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    Азам Фармонов – дома с женой и детьми после 11 лет «Жаслыка»

    Правозащитник Азам Фармонов на протяжении 11 лет и пяти месяцев был арестантом «места, откуда не возвращаются», – колонии «Жаслык», но он вернулся.

    Азам Фармонов с супругой Озодой и детьми; фото: Уктам Пардаев
    Азам Фармонов с супругой Озодой и детьми; фото: Уктам Пардаев

    39-летний Азам Фармонов сегодня провел первый день в своем доме в Джизаке в кругу семьи – супруги Озоды Якубовой и детей – 13-летней дочери и 11-летнего сына.

    Активист из Джизака Уктам Пардаев выслал фото первого счастливого дня в семье Фармоновых за последние более чем 11 лет.

    Дети стали большими: дочке было 4 года, когда Азам был арестован, а сын родился после ареста; фото: Уктам Пардаев
    Дети стали большими: дочке было 1,5 года, когда Азам был арестован, а сын родился после ареста; фото: Уктам Пардаев
    Супруга Азама - Озода, лочь известного правозащитника Талиба Якубова; фото: Уктам Пардаев
    Супруга Азама — Озода, дочь известного правозащитника Талиба Якубова; фото: Уктам Пардаев
    Азам Фармонов с другом и коллегой Уктамом Пардаевым в Джизаке; фото: семейный архив
    Азам Фармонов с другом и коллегой Уктамом Пардаевым в Джизаке; фото: семейный архив

    Азам Фармонов из Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) в 2006 году был приговорен судом Сырдарьинской области РУз к 9,5 года лишения свободы.

    В мае 2015-го приговором Кунградского районного суда Республики Каракалпакстан, где расположена колония «Жаслык», его срок заключения был продлен на 5 лет и 26 дней.

    Он вышел на свободу 3 октября 2017 года.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: Азам Фармонов политзаключенные Узбекистана права человека Талиб Якубов Узбекистан
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