Андижанский морг: Умиджон Абдуназаров в сотрудниках не значился

Андижанская областная больница утверждает, что проживающий во Франции кокандец Умиджон Абдуназаров не значился среди ее патологоанатомов, сообщает правозащитный комитет «Апелляция».

Андижанское областное отделение комитета защиты прав личности «Апелляция», возглавляемое известным правозащитником Саиджахоном Зайнабиддиновым, провело свое расследование о деле «патологоанатома из Андижана» Умиджона Абдуназарова.

В распространенном сегодня, 3 июля, заявлении «Апелляция» «ответственно» сообщает, что проживающий во Франции бывший житель Коканда Умиджон Абдуназаров никогда не работал в Андижанской областной больнице, официально именуемой Андижанским филиалом Республиканского центра экстренной медицинской помощи при Минздраве РУз.

Как рассказывает Саиджахон Зайнабиддинов, первоначально он с фотографией Абдуназарова провел опрос среди сотрудников морга при Андижанской больнице.

Он не стал распространяться о том, что Абдуназаров получил убежище во Франции в 2010 году, после того как предстал жертвой Андижанской бойни 13 мая 2005 года в фильме и докладе президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой, базирующейся в этой же европейской стране.

Что якобы после трагических событий он три месяца провел под арестом, а затем был вынужден работать в течение шести месяцев патологоанатомом в морге при областной больнице Андижана, где за данный период осмотрел 500 трупов, из них 300 – со свежими следами пыток и внесудебных казней.

Зайнабиддинов рассказывает, что никто из нынешних сотрудников морга в Андижане, работавших в нем и в то время, не признал в Абдуназарове бывшего коллегу – все в один голос говорили, что впервые видят этого человека, он у них никогда не работал.

Тогда, по словам правозащитника, он обратился в отдел кадров заведения. Там первоначально с неохотой отреагировали на его запрос, но через несколько дней выполнили просьбу, подняв архивные данные обо всех сотрудниках за период с 2005 по 2010 год.

В итоге Саиджахон Зайнабиддинов получил от директора К. Бурибаева официальный ответ, что Умиджон Абдуназаров в период с 2005 по 2010 год в Андижанском филиале Республиканского центра экстренной медицинской помощи при Минздраве РУз не работал.

На вопрос Ц-1 о причинах, побудивших его заняться этим расследованием, Зайнабиддинов ответил, что, как оказалось, его самого без его ведома и разрешения использовали при подготовке фейкового фильма и доклада Атаевой о патологоанатоме.

Он вспоминает, что в 2010 году журналист Хуснуддин Кутбиддинов, проживающий теперь за пределами Узбекистана, попросил сделать снимки морга в Андижане «для организации во Франции» и обещал, что за снимки ему заплатят гонорар.

«Когда я услышал слово «Франция», я подумал, что речь идет о французской организации, и согласился помочь, – говорит Саиджахон-ака, – если бы я знал, что это для Атаевой, никогда бы не стал помогать».

«В итоге снимки я выслал, но деньги за них никогда не получил, – продолжает он. – А теперь выяснилось, что фильм и доклад Атаевой – это не когда исказили правду, смешали правду с ложью, что-то преувеличили, а выдумка от начала до конца».

«Расследования о фальшивом патологоанатоме некоторые пытаются представить как акцию спецслужб Узбекистана, пытающихся «заткнуть» ассоциацию Атаевой, что вы скажете на это?» – звучит вопрос Зайнабиддинову.

Правозащитник, ставший одним из самых главных свидетелей Андижанской бойни, чьи фотографии с гильзами от пуль облетели весь мир, а после событий он был осужден на семь лет лишения свободы, но вышел на волю в 2008 году под давлением международной общественности, говорит, что в искренности сотрудников Андижанского морга сомневаться не приходится.

«Я пришел в морг как частное лицо – ни сотрудники, ни директор не имели никакого представления о французской истории Абдуназарова, – говорит Зайнабиддинов, – а выданный документ – это официальный ответ госучреждения страны».

Надежда Атаева после разоблачения фейкового патологоанатома подала во Франции иск в суд «за клевету» против известной правозащитницы из Узбекистана Мутабар Таджибаевой, также распространявшей правду об Умиджоне Абдуназарове.

7 сентября суд в Париже начнет слушания по иску Атаевой. Кроме того, заявление на Таджибаеву в полицию Франции написал Абдуназаров, в котором он продолжает утверждать, что является жертвой Андижанской бойни и патологоанатомом.

На вопрос, почему они это делают? – Саиджахон Зайнабиддинов говорит, что «и Атаева, и Абдуназаров оказались припертыми к стенке», им некуда отступать, они не могут признаться в том, что соврали и международным организациям, и миграционным властям Франции, и поэтому идут ва-банк.

«Их ждет разрушенная карьера и депортация, ведь даже простая логика докажет, что их история – ложь от начала до конца», – говорит Саиджахон-ака.

Умиджон Абдуназаров – выходец из Коканда, выпускник романо-германского факультета Ферганского государственного университета по специализации «французский язык» 2003 года.

Во время Андижанских событий, в период с 2004 по 2006, годы он работал учителем духовности в школе № 32 Коканда.

По словам его супруги Нозимы Абдуназаровой, проживающей в Коканде, а также сестер, соседей, он никогда не подвергался преследованиям в Узбекистане, а уехал из страны в 2008 году, получив визу в посольстве Франции в Ташкенте.