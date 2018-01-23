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    Амударьинский район Каракалпакстана потерял связь с республикой

    На реке Амударья в Каракалпакстане третий раз за месяц убрали понтонный мост – жители Амударьинского района оказались отрезанными от остальной части республики.

    Кипчакский понтонный мост соединяет 150-тысячное население Амударьинского района с остальной территорией Каракалпакстана.

    Другого пути вообще нет: район с юга и запада вдоль реки граничит с Туркменистаном, а с востока – с Хорезмской областью Узбекистана.

    А с его закрытием накануне, 22 января, амударьинцы вынуждены оставаться в пределах своего района.

    Правда, есть еще один мост, который находится в 15 километрах выше Кипчакского, но он также почти одновременно с первым снимается. Причина тому – ледоход на реке.

    «Если не закрывать мост, когда на реке начинается ледостав, то лед скапливается у понтонов, что приводит к резкому подъему уровня воды – может прорвать тросы укрепления и занести понтоны», – говорит не пожелавший назваться работник по обслуживанию моста.

    Амударьинцы хорошо помнят и унесенные льдами понтоны, и то, как несколько раз эти сооружения, служащие для переправы, даже тонули.

    «Мы первые три дня нового, 2018 года вынуждены были находиться только на территории района, – говорит житель района, – потом ещё два дня, теперь вот третий раз».

    «Сколько еще сюрпризов приготовит нам река до Навруза?» – спрашивает он.

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан
    Теги: Амударьинская область Каракалпакстан понтонный мост на Амударье
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