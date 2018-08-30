Дело избитого студентами преподавателя из Намангана пустили по кругу

Избитый студентами преподаватель из Намангана Сирожиддин Ашуров пожаловался в Генпрокуратуру РУз на бездействие местных властей, но его дело спустили им же.

Бывший преподаватель Наманганского инженерно-технологического института Сирожиддин Ашуров, шесть лет добивающийся справедливости в деле о его избиении группой студентов, 29 августа получил очередную копию письма от первого заместителя прокурора Наманганской области Азимова А. А., который спустил его дело до городской прокуратуры.

Случай с Ашуровым вызвал резонанс в обществе после видеообращения пострадавшего к главе государства со страниц Ц-1. Преподаватель рассказал, как 17 февраля 2012 года несколько его студентов, в том числе сын бывшего замхокима области Азама Султанова, на улице Намангана напали на него и жестоко избили. Причина: он не принял у них зачеты, а также не поставил хорошие отметки за успеваемость.

Выступление бывшего преподавателя просмотрели более 120 тысяч человек, были те, кто узнал в нем своего учителя, и не мог не выразить ему сочувствие и возмущение по поводу произошедшего вопиющего факта.

Вскоре по поручению Генеральной прокуратуры РУз закрытое дело возобновили. Однако его вернули на дорасследование сначала в областную прокуратуру, а потом и в городскую, на которую Ашуров в частности и жаловался.

«Это дикость какая-то, и она меня расстраивает. Областная прокуратура с подачи Генпрокуратуры возобновила мое дело. Зачем (прокурор области) Азимов отправляет письмо (прокурору города) Туйчиеву с просьбой разобраться, если городская прокуратура в прошлый раз закрыла дело? Надо мной же там издевались все это время, и именно поэтому я пожаловался в областную прокуратуру, а теперь все заново», – говорит Сирожиддин.

По словам бывшего преподавателя, он уверен, что представители местных органов власти не хотят привлекать преступников к ответственности.

«Это непрофессионализм и отфутболивание, вопиющий бюрократизм. Они (прокуроры) знают детали дела, но издеваются над людьми и над законом! Скрывают и защищают реальных преступников», – сетует Ашуров.

Ранее бывший преподаватель наманганского вуза рассказывал Ц-1, что на него оказывается моральное давление в связи с публикацией видеообращения. Он получил несколько угроз и всерьез забеспокоился о безопасности.