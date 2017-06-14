Алексей Навальный вызвал негодование узбекистанцев

Главный критик Кремля стал ксенофобом в глазах узбекских граждан после ремарки о том, что в Узбекистане не знают, кто такой Пушкин.

Сегодня пользователи соцсетей из Узбекистана выкладывают в сеть ролики, в которых они читают стихи Пушкина.

Этот флешмоб – ответ российскому оппозиционеру Алексею Навальному на его неосторожное замечание о незнании Пушкина в Узбекистане. Фраза прозвучала 9 июня в интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь».

12 июня Навальный был арестован в Москве за нарушение правил проведения митингов.

Пока он отбывает наказание в 30 суток ареста, узбекские дети в соцсетях декламируют произведения классика русской литературы, а взрослые обвиняют Алексея Навального и Ксению Собчак в невежестве.

Эти ролики быстро распространились в популярном среди узбекистанцев мессенджере Telegram с легкой подачи юмористических групп.

Задело за живое

Один из пользователей записал видеообращение, в котором призвал не делать поспешных выводов об Узбекистане и культуре узбекского народа. Он заверил, что в Узбекистане знают Пушкина, Лермонтова, Блока и Гоголя, и пожурил оппозиционера и телеведущую за невежество.

«В центре Ташкента есть улица, памятник и станция метро Пушкина… Мы знаем всех (русских писателей и поэтов), а вот вы о нас не знаете ничего», – заключил он.

Впрочем, есть и другие мнения: в социальной сети Facebook на просьбу пользователя снять «селфи-видео со стихами Пушкина» для ответа обидчику пользователь Юлдуз Латипаева написала, что Навальный и Собчак «по большому счету правы».

Она подчеркнула, что фразу о незнании Пушкина восприняли на свой счет граждане Узбекистана, которые пользуются Интернетом и знают Пушкина, Навального и Собчак. Между тем оппозиционер и телеведущая говорили обобщенно, имея в виду миллионы трудовых мигрантов из кишлаков и аулов, а не просвещенную городскую молодежь.

«Тьфу на тебя»

Об яром критике российской власти Алексее Навальном, популярном среди молодежи, многие в Узбекистане узнали после заочного противостояния в соцсетях оппозиционера и российского бизнесмена Алишера Усманова узбекского происхождения.

«Битва блогеров» широко освещалась в Узбекистане, учитывая происхождение Усманова. В онлайн-споре политика и бизнесмена большинство активных интернет-пользователей заняли сторону своего земляка.

В мессенджерах даже появились мемы и стикеры на тему «битвы блогеров». Навального обвиняли в заказном характере расследований Фонда борьбы с коррупцией, откровенной лжи и пиаре. Хештег #тьфунатебя (реплика Усманова в отношении Навального в одном из видеообращений) стремительно набрал популярность в молодежной среде.

31 мая Алексей Навальный проиграл суд Алишеру Усманову — судья Люблинского райсуда Москвы обязала оппозиционера опровергнуть обвинения в коррупции и неуплате налогов в адрес Усманова.

Ксенофобские высказывания

Алексей Навальный уже не впервые оказался в центре скандала из-за своих пренебрежительных высказываний в адрес представителей других народов.

Несколько лет назад он называл «чурками» выходцев из Центральной Азии и Кавказа, высказывался за жесткий подход к трудовым мигрантам, говорил, что их дети в московских детсадах – «несоциализируемые». В ответ был раскритикован российскими правозащитниками и представителями диаспор стран ЦА в России.