Бедные дети Ислама Каримова

Итоги жизни Ислама Каримова: безработный сын Петр судится с «Узбекистанскими авиалиниями» по поводу увольнения и зарплаты, старшая дочь Гульнара – в тюрьме, младшая Лола – в изгнании.

Накануне российские СМИ облетела новость, что Петр Каримов, 49-летний сын покойного президента Узбекистана Ислама Каримова от первого брака, подал иск в Тверской суд Москвы против авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Сын Петр

Как сообщает газета «Известия», Петр Каримов, работавший в филиале «Узбекистанских авиалиний» в Москве на посту помощника генерального представителя с 2004 по апрель 2017 года, хочет взыскать с компании заработную плату, которую ему не выплатили после увольнения.

Судебное разбирательство назначено на 24 октября.

Ц-1 не смог связаться с представителем «Узбекистанских авиалиний»: все указанные телефоны на сайте авиакомпании постоянно находятся в режиме «занято».

Но с сотрудником авиакомпании удалось поговорить российскому агентству «Спутник», который передает слова ее пресс-секретаря Зумрад Шаджалиловой, что Петр Каримов уволился по собственному желанию и получил расчет.

«Каримов уволился по собственному желанию на основании заявления в соответствии с Трудовым кодексом. Мы подняли приказы и нашли подтверждение этому факту», – отметила Шаджалилова.

История Петра Каримова становится в один ряд с незавидной судьбой других детей президента-диктатора Ислама Каримова, на протяжении 27 лет единовластно правившего Узбекистаном и державшего в беспощадном кулаке жизнь каждого гражданина страны.

Скончавшись от инсульта 2 сентября 2016 года, Ислам Каримов оставил после себя не только разваленный и растерзанный Узбекистан, но и своих детей – примерно в таком же состоянии.

Дочь Гульнара

Его старшая дочь, 46-летняя Гульнара, некогда называвшаяся преемницей Каримова, с февраля 2014 года находится под арестом. В 2015 году она была осуждена на пять лет лишения свободы по обвинению в совершении экономических преступлений, а летом 2017-го переведена из-под домашнего ареста под стражу.

В аккаунте в Инстаграм от имени Иман, дочери Гульнары, рассказывается о времени, проведенном вместе с матерью под домашним арестом.

Гульнару и дочь морили голодом, били, однажды заставили провести несколько дней в комнате для собаки без еды, поэтому, чтобы привлечь внимание стражников, они развели огонь и чуть не задохнулись от дыма.

С осени 2015 года до смерти деда – Ислама Каримова – Иман жила отдельно от матери, ее поместили в гостиницу «Туркестан» в Ташкенте и позволяли видеть Гульнару два раза в месяц.

Где сегодня содержится Гульнара, неизвестно. Ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа говорил, что она отбывает срок в местечке в трех часах езды от Ташкента, а условия ее содержания остаются тяжелыми.

Известно, что в Узбекистане лишь одна женская колония, расположенная в Зангиатинском районе Ташобласти, и ехать туда из столицы – от силы час…

Дочь Лола

Младшая дочь Каримова – 40-летняя Лола Каримова-Тилляева находится на свободе, и хотя она продолжает владеть королевской недвижимостью в Лос-Анджелесе и в Европе, ее жизнь заметно изменилась.

Лола была лишена статуса посла Узбекистана в ЮНЕСКО, поста президента в Федерации гимнастики Узбекистана, а ее муж Тимур Тилляев потерял доходный рынок в Ташкенте «Абу Сахий», подвергнувшись при этом критике нового президента Шавката Мирзиёева за сокрытие доходов.

В итоге более года младшая дочь Каримова с супругом не появляются в Узбекистане.

Лола, похоже, поняла, что с публичной жизнью пора заканчивать. Ее аккаунты в соцсетях, где она регулярно выставляла на всенародное обозрение свою роскошную жизнь, наряды, встречи со звездами, присутствие на показах мод и кинофестивалях, теперь закрыты для публичного просмотра.

Ислам Каримов 27 лет распоряжался жизнями миллионов узбекистанцев. Люди умирали от пыток, их могли расстрелять средь бела дня, как это произошло в Андижане 13 мая 2005 года, но говорить и высказывать критику было запрещено: за это людей лишали свободы, жизни, родины…

Теперь же каждый из отпрысков этого властного человека представляет жалкое зрелище.

И пожалеть их сегодня может даже самый большой бедняк страны.