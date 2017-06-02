Андижанцы – уникальные предприниматели и патриоты

Люди, умеющие работать, не пропадут нигде. Андижанцы, которых расстреливала, а затем отринула от себя власть в Узбекистане, процветают за рубежом и остаются патриотами своей страны.

Матлюба Азаматова

Андижанские бизнесмены, оказавшиеся в Европе по воле судьбы, нигде не бездельничают.

Я встречалась с ними в Чехии, Нидерландах, Швеции, Дании и Германии. У многих свой бизнес, а те, у кого его нет, – работают на местных предприятиях, но никто не лодырничает и не живет на пособие.

Глядя на них, всегда поражаешься, какие талантливые, образованные и духовные эти люди; внушает уважение и их внешность – аккуратные, элегантные, с прекрасными манерами и умением держаться с особым достоинством.

Все эмигранты очень любят свою Родину, и, можно сказать, где бы они ни были, – воссоздают частичку Узбекистана в своих домах и квартирах, в своей небольшой общине. В их гостеприимных домах всегда тепло, уютно.

Все андижанские беженцы, несмотря на проживание в разных странах, поддерживают связь между собой. По прошествии 12 лет, после того как им пришлось бежать из Узбекистана, многие живут одинаковыми заботами: надо женить сына или выдать замуж дочь.

Чаще всего жених или невеста находится среди самих андижанских беженцев, даже если ему или ей приходится для этого пересечь океан или проехать тысячи километров.

Свадьбы у них проходят очень комфортно. Туда приходят не только узбеки, европейцы – представители других национальностей.

«Мы всегда были честными людьми»

Шамсиддин Атаматов, один из предпринимателей, находившихся на скамье подсудимых в Андижане, а затем освобожденный из тюрьмы, говорит, что очень жалеет, что у него и его товарищей нет возможности поднять экономику Узбекистана.

«Мы могли бы принести пользу нашей стране, – делится он. – Нашей целью было помочь людям, обеспечить их работой и качественными товарами, но, к сожалению, узбекская коррупция сделала из нас преступников. Мы всегда были честными людьми».

По его словам, узбекские бизнесмены, получившие убежище в Америке, Австралии, Канаде и Европе, объединившись, обеспечивают работой не только своих соотечественников, оказавшихся за рубежом, но местных жителей.

Более того, они поддерживают материально не только своих родственников в Узбекистане, но еще около тысячи человек, чьи семьи пострадали во время андижанской бойни и от политических преследований.

«Пересмотреть Андижан»

Многие андижанские беженцы мечтают вернуться в Узбекиcтан, при этом они надеются, что новая власть во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым сможет пересмотреть вопрос об Андижанских событиях.

По мнению андижанцев, справедливость должна восторжествовать. Новая власть должна признать ошибки прежнего правительства.

Живя 12 лет в Европе, я каждый день убеждаюсь, что андижанцы никакие не террористы. Ни одного признака экстремизма или радикализма я не видела в их поступках.

Все они – гостеприимные, трудолюбивые, ответственные люди. Я никогда не слышала, чтобы кто-то из них пропагандировал «Акрамию» или «Хизб ут-Тахрир». Это очень современные, мирные и интеллигентные люди.

Их жены и матери носят платки, в семье читают намаз, соблюдают другие мусульманские традиции, но это не значит, что они являются террористами. Все, что писали или говорили об андижанцах, – клевета, которую возложила на них узбекская коррупция.

«Акрам Юлдашев был нашим учителям. Преподавал математику, именно он давал советы молодым быть справедливыми, честными и успешными. Улучшить жизнь народа и помогать нуждающихся было нашей целью», – говорит один из беженцев.

В заключение хочу сказать, что в 2005 году, наблюдая за 23 андижанскими предпринимателями, сидевшими в клетке в зале суда, я думала, какие они умные и красивые ребята.

Многих из них сегодня нет в живых. Но что не изменилось за минувшие годы – мое восприятие этих людей и мнение о них, таких необычных и особенных людях, патриотах, которые по сей день любят свою Родину и надеются вернуться, чтобы помочь людям и быть полезными стране.

Матлюба Азаматова – журналистка из Андижана, ныне проживающая в Швеции