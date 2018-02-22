Андижанский правозащитник Исраил Халдаров вышел на свободу

Свидетель Андижанской трагедии провел в тюрьме 11 лет: два раза ему добавляли срок по надуманным предлогам.

21 февраля власти Узбекистана освободили из колонии 64/68 оппозиционного активиста и правозащитника Исраила Халдарова, сообщила Ц-1 глава общества «Эзгулик» Васила Иноятова.

Правозащитник, бывший руководитель Андижанского областного отделения оппозиционной партии «Эрк» – в 2007 году был осужден на шесть лет лишения свободы по обвинению в участии в Андижанских событиях 2005 года.

«После Андижана он выехал в кыргызстанский город Ош, но был похищен оттуда сотрудниками СНБ»

Халдарова осудили по нескольким статьям УК, в том числе и по 159 («Посягательство на конституционный строй Узбекистана»), 216 («Незаконное создание общественных организаций и религиозных организаций»), 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан»), 244-1 («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку»).

Будучи в 2005 году депутатом районного совета и директором школы, активист сообщал правду о количестве убитых андижанцев, а также рассказал о том, что они были похоронены на кладбище в Багишамале.

«После Андижана он выехал в кыргызстанский город Ош, но был похищен оттуда сотрудниками СНБ», – говорит Васила.

По окончании первого срока – в 2012 году Исраила вызвал начальник колонии и предложил выбрать себе статью Уголовного кодекса, по которой его срок будет продолжен. Так активист получил еще 3,5 года «за нарушение режима». В 2015-м тюремное заключение ему было продлено еще на 3 года и 6 месяцев.

«Ему, инвалиду второй группы, говорили открытым текстом: «Пока этот режим у власти, ты на свободу не выйдешь», – продолжает глава «Эзгулика».

Иноятова отмечает, что и в тюрьме Халдаров занимался правозащитой: помогал писать письма осужденным о пересмотре дел. Также он организовал театральную студию, в которой заключенные показывали сценки из тюремной жизни.

На свободе Исраил собирается встретиться с родственниками и заняться своим здоровьем: еще до заключения у правозащитника диагностировали полиартрит.