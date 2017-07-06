Би-би-си пока не помышляет об офисе в Ташкенте

Британская телерадиокомпания Би-би-си приглашает на работу репортера в Узбекистане, но все еще ожидает решения властей об аккредитации в стране.

«Мы не открываем офис в Узбекистане, но планируем взять на работу репортера», – заявил Ц-1 Поуль Расмуссен, представитель телерадиокорпорации Би-би-си.

Британская телерадиокорпорация Би-би-си пока не намерена открывать офис в Ташкенте, но пытается получить аккредитацию в Министерстве иностранных дел Узбекистана для своего репортера.

У Би-би-си пока нет аккредитации

Как стало сегодня известно Ц-1, представители медиакомпании обещают выполнить все условия для получения аккредитации, но ее сроки пока не называют.

В объявлении, опубликованном на сайте Би-би-си 5 июля, говорится, что компания заинтересована в узбекоязычном репортере, владение русским и английским – желательно.

Согласно узбекским законам (Постановление Кабмина Узбекистана № 33 от 24.02.2006 года) аккредитация представителей зарубежных СМИ и открытие корпунктов в стране осуществляются с разрешения Министерства иностранных дел Узбекистана.

Получение аккредитации подразумевает длительную процедуру с письмами-обращениями на имя главы МИД Узбекистана, заключением пресс-службы МИДа о целесообразности открытия корпункта и с предоставлением личной информации о журналистах.

«Озодлик» в Узбекистан не приглашают

Источник в руководстве радио «Свобода» сообщил Ц-1, что в медиакомпании с оптимизмом встретили новость о возможном появлении репортера Би-би-си в Ташкенте и тоже готовы обсуждать возобновление работы в Узбекистане.

Однако в «Озодлике» (радио «Свобода» в Узбекистане) никаких сигналов от властей о возможности аккредитации журналистов в стране не получали.

«Свобода» пока даже не пытается аккредитоваться в узбекском МИДе: работать независимым журналистом в Узбекистане по-прежнему небезопасно.

Наш источник говорит, что герои публикаций радио «Озодлик» подвергаются угрозам и преследованиям со стороны местных властей.

К ответственности был привлечен даже слушатель «Озодлика» – отчасти за то, что слушал новости независимого радио.

Независимые СМИ изгнали в 2005-м

Бюро Би-би-си и радио «Озодлик» в столице Узбекистана прекратили свою работу почти 12 лет назад, осенью 2005 года, в разгар судебных процессов по делу участников событий 13 мая того же года в Андижане.

После расстрела Андижанского восстания узбекские власти препятствовали объективному освещению этой темы и начали преследование журналистов независимых международных СМИ.

С тех пор и до нынешнего времени у мировых новостных агентств нет аккредитации для работы в Узбекистане. Корреспондентам иностранных СМИ, работающим в стране без разрешения властей, грозит уголовная ответственность.

Кроме отказа в регистрации иностранным СМИ власти Узбекистана широко используют практику блокирования доступа интернет-пользователей к независимым новостным сайтам.

К примеру, на территории Узбекистана сегодня невозможно открыть сайты Би-би-си, радио «Озодлик», радио «Немецкая волна», информагентства «Фергана».