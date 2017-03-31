Amnesty International уличает власть Узбекистана в слежке за гражданами

В докладе международной правозащитной организации Amnesty International говорится о незаконном надзоре властей Узбекистана за активистами, правозащитниками и журналистами.



Сегодня, 31 марта, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад «Мы найдем тебя – везде», где рассказаны истории граждан Узбекистана, которые столкнулись с преследованием властей Узбекистана, и описаны методы работы спецслужб страны.

«Доклад демонстрирует последствия незаконного надзора за узбекистанцами, причем права человека нарушаются не только внутри страны, но и за ее пределами, – говорит Джошуа Франко, научный сотрудник Amnesty International по вопросам технологий и прав человека. – Беженцы живут в страхе, отказываются от общения со своими семьями в Узбекистане, чтобы не подвергать их угрозам».

Власти Узбекистана создали систему постоянного страха, где нет приватных телефонных звонков, электронных писем и текстовых сообщений. Ограничения, которые накладывает страх, и ощущение постоянного пребывания под надзором, делают жизнь людей несвободной и невыносимой, считают авторы доклада.

Беженцы живут в страхе

«Если мы позвоним нашим родственникам, друзьям и семьям, все будет услышано, мы это знаем, – рассказывает Дилшод (имя изменено), узбекский активист и оппозиционер, живущий в Швеции.

Его семья в Узбекистане прекратила общаться с ним из-за угроз и расспросов сотрудников местных спецслужб. Даже его умирающей тете после разговора с племянником нанесли визит люди в штатском.

Властям доступны все частные данные

Авторы доклада обеспокоены тем, что телекоммуникационные компании в Узбекистане предоставляют правительству беспрепятственный доступ к данным абонентов.

Государственная компания «Узтелеком» контролирует доступ к Интернету в Узбекистане, под особым контролем — деятельность интернет-кафе. Для покупки SIM-карты необходимо предъявлять паспорт.

В январе 2017 года Amnesty International обратилась к крупным частным провайдерам мобильной связи в Узбекистане с вопросом, какие шаги они предприняли, чтобы добиться соблюдения прав человека при использовании их услуг.

Компании UCell, Beeline и «Вымпелком» на запрос не ответили. В шведской компании Telia (дочерняя компания Telia в Узбекистане – Ucell) сообщили, что неоднократно публично выступали против прямого доступа правительства к мобильным сетям и документировали такие факты. А в странах, где у властей есть такой доступ, предупреждают об этом своих абонентов.

Объявляя о намерении покинуть рынки Центральной Азии, в компании Telia упоминали и о нарушении прав человека в этих странах.

В июле 2015 года после утечки внутренних документов итальянской компании Hacking Team, которая занимается продажей шпионского оборудования, стало известно, что Узбекистан купил программное обеспечение для слежения.

С его помощью можно дистанционно устанавливать вредоносное программное оборудование на выбранный телефон или компьютер, получать доступ к содержимому устройства, следить за местом нахождения владельца, управлять диктофоном и фотокамерой.

Почему закрылся Uznews.net

В докладе рассказана история закрытия Uznews.net осенью 2014 года – одного из самых популярных независимых новостных ресурсов Узбекистана.

Аккаунт главного редактора Uznews.net Галимы Бухарбаевой (ныне главный редактор Центр-1) был взломан в ноябре 2014 года с помощью фишинга.

Известная в Узбекистане журналистка уехала из страны из-за преследования властей после Андижанской трагедии в 2005 году.

После публикации содержимого ее личных писем на узбекских сайтах под угрозой уголовного преследования оказались местные журналисты, которые тайно сотрудничали с Uznews.net.

Открыто работать и платить налоги в Узбекистане у них не было возможности, поскольку независимые СМИ не могут получить аккредитацию в стране. А работать в медиа, не имеющих такой аккредитации, местным журналистам запрещено.

Истории бегства из Узбекистана

Среди уехавших – Василий Марков, Гуласал Камолова и Дмитрий Тихонов. Даже находясь в Европе, они не чувствуют себя в безопасности.

«Где бы ты ни была, мы найдем тебя – везде», – эти слова, адресованные Камоловой офицером спецслужб, заставили ее отказаться от контактов с родными в Узбекистане и вовсе не пользоваться телефонной связью, даже поселившись во Франции.

Правозащитник и журналист Дмитрий Тихонов оставался в Узбекистане до 2015 года, где продолжал работу над проектом документирования принудительного труда на сборе хлопка, в том числе детского – распространенной практики в Узбекистане.

Его аккаунт в Google тоже был взломан, дом сгорел, против него были возбуждены административные дела, началась травля в местных СМИ.

После одной из публикаций Тихонов понял, что может быть обвинен в терроризме и отправлен в тюрьму на 15–20 лет. В конце 2015 года правозащитнику удалось выехать в Европу.

Журналист Василий Марков покинул страну в начале 2015 года, как только понял, что за ним следят и ему грозит как минимум обвинение за уклонение от уплаты налогов.

«Я принял такое решение через месяц после первых признаков пристального внимания властей, – рассказал журналист. – Из-за семьи и маленьких детей не было времени на раздумия».

Рекомендации: прекратить слежку и не мешать журналистам

Amnesty International призывает правительство Узбекистана реформировать законы, регулирующие вмешательство государства в частную жизнь и привести их в соответствие с международными стандартами.

Как минимум, эти реформы должны обеспечить доступ государства к личным данным только после судебного ордера, выданного на основе обоснованных подозрений в совершении преступлений.

Наблюдение сотрудников узбекских спецслужб за правозащитниками, политическими активистами и журналистами ухудшает и без того враждебную среду, сложившуюся для них в Узбекистане.

Международная правозащитная организация требует от правительства Узбекистана снять правовые ограничения на работу журналистов.

В частности – отменить требование для независимых журналистов получать разрешение на работу в иностранных СМИ.

В последние годы Amnesty International не раз сообщала о нарушении прав человека, необоснованных задержаниях, помещении в тюрьму, пытках и арестах в Узбекистане.

В стране остается все меньше людей, позволяющих себе критиковать правительство. Правозащитников и журналистов по-прежнему допрашивают, избивают, препятствуют их встречам с иностранными дипломатами.