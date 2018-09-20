Анонимные жители Ташкента на защите Шерзода Кудратходжаева

Сайт «Дуне узбеклари» не скрывает, что публикует тексты от СГБ РУз, – новое «письмо в редакцию» защищает националистическую выходку ректора Университета журналистики.

Базирующийся в Канаде узбекоязычный сайт «Дуне узбеклари» подключился к полемике в узбекистанском обществе, связанной с поведением ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций, а также директора Международного пресс-клуба Шерзода Кудратходжаева.

Известный публикациями провокационных и зачастую клеветнических материалов, которые, как признавался ранее руководитель сайта Исмат Хушев, поступают к нему по электронной почте, скорее всего, от СНБ (Служба национальной безопасности, ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ) Узбекистана, накануне обнародовал «письмо в редакцию» неназванных жителей махалли «Матонат» (район Ц-5 города Ташкента).

В нем махаллинские жители в уничижительной форме отзываются о трех женщинах, которых называют «домкомшами» – Гульшан Мирзаевой, Татьяне Закировой и Гульчехре Джалоловой, и пишут о том, что вышеназванные дамы «терроризируют» людей вокруг себя, а теперь решили подчинить себе и ректора Кудратходжаева…

«Уят, уят…»

Именно эти женщины минувшим летом оказались вовлеченными в перепалку с Шерзодом Кудратходжаевым, инцидент, как выяснилось позже, был заснят на камеру.

В опубликованном на прошлой неделе видео неизвестная женщина говорит Кудратходжаеву, что она родилась в Узбекистане, это тоже ее земля, поэтому он не имеет права посылать ее в Россию.

Ректор небрежно и презрительно отвечает, чтобы она не учила его, на каком языке говорить. Затем переходит на «ты» и заявляет, чтобы она учила узбекский, а потом и вовсе кричит: «60 лет ела узбекский хлеб… Уят, уят!» («Позор, позор!» – на узбекском).

Опубликованное в Сети видео вызвало осуждение поведения Кудратходжаева. Руководитель столичного университета был вынужден сделать заявление, в котором сказал, что он не посылал женщину в Россию, а весь инцидент назвал «провокацией». Он, оказывается, понял насчет провокации, когда женщина сказала, что будет жаловаться на него.

Хотели подчинить и ректора…

В письме в редакцию «Дуне узбеклари» также рассказывается, что три женщины, работающие домкомами, являются подружками и постоянно запугивают других жильцов, а также владельцев ближайших коммерческих точек – магазинов и кафе.

«Эти женщины хотят, чтобы Кудратходжаев подчинился им так же, как и владельцы магазинов на «их территории». Когда это у них не получилось, они стали обвинять его в словах, которых он не говорил. Конфликт ими был спровоцирован и ловко использован против Ш. Кудратходжаева…» – говорится в письме неназванных жителей махалли.

По их словам, тот факт, что ректор не говорил женщине: «Иди в Россию», «Иди к Путину», могут подтвердить лично начальник милиции Юнусабадского района Ташкента Эльбек Лутфуллаев и председатель махаллинского схода граждан Д. Сиддиков.