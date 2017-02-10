Акушер-гинеколог резко ответила на критику Мирзиёева

Доктор Фарида Буранова, которая долгое время работала в Узбекистане, призвала президента «не делать из врачей козлов отпущения».

Фарида Буранова сейчас живет в Москве, она докторант Московского научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, 9 февраля опубликовала у себя на страничке в Фейсбуке ответ президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Ее пост горячо поддержали узбекистанские пользователи: в течение суток им поделились около 1400 пользователей, 2500 поставили «лайк».

Буранова – уроженка Самарканда, кандидат медицинских наук, много лет проработала в Узбекистане.

Резкая критика от президента прозвучала 7 февраля в рамках селекторного совещания.

«Суюнчи» – это не поборы

Мирзиёев назвал родильные дома главным рассадником коррупции в отечественной медицине. «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах», – заявил он.

Фарида Буранова частично согласилась с критикой, но призвала проводить «живые реформы». По ее словам, нельзя ставить в один ряд всех работников медицинской сферы. Чтобы прокормить семьи, многие врачи вынуждены работать на двух-трех работах, пишет автор.

Она особо остановилась на «суюнчи» (денежное вознаграждение медицинскому персоналу, принимающему роды), которые президент назвал поборами.

«На «суюнчи» никто из этих «взяточников» не построил хотя бы одноэтажного особняка, – сокрушается медик. – Если бы это было так, наши опытные акушерки не стали бы выезжать пачками в другие страны».

То, что дается от души, нельзя называть поборами, отметила Фарида Буранова, напомнив президенту о давних традициях деторождения.

Почему, господин президент?

Автор обращения призвала президента не делать из врачей «козлов отпущения», а ответить на ряд претензий.

В частности, женщина спросила, почему врачи массово уезжают работать за рубеж и почему в Узбекистане отсутствует практика медицинского страхования? Она выразила сомнение, что на руководящие должности в профильных учебных заведениях назначаются компетентные специалисты.

Фарида Буранова откровенно спросила президента и правительство, которое он возглавлял 13 лет, почему в узбекской медицине нет надежного института преемственности.

«Кто и что мешало вам в течение долгих лет внедрять и осуществлять в социальной сфере, в частности в области науки, образования и здравоохранения, существенные, целесообразные и живые реформы?» – заключила она.

В комментариях многие пользователи согласились со всем, что было высказано в посте Бурановой.