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    Андижанский морг: Умиджон Абдуназаров в сотрудниках не значился

    Андижанская областная больница утверждает, что проживающий во Франции кокандец Умиджон Абдуназаров не значился среди ее патологоанатомов, сообщает правозащитный комитет «Апелляция».

    Умиджон Абдуназаров с супругой Нозимой и сыном в Узбекистане до отъезда во Францию; фото предоставлено Ц-1
    Умиджон Абдуназаров с супругой Нозимой и сыном в Узбекистане до отъезда во Францию; фото предоставлено Ц-1

    Андижанское областное отделение комитета защиты прав личности «Апелляция», возглавляемое известным правозащитником Саиджахоном Зайнабиддиновым, провело свое расследование о деле «патологоанатома из Андижана» Умиджона Абдуназарова.

    В распространенном сегодня, 3 июля, заявлении «Апелляция» «ответственно» сообщает, что проживающий во Франции бывший житель Коканда Умиджон Абдуназаров никогда не работал в Андижанской областной больнице, официально именуемой Андижанским филиалом Республиканского центра экстренной медицинской помощи при Минздраве РУз.

    Как рассказывает Саиджахон Зайнабиддинов, первоначально он с фотографией Абдуназарова провел опрос среди сотрудников морга при Андижанской больнице.

    Он не стал распространяться о том, что Абдуназаров получил убежище во Франции в 2010 году, после того как предстал жертвой Андижанской бойни 13 мая 2005 года в фильме и докладе президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой, базирующейся в этой же европейской стране.

    Что якобы после трагических событий он три месяца провел под арестом, а затем был вынужден работать в течение шести месяцев патологоанатомом в морге при областной больнице Андижана, где за данный период осмотрел 500 трупов, из них 300 – со свежими следами пыток и внесудебных казней.

    Зайнабиддинов рассказывает, что никто из нынешних сотрудников морга в Андижане, работавших в нем и в то время, не признал в Абдуназарове бывшего коллегу – все в один голос говорили, что впервые видят этого человека, он у них никогда не работал.

    Тогда, по словам правозащитника, он обратился в отдел кадров заведения. Там первоначально с неохотой отреагировали на его запрос, но через несколько дней выполнили просьбу, подняв архивные данные обо всех сотрудниках за период с 2005 по 2010 год.

    В итоге Саиджахон Зайнабиддинов получил от директора К. Бурибаева официальный ответ, что Умиджон Абдуназаров в период с 2005 по 2010 год в Андижанском филиале Республиканского центра экстренной медицинской помощи при Минздраве РУз не работал.

    Официальный ответ из областной больницы Андижана; "Апелляция"
    Официальный ответ из областной больницы Андижана; «Апелляция»

    На вопрос Ц-1 о причинах, побудивших его заняться этим расследованием, Зайнабиддинов ответил, что, как оказалось, его самого без его ведома и разрешения использовали при подготовке фейкового фильма и доклада Атаевой о патологоанатоме.

    Он вспоминает, что в 2010 году журналист Хуснуддин Кутбиддинов, проживающий теперь за пределами Узбекистана, попросил сделать снимки морга в Андижане «для организации во Франции» и обещал, что за снимки ему заплатят гонорар.

    «Когда я услышал слово «Франция», я подумал, что речь идет о французской организации, и согласился помочь, – говорит Саиджахон-ака, – если бы я знал, что это для Атаевой, никогда бы не стал помогать».

    «В итоге снимки я выслал, но деньги за них никогда не получил, – продолжает он. – А теперь выяснилось, что фильм и доклад Атаевой – это не когда исказили правду, смешали правду с ложью, что-то преувеличили, а выдумка от начала до конца».

    «Расследования о фальшивом патологоанатоме некоторые пытаются представить как акцию спецслужб Узбекистана, пытающихся «заткнуть» ассоциацию Атаевой, что вы скажете на это?» – звучит вопрос Зайнабиддинову.

    Правозащитник Саиджахон Зайнабитдинов после бойни в Андижане; фото: мировой архив Андижана
    Правозащитник Саиджахон Зайнабитдинов после бойни в Андижане; фото: мировой архив Андижана

    Правозащитник, ставший одним из самых главных свидетелей Андижанской бойни, чьи фотографии с гильзами от пуль облетели весь мир, а после событий он был осужден на семь лет лишения свободы, но вышел на волю в 2008 году под давлением международной общественности, говорит, что в искренности сотрудников Андижанского морга сомневаться не приходится.

    «Я пришел в морг как частное лицо – ни сотрудники, ни директор не имели никакого представления о французской истории Абдуназарова, – говорит Зайнабиддинов, – а выданный документ – это официальный ответ госучреждения страны».

    Надежда Атаева после разоблачения фейкового патологоанатома подала во Франции иск в суд «за клевету» против известной правозащитницы из Узбекистана Мутабар Таджибаевой, также распространявшей правду об Умиджоне Абдуназарове.

    7 сентября суд в Париже начнет слушания по иску Атаевой. Кроме того, заявление на Таджибаеву в полицию Франции написал Абдуназаров, в котором он продолжает утверждать, что является жертвой Андижанской бойни и патологоанатомом.

    На вопрос, почему они это делают? – Саиджахон Зайнабиддинов говорит, что «и Атаева, и Абдуназаров оказались припертыми к стенке», им некуда отступать, они не могут признаться в том, что соврали и международным организациям, и миграционным властям Франции, и поэтому идут ва-банк.

    «Их ждет разрушенная карьера и депортация, ведь даже простая логика докажет, что их история – ложь от начала до конца», – говорит Саиджахон-ака.

    Умиджон Абдуназаров – выходец из Коканда, выпускник романо-германского факультета Ферганского государственного университета по специализации «французский язык» 2003 года.

    Во время Андижанских событий, в период с 2004 по 2006, годы он работал учителем духовности в школе № 32 Коканда.

    По словам его супруги Нозимы Абдуназаровой, проживающей в Коканде, а также сестер, соседей, он никогда не подвергался преследованиям в Узбекистане, а уехал из страны в 2008 году, получив визу в посольстве Франции в Ташкенте.

    Источник:Ц-1
    Темы: Nadejda Atayaeva, Надежда Атаева
    Теги: Андижанская бойня Надежда Атаева Саиджахон Зайнабитдинов Узбекистан Умиджон Абдуназаров
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