере некой 26-летней Нилуфар Уриновой они нашли религиозную литературу, которая, по словам девушки, принадлежала Бабаджанову.

Затем конфискации были подвергнуты и компьютер активиста, в котором, по данным следствия, были обнаружены работы «История пророка», и 24 аудиофайла лекций Абдуллаха домуллы из Кыргызстана.

Эти произведения были признаны судебной литературоведческой экспертизой религиозно-фундаменталистскими.

Если обвинения, выдвинутые следствием против Мусаджона Бабаджанова, найдут свои подтверждения в суде, то его могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.