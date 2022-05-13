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    Андижанской бойне — 17 лет

    Сегодня исполняется 17 лет со дня расстрела многотысячной демонстрации в Андижане, стреляли без предупреждения, в упор. Никто не понес наказания. Но правда и справедливость восторжествуют.

    Галима Бухарбаева

    Андижан после расстрела 13 мая 2005 года; фото: Денис Синякин
    Площадь Бобура в Андижане после расстрела 13 мая 2005 года; фото: Денис Синякин

    Об Андижанской трагедии в Узбекистане говорить по-прежнему не принято, оно и понятно, во власти остается тот же режим, который, сначала, довел ситуацию в стране до Андижана, затем, утопил его в крови, а потом — начал стирать все свидетельства и закрывать рты очевидцам.

    Но народ знает правду. В этом мне удалось убедиться, когда осенью прошлого года, впервые с мая 2005 года, побывала в Узбекистане и поговорила с простыми узбекистанцами.

    Мне рассказывали об Андижане, где 13 мая 2005 года всех, кто вышел на всенародный митинг с требованием справедливости и правды, расстреляли, «покосили как траву», выразился один мужчина. Сотни были убита, утверждал один собеседник, его поправил другой — тысячи погибли…

    Негласно, но соглашается с мнением народа и нынешняя власть Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев в мае 2018 года, будучи в Андижане, заметил, что самые трудные его времена связаны с этим городом, и что нельзя допустить повторения тех событий.

    Он не уточнял, о каких событиях идет речь, но услышавшие его люди, не сомневались, что он имел в виду именно кровавый расстрел города в то время 13-летней давности. В другой свой речи, снова в Андижане, президент признавался, что многое видел, но молчал, из страха…

    Андижан после расстрела; фото: Human Rights Watch
    Андижан после расстрела; фото: Human Rights Watch

    А вот я никогда не боялась говорить правду, об Андижане тоже. И продолжаю быть уверенной, что масштаб расстрела в Андижане, количество жертв и сам подход вооруженных сил Узбекистана — делают его одним из самых жестоких преступлений против человечности XXI века.

    Запуганное и инертное общество Узбекистана не требует восстановления справедливости в отношении жертв Андижана, реабилитации сотен людей, которые провели долгие годы в тюрьме за участие в том протесте.

    Но чует сердце, что грядут глобальные перемены, и чаша весов обязательно качнется в сторону тех, кто был на противоположной колоннам БТРов стороне. Просто потому, что мир тех, кто командовал и стоял за этими убийственными машинами рушится, и виной этому они сами.

    Журналистское удостоверение и блокнот Галимы Бухарбаевой, пробитые пулей в Андижане
    Журналистское удостоверение и блокнот Галимы Бухарбаевой, пробитые пулей в Андижане

    Жертвы Андижана — это жертвы той системы, которая сформировалась у нас в стране после уничтожения нашей великой Родины — СССР.

    Власть капитализма, идеология наживы, а затем возникающая необходимость защищать награбленные состояния — всегда заканчиваются массовым убийством простых людей, морем крови и общими могилами.

    Но, как говорится, не рой яму другим — сам в нее попадешь.

    Я уверена, что Андижан еще спросит с каждого, кто приливал кровь, кто мучил людей, кто отбирал добро, преследовал родных.

    Никто не забыт, ничто не забыто.

    Покойтесь с миром, братья и сестры. Пусть земля вам будет пухом.

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Андижанская бойня
    Теги: Андижан Андижанская бойня Галима Бухарбаева
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