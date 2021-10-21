Баходыр Чориев – о выборах президента РУз и праве на участие

Выборы президента Узбекистана за три дня до голосования по-прежнему не тянут на главную новость в стране, а тем более интригу – оживить ситуацию извне пытается оппозиционер Баходыр Чориев.

Кашкадарьинец Баходыр Чориев, ныне известный как Баходыр Хан Туркестон, лидер партии «Бирдамлик», проживающий в США, убежден, что Узбекистану необходима революция.

В интервью Ц-1 он говорит, что «революция» может и должна случиться в день выборов президента страны, назначенных на 24 октября.

Какие массы или слои населения могут и готовы совершить социальный переворот? С какими лозунгами и целями? Что это даст народу? Какой строй должен прийти на смену власти нынешнего президента Шавката Мирзиёева? – Баходыр Хан Туркестон сказать однозначно не может.

«Давайте проведем революцию, после мы определимся, проведем новые выборы с участием всех оппозиционных партий, пусть будет сто кандидатов», – говорит он.

«Выборы без выбора»

По словам оппозиционера, граждане Узбекистана устали от «выборов без выборов»: это происходило 27 лет во время правления первого президента страны Ислама Каримова, это вошло уже в правило и второго лидера страны.

«Народ начинает понимать, что узкая правящая верхушка решает за них, она проводит фиктивные выборы, а затем от имени народа делает все что хочет», – говорит Туркестон.

На выборах в воскресенье помимо президента Мирзиёева, идущего на второй срок, принимают участие еще четыре кандидата. Но вряд ли кто в стране может без подготовки назвать их имена и фамилии, а тем более сказать, чем отличаются эти политики, за что они стоят…

По данным СМИ в Узбекистане, свои кандидатуры выдвинули: председатель Cоциал-демократической партии «Адолат» Бахром Абдухалимов, лидер Экологической партии Назрулло Обломуродов, лидер Демократической партии «Миллий Тикланиш» Алишер Кадыров и лидер Народно-демократической партии Максуда Варисова.

Баходыр Хан Тукестон: «Пусть я проиграю, если честно, я приму итоги, но нельзя не допускать всю жизнь борца до ринга»

Баходыр Хан Туркестон с убеждением говорит, что якобы соперники Мирзиёева – это «куклы» и «марионетки», и до тех пор, пока в стране не начнется настоящая политическая конкуренция идей, стратегий и принципов, ничего меняться не будет.

Борец без чемпионатов

«Дайте принять участие в президентской гонке, в выборах, – эмоционально говорит Туркестон, – пусть я проиграю, если честно, я приму итоги, но нельзя не допускать всю жизнь борца до ринга», – делится 52-летний оппозиционер.

Баходыр Хан Туркестон 17 лет не был на родине, ему пришлось уехать из страны в 2004 году и просить политического убежища в США.

Конфликт в Узбекистане у него возник из-за незаконного отъема местными властями в Кашкадарьинской области принадлежавшего его семье производственного комплекса «Кеш».

Борьба за «Кеш» привела Туркестона к аресту и осуждению, однажды он был похищен и избит до полусмерти. Будучи крепким и волевым человеком, Баходыр не принял поражения, продолжая снова и снова идти в бой.

И он по сей день остается тем самым борцом, который не оставляет мечты выйти на ринг и побороться… Но власть в Узбекистане, теперь уже во главе с Шавкатом Мирзиёевым, в этом ему продолжает отказывать.