Андижан: работать автоинспектором уже не так престижно…

С июня в Андижане в автоматическом режиме заработали камеры видеонаблюдения, а профессия автоинспектора становится все менее престижной.

Камеры видеонаблюдения в Андижане были установлены на перекрестках улицы Миллий тикланиш, на проспектах Алишера Навои, Амира Тимура, Чулпана и Бобура улицах Машраба, Лермонтова, Узбекистанской, Фурката, Мустакиллик, Атабекова.

В первый день их работы, только за час, с 9.00 часов до 10.00 утра, было зафиксировано 530 нарушений. Среди них: неподчинение запрещающему сигналу светофора, несоблюдение дорожных линий и правил остановки, движение в противоположном направлении.

Штрафы должны быть оплачены владельцами транспорта в течение 60 дней, в противном случае взысканием будут заниматься работники Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре страны. За неоплаченные штрафы набегает пеня.

Важна и экономическая составляющая. Такое количество нарушений правил дорожного движения сотрудники ГИБДД области могли выявить, запротоколировать и пополнить семейные бюджеты начальства, а потом собственные карманы в течение одного квартала.

Отныне в бюджет области ежемесячно будет поступать столько денег, сколько раньше не поступало в республиканскую казну за год, считают власти Андижана.

Появление видеокамер на дорогах Узбекистана и дистанционное наказание для автолюбителей стали причиной постепенного падения престижа работы в автоинспекции.

Кроме того, по устному замечанию президента Шавката Мирзиёева ликвидированы многие посты дорожной милиции между областями в стране.

Причем раньше они были установлены даже между городами и районами области.