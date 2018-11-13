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    «Бесстрашные» в Узбекистане находятся под давлением

    У членов группы «Бесстрашные», куда входят известная правозащитница Елена Урлаева и независимая журналистка Малохат Эшанкулова, – проблемы с правоохранительными органами РУз.

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    «Бесстрашные» Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова

    Известную правозащитницу Узбекистана Елену Урлаеву накануне, 12 ноября, вызвали в Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре страны и обвинили… в хищении 2070 долларов у Национального банка.

    Подробности правозащитнице узнать не позволили. Сегодня утром, 13 ноября, она будет их выяснять вместе со своим адвокатом – юристом Турсуной Пулатовой.

    Днем же раньше, в воскресенье, после очередного пикета правозащитница обнаружила в своем сотовом телефоне, который до этого побывал в милиции Мирзо-Улугбекского района столицы, видеоролики порнографического содержания. По поводу чего к ней домой тут же пришел разбираться участковый милиционер.

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    Повестка Елены Урлаевой о явке в Бюро принуждений…

    Малохат Эшанкулова минувшие дни тоже провела в нервотрепке: во время оформления 10 ноября постоянной прописки в Самарканде у нее отобрали паспорт.

    Начальник паспортного стола Самаркандского района Шохрух Ходжиметов, забравший документ, заявил, что он будет находиться у него в течение 20 дней.

    Но при этом Ходжиметов отказался выдать положенную по закону справку, чем фактически лишил Эшанкулову свободы передвижения по территории республики и стран СНГ: на днях она должна была вылететь на конференцию в Бишкек (Кыргызстан).

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    Малохат Эшанкулова

    Когда в 1985 году Эшанкулова приехала в Ташкент из родной Самаркандской области, ее сразу же прописали в Зангиатинском районе столицы, после чего она спокойно почти 20 лет проработала на Гостелерадио Узбекистана.

    А проблемы с пропиской начались в 2010 году, когда Малохат публично выступила против коррупции на государственном телевидении и потеряла работу.

    Власти неоднократно пытались лишить журналистку постоянной прописки в Зангиате, желая убрать ее из Ташкента. Но Эшанкулова упорно продолжала свою журналистскую деятельность.

    «Мне не раз намекали, что из столицы мне давно пора убраться к себе в Самаркандскую область, в кишлак, – говорит Эшанкулова. – В итоге мне надоело обращаться везде с жалобами: куда я только не писала на незаконную выписку из дома в Зангиате – всё было бесполезно, и пришла к выводу, что действительно пора оформить официальную прописку у себя – в кишлаке Таштихустан.

    Малохат считает, что удержание ее паспорта является незаконным, и обратилась по этому поводу с жалобами во все национальные инстанции.

    И Урлаева, и Эшанкулова активно мониторили хлопковые кампании 2016–2018 годов и пришли к выводу, что в Узбекистане продолжает процветать принудительный труд на сборе хлопка, чем вызвали неудовольствие как властей, так и некоторых зарубежных наблюдателей.

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    Малохат Эшанкулова беседует с одной из студенток СамГУ; фото: «Бесстрашные»

    Урлаева приглашена в Швецию на пятый раунд Центральноазиатских дней (ЦАД), которые пройдут в Стокгольме 25–26 ноября.

    Доклад Елены Урлаевой о нарушениях прав и свобод граждан Узбекистана назначен на 26 ноября 2018 года.

    Семинар Эшанкуловой в Бишкеке тоже связан с принудительным трудом на хлопке и нарушениям прав человека.

    Коллеги «Бесстрашных» считают, что власти страны делают всё, чтобы не допустить «Бесстрашных» на эти мероприятия, и придумывают невероятные вещи – от незаконного удержания паспорта до обвинения о хищении денег в банке.

    Источник:Ц-1
    Темы: Елена Урлаева, Права человека в Узбекистане
    Теги: Елена Урлаева Малохат Эшанкулова права человека в Узбекистане Узбекистан
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