«Алга, Каракалпакстан» апеллирует к БДИПЧ/ОБСЕ в Варшаве

Лидер движения «Алга, Каракалпакстан» Аман Сагидуллаев не оставляет надежды на отделение его республики от Узбекистана и использует платформу ОБСЕ в Варшаве.

На сайте Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе БДИПЧ/ОБСЕ, организатора двухнедельной конференции по правам человека в польской столице Варшаве, появилось обращение движения «Алга, Каракалпакстан» («Вперед, Каракалпакстан»).

Его разместил лидер движения Аман Сагидуллаев. В обращении он просит европейскую организацию помочь наладить диалог с властями Узбекистана относительно предоставления независимости и демократизации Каракалпакстана.

11 требований

Сагидуллаев считает, что Ташкент ведет в отношении 1,8-миллионной республики «оккупационную политику», и предъявляет 11 требований, выполнение которых дарует Каракалпакстану свободу, необходимую для выхода из «рабства» и самоопределения.

Каракалпакский политик напоминает, что в 2013 году истек двадцатилетний срок пребывания Каракалпакстана в составе Узбекистана, и требует прекратить вмешательство Ташкента во внутренние дела республики, а также вывести всех военных и сотрудников СНБ из Каракалпакстана.

«Каракалпаки в последние годы правления режима Каримова оказались в рабских условиях. Рождаемость в 90-е была 100 тысяч детей в год, сейчас – 26 тысяч», – говорится в заявлении.

Оппозиционер выдвигает следующие требования: вывод Службы национальной безопасности и армии РУз из Каракалпакстана, свободы слова, интеграция с Казахстаном и всем миром, допуск оппозиции на выборы, возвращение валютных поступлений в бюджет республики, ходатайство о членстве Республики Каракалпакстан в состав ООН и ОБСЕ, а также допуск правозащитников на территорию республики.

Не идут в отпуск без отмашки Ташкента

Сагидуллаев обращает внимание на насильственную узбекизацию руководства республики и тот факт, что не существует разрешенной национальной партии.

«Руководители Каракалпакстана и регионов, чиновники и даже директора школ назначаются президентом Узбекистана и проверяются на верность СНБ», – говорится в заявлении.

Более того, никто из руководителей республики даже в отпуск не может пойти без разрешения президента Узбекистана.

Ц-1 поинтересовался у Сагидуллаева, разделяет ли кто-то из руководства республики его требования?

По мнению оппозиционера, руководители не могут свободно выражать свою позицию, поскольку запуганы и контролируются Ташкентом.

Узбекистан заинтересован только в недрах Каракалпакстана, считает он, ведь в республике добывают природный газ, нефть и другие полезные ископаемые, которые продают за валюту.

Оппозиционер говорит, что надежды на избрание нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева не оправдались: он продолжил репрессивную политику своего предшественника и держит в тюрьмах тысячи политзаключенных, в том числе и уроженца Нукуса – известного журналиста Салиджона Абдурахманова.

Сагидуллаев также требует немедленного освобождения всех политзаключенных.

Экологическая катастрофа

Каракалпакстан занимает третью часть территории Узбекистана. Более 80 процентов площади региона – пустыни. Большая часть территории – зона экологической катастрофы из-за усыхания Аральского моря.

50-летний Аман Сагидуллаев трудился на родине на посту акима района, несколько лет работал министром.

В 2011 году он был вынужден бежать в Кыргызстан, а потом в Европу, где и получил статус беженца. Власти Узбекистана обвиняли его в хищениях, а Сагидуллаев объяснял преследования политической деятельностью.

На своих страницах в соцсетях он часто публикует обращения к властям и мировому сообществу, главное из которых – независимый Каракалпакстан.