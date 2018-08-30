Сборная Узбекистана поднялась на шестую строчку медального зачета Азиады

Утром 30 августа 13-ю золотую медаль в копилку сборной Узбекистана принес четырехкратный чемпион Азиатских игр по гребле на каноэ Вадим Меньков.

В парных соревнованиях по гребле на 1000 метров Шахриёр Махкамов и Шохрухбек Аъзамов завоевали «бронзу». Еще одну бронзовую медаль сегодня взяли каноисты Нурислом Тухтасин угли и Серик Мирбеков.

29 августа в прыжках в высоту первенствовали две узбекистанки. Золотую медаль с рекордом Азиатских игр завоевала Светлана Радзивил – 1,96 м. «Серебро» взяла Надия Дусанова, установившая личный рекорд с результатом 1,94 м. Третье место оставила за собой казахстанка Надежда Дубовицкая – 1,84 м.

В дисциплине кураш в весовой категории до 63 кг представительница Узбекистана Дильдор Шерметова в финале одолела Вайарбат Баасанжаргал из Монголии. В схватке за третье место победу одержала Мухлиса Абдумаликова.

В дзюдо в весе до 60 кг на первую ступеньку пьедестала почета поднялся узбекистанец Диёрбек Урозбоев, одолевший в финале японца Шишиме Тору.

В тройном прыжке серебряную медаль для сборной Узбекистана завоевал Руслан Курбанов.

С 13-ю золотыми, 18-ю серебряными и 18-ю бронзовыми медалями сборная РУз занимает шестое место в общекомандном зачете Азиатских игр.