Бизнес президента Узбекистана Шавката Мирзиеева?

Постановление президента РУз о преобразовании Нацбанка (НБУ) в АО — позволило в интересах частных акционеров принудить тысячи фермеров расписаться за не выданные кредиты и вымогать их погашения с процентами.

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — пелось в популярной советской песне, президент же Узбекистана Шавкат Мирзиеев, его приближенные лица и члены семьи считают иначе, согласно их видению мира, не надо иметь сто рублей — а миллионы рабов и плетей.

Рабов, то есть бесправных и беззащитных граждан, можно принудить ко всему, а затем с помощью плетей выжимать из них все соки, — и богатство польется как из рога изобилия, о каких ста рублях может идти речь? берите выше! мечтайте больше! дерзайте!

Схема, когда можно делать деньги буквально из воздуха, не дав деньги взаймы, требовать их возвращения с процентами, а при отказе — натравить суды и Бюро принудительного исполнения, — раскрывается в последнем расследовании руководителя «Правозащитного альянса Узбекистана» Елены Урлаевой.

Тысячи фермеров в Кашкадарьинской области Узбекистана оказались жестоко ограбленными государственными и частными компаниями, находящимися под самой высокой защитой и протекцией президента страны Шавката Мирзиеева.

По словам Елены Урлаевой, кашкадарьинские фермеры не единственные пострадавшие от этой схемы грабежа, такое же положение наблюдается и в других регионах страны.

Ограбление с подачи президента

Как рассказывает Урлаева, 20 апреля 2018 года заместитель хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области Узбекистана Зайни Халилов через махаллинские комитеты собрал 1300 фермеров.

На собрании присутствовали представители ныне Акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности» (НБУ) РУз, руководитель компании «IMKON AGRO» Файзулла Ахмаджанов, специализирующейся на экспорте овощей и фруктов, и представители некой страховой компании.

Фермерам Шахрисабзского района было предложено перейти на выращивание картофеля. Им предлагали кредиты НБУ, а представитель страховой компании убеждал, что дело имеет 100%-ю гарантию, в случае, если фермер не справится с заказом, то страховщики выплатят все долги и неустойки за него.

Заместитель хокима Зайни Халилов выступил с такой речью: «Вы все получите по 1,5 тонны картофеля, я обеспечу вас водой и землей, и даже доставлю картофель до вашего дома…»

Но шахрисабзский фермеры не хотели менять профиль своих хозяйств, обременять себя новыми кредитами и обязательствами. Тогда, рассказывает Елена Урлаева, фермеров заперли в кабинете, на страже у дверей встали сотрудники полиции, среди них участковые по имени Адхам и Дагархон.

Подписи под чистым листом

Под таким давлением, угрозами и шантажом, что у них вообще заберут наделы земли, аннулируют прежние договора и контракты, фермеров заставили подписаться и поставить свои печати под чистыми листами бумаги.

Подразумевалось, что теперь сотрудники НБУ распечают их с обязательствами со стороны банка, выдадут фермерам обговоренные кредиты на выращивание картофеля в размере 12 млн сумов (около 1000 долларов США), а хокимият доставит картошку к дверям.

Но кредиты фермеры так и не увидели. На из счета не поступило ни копейки с обещанных 12 млн сумов, также никто не доставил к дверям их домов тот самый картофель.

Но «долги», да еще проценты, фермерам, как выяснилось, никто прощать не собирался.

Одним из пострадавших или же ограбленных фермеров стал 45-летний Аброр Эгамбердиев из махалли «Шанбе» Шахрисабзского района Кашкадарьи.

В начале 2018 года он получил от государства три гектара земли для садоводства, где хотел выращивать цветы, декоративные кустарники и деревья.

Но ни одного цветка и другого растения он вырастить не успел, собрание с принуждением расписаться на чистом бланке — перевернуло всю его жизнь, почти восемь лет Эгамбердиев и вся его семья живут как в аду — система власти РУз высасывает из них все соки, людям остается лишь лечь и протянуть ноги.

Обман и вымогательство НБУ…

«Нас обманули, нам не дали ни кредита, ни картофеля, ни страховки», — говорит Аброр Эгамбердиев.

Спустя менее года с того злополучного собрания фермера начали мучить и таскать судебные органы и любимое «гестапо» президента Мирзиеева, созданное им при Генпрокуратуре РУз — Бюро принудительного исполнения (БПИ).

Уже 12 апреля 2019 года Шахрисабский межрайонный экономический суд вынес постановление в отношении Эгамбердиева о необходимости выплатить долг Шахрисабскому отделению НБУ (11 732 500 сумов), а также почтовые расходы банка и суда — в общей сумме 12 млн 319 тысяч 125 сумов.

26 апреля 2019 года Чустский межрайонный экономический суд Наманганской области Узбекистана назначил судебные слушания по взысканию с Аброра Эгамбердиева 10 млн 879 тысяч 875 сумов в пользу компании «Имкон Агро». Фермера обязали явиться в суд в Намангане к 9 утра 16 мая 2019 года.

По словам Аброра, он был потрясен этими исками и вызовами в суд. Никого при этом не интересовало, что никаких кредитов он не получал, как и картофельного. сырья.

Уже в 2019 году его ферма, даже не начав работать, разорилась и была распущена. Началась судебная баталия, которую фермер проигрывал при каждом походе в суд. За прошедшее время помимо суммы «кредита» в 12 млн сумов — проценты банка составили сумму в более чем 8 млн сумов.

Последние три года фермер и его семья отбиваются от сотрудников узбекского «гестапо», то есть БПИ. «Сотрудники БПИ постоянно приходят к нам домой, мы с супругой потеряли за это время здоровье, оба стали гипертониками, — рассказывает Аброр. — Наложен арест на наш дом, на машину, которая и так была продана, да и ничем как грудой металлолома не являлась».

Снова обманули и ограбили… БПИ

13 ноября 2025 года некий сотрудник БПИ по имени Шахзод обманул супругу Аброра Лолиту Ибрагимову и сестру Гуласаль Эгамбердиеву, заставив женщин найти 12 млн 319 тысяч сумов, обещая им, что как только они рассчитаются за стоимость «картофеля», то набежавшие проценты банка Бюро возьмет на себя.

Думая, что смогут положить конец этой эпопее, что власти оставят их в покое, снимут арест с их имущества, — женщины заняли деньги у соседей и родных, взяли все деньги, что были у них на домашние расходы, и отдали их БПИ. Но ничего закончено не было…

«Нас снова обманули, аресты с нашего имущества не были сняты, а теперь у нас вымогают 8 млн 600 тысяч в качестве процентов», — рассказывает Аброр Эгамбердиев.

Бывший фермер делится совершенно комичной ситуацией, когда БПИ, чтобы создать видимость ареста его автомашины, присвоили новый номер его давно проданному «Москвичу» 1979 года, и оформили его, как арестованное имущество.

Это ОПГ — под крышей президента

Правозащитница Елена Урлаева говорит, что ситуация Аброра Эгамбердиева и других тысяч фермеров страны, находящихся в таком же положении, не случайна — это прямое следствие политики президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, его приближенных и членов семьи.

У властей Узбекистана нет колоний, нет сильной промышленности, которые могли бы стать источником их обогащения — а только 37-млн народ, который и стал «золотой жилой» или «нефтью» мирзиеевского клана.

Созданный в 1991 году Национальный банк Узбекистана, ставший флагманом финансово-кредитной политики страны, осуществлявший операции на внутреннем и внешнем рынках для поддержания стабильности и платежеспособности страны, властью Мирзиеева превращен в акционерное общество, другими словами — приватизирован.

А ни один акционер не покупает доли ни в чем, не рассчитывая на высокие доходы и прибыли. Чтобы заработать банки дают кредиты под проценты, если позволяют условия — под очень высокие проценты, в Узбекистане же Мирзиеева пошли еще дальше — требовать погашение кредита с процентами, даже не выдав его!

Это ОПГ — организованная преступная группа, в которой участвуют все — от президента, хокимов, руководителей банков, коммерческих компаний, судей и судоисполнителей-рэкетиров в лице «гестапо» БПИ, а ареал их обитания и добыча — весь Узбекистан и его народ.

«Эх, говори Москва, разговаривай Рассея! — впору вместе с героем Булгакова Шариковым петь Мирзиееву и его сподвижникам.

«Эх, яблочко, ты мое спелое, а вот барышня идет, кожа белая; кожа белая, да шуба ценная, если дашь чего — будешь целая».

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1