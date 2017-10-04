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    Азам Фармонов: «Хочу подлечиться и буду искать работу»

    Правозащитник Азам Фармонов встретил сегодняшнее утро в кругу семьи в Джизаке, лишь сутки назад он был арестантом зловещей колонии «Жаслык», где провел 11 лет и 5 месяцев.

    Азам Фармонов после выхода из "Жаслыка" с правозащитницей Василей Иноятовой; фото: "Эзгулик"
    Азам Фармонов после выхода из «Жаслыка» с правозащитницей Василей Иноятовой; фото: «Эзгулик»

    39-летний Азам Фармонов вернулся в дом своей супруги Озоды Якубовой минувшей ночью, совершив длительный путь в Джизакскую область Узбекистана с окраины страны – северо-запада Каракалпакстана, где расположена колония «Жаслык».

    По словам тестя Фармонова, ветерана узбекской правозащиты Талиба Якубова, проживающего в изгнании во Франции, его зятя встретили многочисленные родственники, начавшие радостные приготовления, как только узнали об освобождении Азама.

    Правозащитник покинул колонию, где провел 11 лет и 5 месяцев, утром 3 октября. Его приехали встречать коллеги из Ташкента, из общества «Эзгулик» – Васила Иноятова и Абдурахмон Ташанов.

    Днем раньше им позвонили из Главного управления исполнения наказания (ГУИН) при МВД Узбекистана и сообщили, что они могут лететь в Каракалпакстан и забрать Азама Фармонова.

    «Эта большая радость для нас», – говорит Талиб Якубов. По его словам, дети Азама за время отсутствия отца успели стать большими: дочери уже 13 лет, а сыну – 11.

    Купить одежду и продукты на празднования

    Сегодняшний звонок Ц-1 застал Азама Фармонова и его супругу на базаре – они покупали правозащитнику одежду и продукты для празднования.

    Как рассказал Фармонов, его в срочном порядке освободил Кунградский суд, сняв судимость за предыдущие нарушения режима.

    «После смерти Каримова в «Жаслыке» стало намного лучше и можно жить: дают кому что положено, многих освобождают, отправляют на поселение, ослабили режим», – рассказал он.

    По его словам, он чувствует радость после освобождения, не может наговориться с женой и детьми.

    Относительно планов старается не загадывать и говорит, что на первом месте – здоровье.

    «Я сначала хочу подлечиться, дальше буду искать работу. Вернусь ли к правозащитной деятельности – покажет время и ситуация в Узбекистане. Позже хочу написать книгу о годах, проведенных в «Жаслыке», – говорит освобожденный правозащитник.

    США ожидают больше освобождений

    Освобождение Фармонова накануне приветствовали дипломаты посольства США в Узбекистане, выразившие на своем сайте надежду, что выход на свободу правозащитника «сигнализирует о предстоящем освобождении и других заключенных и о более открытом отношении к гражданскому обществу».

    «Соединенные Штаты Америки признают приверженность президента Мирзиёева к укреплению защиты прав человека в Узбекистане, о чем говорилось в его выступлении в Организации Объединенных Наций, и мы надеемся на устойчивую стабильность и прогресс на пути к широким политическим, социальным и правозащитным реформам», – говорится далее в заявление американского посольства.

    Азам Фармонов из Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) в 2006 году был приговорен судом Сырдарьинской области РУз к 9,5 года лишения свободы.

    В мае 2015-го приговором Кунградского районного суда Республики Каракалпакстан, где расположена колония «Жаслык», его срок заключения был продлен на 5 лет и 26 дней.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: Азам Фармонов политзаключенные в Узбекистане права человека Талиб Якубов Узбекистан
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