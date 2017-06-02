Андижан и задетые им узбекистанские журналисты

Журналисты, выехавшие из Узбекистана после Андижанской бойни, рассказывают Ц-1, как им живется в эмиграции, о новых профессиях и мечте вернуться на Родину.

После событий в Андижане 13 мая 2005 года из Узбекистана вынуждены были бежать многие журналисты: власти охотились за свидетелями бойни, испытывая жажду мести.

В республике были закрыты представительства радио «Озодлик» («Свобода»), «Немецкой волны», корпункты Би-би-си и лондонского Института по освещению войны и мира (IWPR).

Швеция приняла нескольких известных журналистов – Наталью Бушуеву, Кудрата Бабаджанова, Тулкина Караева, Матлюбу Азаматову и Юсуфа Расула.

Интерпол разыскивает Бушуеву

Наталья Бушуева, журналист радиостанции «Немецкая волна», выехала из Узбекистана в Швецию в 2007-м. Два года после Андижана она называет очень сложными – острые материалы Натальи часто выставляли страну в неприглядном свете, что не могло не вызвать недовольство властей.

«После Андижанской трагедии вышел закон, согласно которому запрещали журналистам без аккредитации работать на иностранные СМИ. После очередного репортажа приходила СНБ (Служба национальной безопасности) ко мне домой. Часто около судов, откуда мне надо было подготовить материал, собирались толпы людей, которые называли меня по имени и фамилии. Удивительно, как я вообще два года продержалась», – говорит Наталья.

Бушуева вспоминает официальный пресс-тур, который организовали власти после Андижанских событий.

«Все говорившие обвиняли в организации исламистов. Андижанцы были подготовлены – нас привезли в махаллю, где все говорили, как по ролям. Все попытки выйти за пределы махалли пресекались. Позже мне удалось поговорить с одним человеком – он рассказал о раненом племеннике, который просил его забрать. Но, добравшись до места, где прятался родственник, он увидел парня убитым – не исключаю, что свидетелей специально убивали», – делится Наталья.

У журналистки был выбор: сесть в тюрьму или покинуть страну. Сначала Бушуевой не продлили аккредитацию и обвинили в сокрытии налогов, а после возбудили уголовное дело. Наталья бежала в Бишкек, а позже перебралась в Швецию.

«Мне пришлось оставить журналистику – я всегда работала с места событий. В Швеции я написала только два репортажа. Я много училась и стала предпринимателем. Сейчас опять думаю о смене профиля – хочу помогать людям», – делится она.

Наталья поняла, что переезд в другую страну – это вызов, обнуление прошлого опыта и необходимость все начинать сначала. Она скучает по журналистской работе и дням, пролетавшим в ажиотаже и поиске интересных историй.

Вариант возвращения экс-журналист не рассматривает – она до сих пор находится в розыске Интерпола, о чем случайно узнала в 2016-м, возвращаясь из отпуска через Москву.

Лучше в тюрьму, но на Родину!

Тулкин Караев, корреспондент Института по освещению войны и мира (IWPR) был вынужден выехать из Узбекистана после того, как в 2005-м его задержали после провокации: 4 июня 2005 года на него набросилась неизвестная женщина и тут же подала заявление, где назвала себя пострадавшей.

Городской суд приговорил журналиста к десяти дням заключения. До этого Караев жаловался на слежку и прослушку телефонов.

Жизнь в Швеции Тулкин не оценил – он не может найти работу из-за отсутствия водительских прав, которые одновременно выполняют и роль паспорта.

«Чтобы получить это проклятое водительское удостоверение, я должен работать. Иначе не могу оплатить учебу на права», – жалуется бывший журналист.

Сразу после переезда Караеву казалось, что его жизнь сложилась хорошо, но потом наступило разочарование. С узбекской общиной он также не поддерживает отношения, поскольку бывшие земляки считают его прокремлевским.

«Я обратился к президенту страны (Узбекистана. – Ред.), чтобы он разрешил мне вернуться обратно. Получил отказ. Хоть в тюрьму, но на Родину, чем здесь напрасно терять время. Жизнь-то кончается, лучше лежать в родной земле. Очень сожалею, что решился уехать», – делится журналист.

Кудрат – в профессии и жаждет вернуться

Кудрат Бабаджанов – корреспондент IWPR и редактор сайта Uznews.net – переехал в Кыргызстан, а потом и в Швецию в 2005-м. Два Брата Бабаджанова – также журналисты. Они работают на радио «Озодлик» в Праге.

Кудрат – один из немногих «беженцев, кто по-прежнему остался в профессии, – он сотрудничает с сайтом «Элтуз» и консультирует шведские СМИ по центральноазиатской тематике.

После теракта, совершенного в апреле в Стокгольме выходцем из Узбекистана Рахматом Акловым, его часто привлекали к работе шведские газеты.

«Моя вся жизнь связана с журналистикой, и если бы сейчас в Узбекистане были условия для работы хотя бы на уровне 2005-го, –вернулся бы сразу», – говорит Кудрат.

В течение 12 лет он наблюдает за развитием узбекской общины в Швеции и видит, как они становятся все более закрытыми. Особенно беженцы из Андижана. Во-первых, они хотят забыть ужас 2005-го, а во-вторых, опасаются, что любое их слово может навредить многочисленным родственникам в Узбекистане.