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    Баходыр Чориев – о выборах президента РУз и праве на участие

    Выборы президента Узбекистана за три дня до голосования по-прежнему не тянут на главную новость в стране, а тем более интригу – оживить ситуацию извне пытается оппозиционер Баходыр Чориев.

    Баходыр Хан Туркестон на курултае "Бирдамлика" в США в 2014 году
    Баходыр Хан Туркестон на курултае «Бирдамлика» в США в 2014 году

    Кашкадарьинец Баходыр Чориев, ныне известный как Баходыр Хан Туркестон, лидер партии «Бирдамлик», проживающий в США, убежден, что Узбекистану необходима революция.

    В интервью Ц-1 он говорит, что «революция» может и должна случиться в день выборов президента страны, назначенных на 24 октября.

    Какие массы или слои населения могут и готовы совершить социальный переворот? С какими лозунгами и целями? Что это даст народу? Какой строй должен прийти на смену власти нынешнего президента Шавката Мирзиёева? – Баходыр Хан Туркестон сказать однозначно не может.

    «Давайте проведем революцию, после мы определимся, проведем новые выборы с участием всех оппозиционных партий, пусть будет сто кандидатов», – говорит он.

    «Выборы без выбора»

    По словам оппозиционера, граждане Узбекистана устали от «выборов без выборов»: это происходило 27 лет во время правления первого президента страны Ислама Каримова, это вошло уже в правило и второго лидера страны.

    «Народ начинает понимать, что узкая правящая верхушка решает за них, она проводит фиктивные выборы, а затем от имени народа делает все что хочет», – говорит Туркестон.

    На выборах в воскресенье помимо президента Мирзиёева, идущего на второй срок, принимают участие еще четыре кандидата. Но вряд ли кто в стране может без подготовки назвать их имена и фамилии, а тем более сказать, чем отличаются эти политики, за что они стоят…

    По данным СМИ в Узбекистане, свои кандидатуры выдвинули: председатель Cоциал-демократической партии «Адолат» Бахром Абдухалимов, лидер Экологической партии Назрулло Обломуродов, лидер Демократической партии «Миллий Тикланиш» Алишер Кадыров и лидер Народно-демократической партии Максуда Варисова.

    Баходыр Хан Тукестон: «Пусть я проиграю, если честно, я приму итоги, но нельзя не допускать всю жизнь борца до ринга»

    Баходыр Хан Туркестон с убеждением говорит, что якобы соперники Мирзиёева – это «куклы» и «марионетки», и до тех пор, пока в стране не начнется настоящая политическая конкуренция идей, стратегий и принципов, ничего меняться не будет.

    Борец без чемпионатов

    «Дайте принять участие в президентской гонке, в выборах, – эмоционально говорит Туркестон, – пусть я проиграю, если честно, я приму итоги, но нельзя не допускать всю жизнь борца до ринга», – делится 52-летний оппозиционер.

    Баходыр Хан Туркестон 17 лет не был на родине, ему пришлось уехать из страны в 2004 году и просить политического убежища в США.

    Конфликт в Узбекистане у него возник из-за незаконного отъема местными властями в Кашкадарьинской области принадлежавшего его семье производственного комплекса «Кеш».

    Борьба за «Кеш» привела Туркестона к аресту и осуждению, однажды он был похищен и избит до полусмерти. Будучи крепким и волевым человеком, Баходыр не принял поражения, продолжая снова и снова идти в бой.

    И он по сей день остается тем самым борцом, который не оставляет мечты выйти на ринг и побороться… Но власть в Узбекистане, теперь уже во главе с Шавкатом Мирзиёевым, в этом ему продолжает отказывать.

    Источник:Ц-1
    Темы: "Бирдамлик", Выборы в Узбекистане
    Теги: "Бирдамлик" Баходыр Хан Туркестон Баходыр Чориев выборы президента Узбекистана
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