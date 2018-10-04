Бездействие энергетиков Узбекистана ложится бременем на население

Президент РУз Шавкат Мирзиёев критикует энергетиков и поручает ускорить решение проблем в отрасли, в стране же готовятся к скорому повышению тарифов на энергоносители.

Вопрос о повышении тарифов на газ и электроэнергию обсуждается правительством Узбекистана. Об этом в минувшую среду сообщило руководство сразу двух государственных компаний – «Узбекнефтегаз» и «Узбекэнерго».

Так, стоимость одного кубометра природного газа для населения может повыситься с 289,7 до 320 сумов. Для предприятий отраслей экономики – до 600 сумов.

При этом электроэнергия для населения может подорожать с 228,6 сума до 250 сумов, а для юридических лиц – до 470 сумов за киловатт, пишет интернет-издание Газета.uz.

Таким образом, повышение тарифов для населения составит 10 процентов, а для предприятий – 50.

Говоря о причинах подобных непопулярных решений, отмечаются потери в системе «Узбекэнерго» и «Узбекнефтегаза» при добыче и доставке энергоресурсов потребителю.

По мнению председателя правления «Узтрансгаз» Шарифжона Турсунова, если не изменить тарифы, может случиться кризис в энергетической или другой сфере.

А что президент?

Заявление о возможном повышении тарифов на энергоресурсы совпало с правительственным заседанием 3 октября, на котором президент страны Шавкат Мирзиёев раскритиковал энергетиков за неудовлетворительную работу и поручил ускорить решение проблем в энергосекторе.

«84 процента мощностей тепловых электростанций были введены в строй почти полвека назад, действующие мощности загружены лишь на 83 процента», – сказал глава государства.

62 процента сетей по все стране – старше 30 лет, в обновлении нуждаются 57 процентов линий на распределительных сетях и 39,6 тысячи трансформаторных пунктов, отмечалось на заседании.

Президент поставил задачи по созданию дополнительных мощностей к 2030 году, в частности за счет строительства парогазовых установок, атомной электростанции, гидроэлектростанций, модернизации существующих мощностей и обновления энергоблоков Сырдарьинской, Ташкентской, Навоийской, Тахиаташской теплоэлектростанций.

Также было поручено доработать нормативно-правовую базу и техническую инфраструктуру для привлечения в отрасль частного бизнеса.

Государственно-частное партнерство в энергетической сфере, по мнению главы государства, позволит реализовать задачи по модернизации и реконструкции всей системы.