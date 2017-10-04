Азам Фармонов – дома с женой и детьми после 11 лет «Жаслыка»

Правозащитник Азам Фармонов на протяжении 11 лет и пяти месяцев был арестантом «места, откуда не возвращаются», – колонии «Жаслык», но он вернулся.

39-летний Азам Фармонов сегодня провел первый день в своем доме в Джизаке в кругу семьи – супруги Озоды Якубовой и детей – 13-летней дочери и 11-летнего сына.

Активист из Джизака Уктам Пардаев выслал фото первого счастливого дня в семье Фармоновых за последние более чем 11 лет.

Азам Фармонов из Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) в 2006 году был приговорен судом Сырдарьинской области РУз к 9,5 года лишения свободы.

В мае 2015-го приговором Кунградского районного суда Республики Каракалпакстан, где расположена колония «Жаслык», его срок заключения был продлен на 5 лет и 26 дней.

Он вышел на свободу 3 октября 2017 года.