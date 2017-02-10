Апелляционный суд Киева в третий раз отложил пересмотр дела Абдуллаева

Заседание перенесли из-за болезни адвоката. К защите племянника Татьяны Каримовой Акбарали Абдуллаева подключился известный немецкий правовед Оливер Валлаш.

Сегодня, 10 февраля, в апелляционном суде Киева состоялось рассмотрение апелляции 33-летнего Акбарали Абдуллаева, который пытается опротестовать свое задержание в аэропорту «Жуляны» 14 января и последующий арест.

Судебное заседание началось с опозданием на три часа и длилось не больше десяти минут. Судьи зачитали ходатайство украинского адвоката Александра Федоренко о переносе дела из-за болезни.

Заседание уже дважды переносилось из-за отсутствия переводчика и путаницы в документах.

В ходатайстве Федоренко просил назначить слушания не позже 16 февраля, так как 22 февраля истекает срок

40-дневного ареста его подзащитного. В итоге коллегия судей назначила заседание на 15 февраля.

Абдуллаев отказался от комментариев прессе и попросил обращаться к адвокатам за разъяснениями. На замечание корреспондента Ц-1, что адвокаты не отвечают на запросы, он ответил: «Придет время – и вы все узнаете».

Подсудимый выглядел бодро и держался уверенно.

Адвокат международного масштаба

Похоже, Абдуллаев готовится к защите не только в Украине. Как узнал Ц-1, одним из его адвокатов стал известный немецкий специалист Оливер Валлаш.

Этот защитник прославился на родине тем, что опротестовал передачу сомалийских пиратов Кении, боролся против экстрадиции в США турецкого хакера Финдикоглу, укравшего с кредиток американцев 45 млн долларов (впрочем, его все-таки экстрадировали в 2015-м) и защищал известную немецкую актрису Надю Бенаисси. Ее обвиняли в преднамеренном заражении ВИЧ своих сексуальных партнеров.

Почти месяц в СИЗО

Член семьи покойного президента Каримова почти месяц сидит в Лукьяновском следственном изоляторе (СИЗО) Киева. Племянник супруги первого президента Узбекистана Татьяны Каримовой был задержан в Киеве 14 января. Узбекистан объявил Абдуллаева в розыск и разместил его данные в базе Интерпола.

В столицу Украины узбекский гражданин прилетел на частном самолете, при себе у него были узбекский и доминиканский паспорта.

В чем его обвиняют

16 января Соломенский райсуд Киева оставил задержанного под арестом на 40 дней – до 22 февраля. За это время украинская сторона должна была получить материалы из Узбекистана, чтобы решить, будет ли арестованный выдан Ташкенту.

Очевидно, срок будет продлен: украинская прокуратура может до года рассматривать подобные дела.

Согласно протоколу суда, который сохранился в реестре судебных решений Украины, Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.

Акбарали, которого вместе с мамой Тамарой Собировой и тетей Татьяной Каримовой называли хозяевами практически 70% доходных предприятий и бизнеса Ферганской области, обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

Среди них ст. 167 – «Хищение путем присвоения или растраты»; ст. 178 – «Сокрытие иностранной валюты»; ст. 243 – «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности».

А именно – в присвоении государственных средств на сумму 262 млрд 480 млн 393 тыс. 106 сумов, укрытии иностранной валюты на сумму 195 млн 290 тыс. 103,7 доллара США, 271 тыс. 602 евро, повторном служебном подлоге и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских латов.

На заседании в Соломенском суде 16 января адвокат просил не выдавать его подзащитного в Узбекистан из-за угрозы пыток и бесчеловечного обращения. Задержанный утверждал, что произошла ошибка, и он уже отбыл наказание за аналогичные преступления в Узбекистане.

По данным радио «Озодлик», Акбарали Абдуллаев, впервые арестованный в родном Узбекистане осенью 2013 года, в 2014-м был осужден на 10 лет лишения свободы за экономические преступления и участие в ОПГ (организованной преступной группе).

Но его осуждение завершилось домашним арестом и необходимостью отмечаться в местном районном отделении внутренних дел (РОВД).

А после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в сентябре 2016 года, Абдуллаев сумел сбежать за границу.