Amnesty International: Узбекистан не искоренил пытки и принудительный труд

Правозащитная организация Amnesty International представила доклад по правам человека в мире за 2016 год. Узбекистану вновь была дана нелестная оценка за пытки и принудительный труд.

В докладе Amnesty International говорится, что в Узбекистане продолжают применять пытки со стороны Службы национальной безопасности (СНБ) и органов внутренних дел.

Подозреваемых, подследственных и заключенных пытали, заставляя признаваться в преступлениях или давать показания против других людей. Судьи игнорировали сообщения о пытках и жестоком обращении, утверждается в докладе.

В пример приводится история владельца рыбоводческого хозяйства из Джизакской области Арамаиса Авакяна, лишенного свободы на 12 лет по обвинению в экстремизме и посягательстве на конституционный строй.

На суде Авакян обвинил силовиков в том, что они похитили его и выбили признательные показания. Свидетели также заявили, что их заставили дать показания против подсудимого. Суд не отреагировал на жалобы.

Принудительное возвращение на родину

Сотрудники СНБ похищают подозреваемых за границей в случае бездействия института экстрадиции.

В 2016 году российские силовики обеспечивали поддержку сотрудникам СНБ. Так, 4 марта российские спецслужбы незаконно передали беженца из Узбекистана Сарвара Мардиева узбекским коллегам. Только в октябре Узбекистан признал, что Мардиев находится под стражей в Кашкадарьинской области.

Принудительный труд

В хлопководстве в 2016 году активно применялся принудительный труд. Около миллиона бюджетников трудились во время осенних и весенних работ на хлопковых полях.

Правозащитников, пытавшихся осветить принудительный труд, задерживали и обыскивали. В их отношении применялось психологическое давление.

8 октября 2016 года в Букинском районе Ташкентской области правозащитницу Елену Урлаеву, фотографа Тимура Карпова и двух граждан Франции задержали за беседы с учителями и медработниками, посланными работать на хлопковые поля.

Спустя несколько часов допросов, унижений и угроз Урлаеву и Карпова отпустили. Их материалы были изъяты.

В Глобальном индексе рабства Узбекистан занимает второе место по применению современных форм рабства.

Официальный Ташкент отрицает информацию о пытках и жестоком обращении с заключенными со стороны органов правопорядка.

В октябре 2016 года глава Национального центра по правам человека Узбекистана Акмал Саидов опроверг наличие пыток в узбекских тюрьмах.

По его словам, такие сообщения базируются на сфабрикованных доказательствах и являются дезинформацией, дающей право на «неправомерное давление» на Узбекистан.