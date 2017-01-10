Бесплатное метро, отмена виз и другие несбывшиеся обещания Мирзиёева

Метрополитен в Ташкент не ввел льготы для пенсионеров, а облегчение визового режима отложили до 2021 года – какие еще обещания уже не выполнил президент РУ.

Шавкат Мирзиёев в рамках предвыборной агитации перед президентскими выборами 4 декабря 2016 года уделял внимание социально незащищенным слоям населения.

Он говорил о необходимости индексации пособий, создании инфраструктуры для инвалидов и льготах для пенсионеров.

Однако обещанный бесплатный проезд в метро с 10.00 до 16.00 для пенсионеров был забыт, а в административных зданиях проигнорировали призыв главы государства обеспечить доступную инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями.

Между тем пенсионерам продолжают в принудительном порядке зачислять часть пенсии на пластиковые карты, не столь популярные на продуктовых рынках.

Визовый режим

С 1 апреля 2017 года Узбекистан намеревался открыть границы для граждан 27 государств. В декабре 2016 года был принят Указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан», который подписал тогда еще временно исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев.

Упрощение визового режима было предусмотрено для граждан Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающих в страну в туристических целях на срок не более 30 дней.

Отмена въездных виз также распространялась бы на граждан в возрасте от 55 лет из Бельгии, Индонезии, Китая (в составе туристических групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии.

Но сейчас действие данного указа отложено на четыре года – до 2021-го.

Озеленение города

24 ноября на встрече с избирателями Мирзиёев затронул тему благоустройства Ташкента. Он признал, что городской хокимият «задолжал» горожанам комфортные места для отдыха, и пообещал построить в 2017 году в семи районах столицы восемь парков культуры и отдыха, а также парк аттракционов, «не уступающий паркам Диснейленд», на берегу реки Чирчик.

На данный момент в Ташкенте не ведется строительство ни одной парковой зоны. В Государственном комитете по архитектуре и строительству не публикуют проектно-сметную документацию ни по одному парку.

Вместо этого сотрудники коммунальных служб рубят деревья во дворах и расчищают многолетние аллеи на месте строительства наземного метро на массивах «Юнусабад» и «Сергели». В районе так называемых «финских» домов на «Спутнике» вот уже больше полугода закрыт бывший парк имени Усмана Насыра (ныне Green Park).

ЖКХ и строительство

На той же встрече Шавкат Мирзиёев обещал построить деловой кластер «Ташкент-Сити» на территории массива «Укчи Олмазор». Бюджет проекта составил 1 млрд долларов. Средства президент предложил изыскать у коммерческих банков и предпринимателей.

Остается открытым вопрос, кто согласится вкладывать капитал в проект, который не раз приводил инвесторов к фиаско.

Глава государства также дал слово построить 8 млн квадратных метров жилья. Масштабная стройка активно началась в Сергелийском районе прямо во время предвыборной агитации. К концу декабря 2016 года снос деревянных бараков на месте будущих жилых высоток заметно замедлился. Местные жители сомневаются, что до 2021 года «Сергели» получит 50 новых многоэтажных домов.

«Построят наземное метро и дома вдоль дороги для виду, а «деревяшки» за ними будут стоять», – предсказывает житель массива Никита Г.

Инвестиции

Валютная реформа вкупе с созданием новых экономических зон и переориентированием текстильной промышленности призвана принести до 2021 года инвестиций в размере 40 млрд долларов. К сожалению, иностранные инвесторы, наученные горьким опытом, все еще изучают узбекский рынок.

Совокупная доля иностранных инвестиций трех отечественных свободных зон на 1 мая 2016 года составила всего 223 млн долларов. Президент намерен увеличить эту цифру за пять лет в 179 раз. Насколько это амбициозно, настолько и невыполнимо.

Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана 14 декабря 2016 года.