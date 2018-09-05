Арестованные в Узбекистане блогеры писали об исламе… умеренно

Порядка десяти блогеров, арестованных в разных городах Узбекистана Службой госбезопасности и МВД, писали с позиций традиционного умеренного ислама, утверждает один из читателей.

Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) утверждает, что с конца августа под арестом Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД страны оказались как минимум 11 активных пользователей Фейсбука.

По данным ИГНПУ, задержанные были обвинены в нарушении статей Административного кодекса Узбекистана, а именно в невыполнении законных требований милиции, противодействии исполнению сотрудниками служебного долга, и приговорены к лишению свободы на срок до 15 суток.

Речь идет о следующих лицах: Адхаме Олимове (Мусанниф Адхам), Ташкент; Зиёвуддине Кабирове (Зиёвуддин Рахим), Ташобласть; Отабеке Усмонове, Андижанская область; Миразизе Ахмедове, Ташкент; Хуршидбеке Мухаммад Розикове, Коканд; Дилшодбеке Халилове, Наманганская область; Тулкине Астанове, Ташкент; Сулаймоне Эркине, Эъзозе Умаровой, Давронбеке Тожиалиеве и Шокире Шарипове (Мухаммад Шакур) (о местожительстве последних ИГНПУ не сообщает. – Прим. Ц-1).

Аресты блогеров встревожили тех, кто являлся читателем их страниц в Узбекистане. Одним из таких людей стал врач-травматолог из Элликалинского района Каракалпакстана Алимардон Султонов.

35-летний врач в интервью Ц-1 рассказал, что тоже исповедует ислам, выполняя все каноны религии, и считает, что правильное религиозное образование необходимо гражданам страны.

Султонов говорит, что арестованные писали на своих страницах об исламе, а отвечая на вопросы читателей, ощущали, какие темы волнуют и тревожат людей.

К примеру, Адхам Олимов, известный в Сети как Мусанниф Адхам, и другие блогеры выразили мнение, что ношение хиджаба – это личный выбор каждой девушки и женщины, и если она хочет покрывать голову, но никто не должен этому препятствовать.

Кроме того, как утверждает Султонов, блогеры пытались убедить свои аудитории, что ислам – это мирная религия, которая отвергает насилие.

Отсутствие информации и дискуссии на тему ислама в Узбекистане, по мнению элликалинского доктора, является причиной радикализации молодежи, которая уходит к подпольным проповедникам, нередко занимающимся вербовкой людей в террористические организации.

«Блогеры были против насилия, против терроризма и джихада, они открыто писали о том, что могли читать все», – возмущается Султонов.

По его мнению, органы правопорядка в Узбекистане не имели никакого права на их арест: свобода религий и свобода совести гарантированы гражданам Конституцией страны.

«СГБ и МВД имеют право проверять меня, но они не имеют права без санкции и решения суда конфисковывать мою технику, компьютер, смартфон – все это имело место в отношении арестованных».

Об аресте блогеров и их судьбе первое время ничего не было известно, поэтому Султонов интерпретирует данный инцидент как похищение, что по Уголовному кодексу РУз является преступлением.

Бороться в Узбекистане можно

«Почему вы так близко приняли арест блогеров?» – отвечая на этот вопрос, Алимардон говорит, что в 2013 году он вернулся в Каракалпакстан из России, где проработал гастарбайтером три года, и тут же подвергся преследованиям за исповедование ислама.

В 2013-м он был арестован в Ташкенте и подвергнут штрафу, затем его еще раз оштрафовали в 2015 году, минувшим летом Султонову вновь пришлось столкнуться с милицией, а в августе он даже предпринял попытку уехать из страны, но затем передумал.

«Меня спасла правозащитница Елена Урлаева, – рассказывает Султонов. – Она мне сказала: «Зачем ты бежишь, ты пытался бороться за свои права?» Я понял, что что-то менять можно даже в Узбекистане».

Именно поэтому Алимардон Султонов решил записать обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и опубликовал его в YouTube. В нем он просит президента освободить блогеров, арест которых сравнивает с действиями средневековой инквизиции и сталинского НКВД.

Ц-1 публикует ниже краткий перевод обращения Алимардона Султонова к Шавкату Мирзиёеву:

«Здравствуйте, уважаемый Мирзиёев Шавкат Миромонович!

Прошу Вас не быть безразличным к происходящим в Узбекистане событиям.

Речь идет о Мусаннифе Адхаме, Зиёвуддине Рахиме, Отабеке Усмонове, Шокире Шарипове и ряде других блогеров, пишущих правду, защищающих честь нашей родины, которые подвергаются преследованию со стороны сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел.

Прошу Вас привлечь участвующих в этом офицеров к ответственности в соответствии с законом.

Потому что своими действиями они отрицательно влияют на прогресс и авторитет нашей страны, грубо нарушают существующие законы, препятствуют распространению правды, дальнейшему развитию демократии в стране.

Их поступки можно сравнить с действиями инквизиторов, гестаповцев из Третьего рейха или сотрудников сталинского НКВД, Берии, Ежова и других.

До обретения независимости в Узбекистане был завод, выпускающий самолеты. Благодаря «усилиям» Службы безопасности данное предприятие развалилось и превратилось в обычный цех по ремонту железнодорожных вагонов.

В результате этих противозаконных действий тысячи людей лишились работы, из страны уехали ведущие конструкторы и высококлассные специалисты.

Узбекистан, бывший во времена СССР своеобразным центром развития прогресса и науки, превратился в символ диктатуры, в аграрное государство, встал в один ряд, а в некоторых случаях и даже ниже, с такими странами Африки, как Конго, Кот-д’Ивуар и другие.

Уважаемый Шавкат Миромонович!

Прошу Вас не быть безразличным к судьбе этих блогеров и способствовать их освобождению, потому что без критики невозможен прогресс, дальнейшее развитие.

Также прошу наказать офицеров Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел РУз, организовавших преследование этих людей».