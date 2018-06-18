Андижанская беженка Дилором Абдукадырова – на свободе!

Дилором Абдукадырова, свидетель и жертва Андижанской бойни, арестованная в Узбекистане в 2010 году после возвращения из Австралии, вышла на свободу.

53-летняя беженка из Андижана Дилором Абдукадырова, по словам ее родственников, вышла из тюрьмы согласно президентскому указу о помиловании по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщает «Озодлик».

Всего в этом перечне фигурируют 225 человек.

Абдукадырова – одна из самых известных узбекистанских женщин-заключенных.

Международная правозащитная организация Amnesty International проводила кампанию по всему миру за ее освобождение.

В 2012 году организация Amnesty International инициировала сбор подписей под петицией к первому президенту страны Исламу Каримову с призывам освободить «узницу совести». Ее подписали почти 200 тысяч человек из 123 стран мира.

Во время трагических событий 13 мая 2005 года в Андижане с толпой людей, бежавших от пуль правительственных войск Узбекистана, она попала в лагерь беженцев в Кыргызстане.

Ее муж и четверо детей остались в Узбекистане.

В 2005 году Абдукадырова получила статус беженца в Австралии, но ей хотелось увидеться с семьей: муж беженки настойчиво звал ее вернуться. Власти Узбекистана дали гарантии, что она будет в полной безопасности.

Но в январе 2010 года Дилором задержали в аэропорту Ташкента, а через несколько дней ее освободили. Но спустя три месяца ей были предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя и незаконном выезде из страны.

Семья Абдукадыровой обратилась к 50 адвокатам, прежде чем нашла того, кто согласился ее защищать.

В итоге женщина получила десять лет и два месяца тюрьмы.

Анна Нейстат, старший директор Amnesty International по исследованиям, писала, что на суде Дилором выглядела худой, а на лице у нее были синяки: ее пытали в заключении.

На суде Дилором Абдукадырова согласилась со всеми предъявленными ей обвинениями. Но во время оглашения приговора она отрицала их и со слезами на глазах успела лишь спросить: «Почему вы даете мне такой большой срок? Неужели вы дадите мне такой срок за то, чего я не совершала. Это же несправедливо».

В 2012 году по итогам закрытого суда в тюрьме Дилором Абдукадыровой продлили срок приговора еще на восемь лет «за нарушение тюремного режима».

Махбуба Закирова, сестра Дилором, была единственной из присутствовавших на процессе в Верховном суде Узбекистана в ноябре 2005 года, где проходили слушания по событиям в Андижане, кто отважился заявить, что войска стреляли по толпе людей.

Впоследствии Махбуба с детьми все же выехала из Узбекистана и получила убежище в Австралии.